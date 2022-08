Tổ Chức Doanh Nghiệp PG&E và Qũy Cứu Hỏa California Thông Báo Những Người Nhận Tài Trợ cho Quỹ Phòng Chống Cháy Rừng

Thông báo cộng đồng







SACRAMENTO, Calif.— Quỹ Cứu Hỏa California (CFF), với sự hỗ trợ của Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp PG&E (Quỹ Tài Trợ), đã trao tổng cộng $730.000 để tài trợ giữ an toàn và phòng chống cháy rừng cho 66 sở cứu hỏa địa phương, cơ quan cứu hỏa và các nhóm cộng đồng. Các khoản tài trợ sẽ giúp các cộng đồng tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Kinh phí sẽ được sử dụng để mua thiết bị bảo hộ cá nhân và các thiết bị chuyên dụng cho lính cứu hỏa, hoàn thành khu vực phòng thủ và việc quản lý thảm thực vật, giảm thiểu nhiên liệu cũng như các mối nguy hại, tiến hành giáo dục và tiếp cận cộng đồng về an toàn cháy nổ.

Quỹ Tài Trợ và Công Ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) hỗ trợ Chương trình Chuẩn bị và Giữ an toàn, phòng chống cháy rừng (WSPP) của CFF năm 2022 với 1,4 triệu đô la tài trợ từ thiện. Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức về chuẩn bị và giữ an toàn, phòng chống cháy rừng, ở nhiều khu vực hơn trong California và cung cấp hỗ trợ đến các cộng đồng chưa được nhận trợ giúp thỏa đáng ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Rick Martinez, Giám Đốc Điều Hành của Qũy Cứu Hỏa California, cho biết: “Trong vài năm gần đây, California hầu như không thấy sự thuyên giảm về cường độ cháy rừng và sự tàn phá". “Những khoản tiền tài trợ quý giá này có thể tạo ra sự khác biệt cho các sở cứu hỏa và các tổ chức địa phương trong việc bảo vệ người dân California”.

Kể từ năm 2018, 265 sở và cơ quan cứu hỏa trên toàn tiểu bang đã nhận được 3 triệu đô la tài trợ trực tiếp thông qua chương trình tài trợ thuộc WSPP và mỗi năm chương trình nhận được nhiều đơn đăng ký hơn so với năm trước. Tài trợ nhắm mục tiêu vào các cộng đồng cụ thể được xác định là có nguy cơ hỏa hoạn cao hoặc mức độ cao như được xác định trên bản đồ Khu Vực Nguy Cơ Cháy Cao của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California.

“Việc chuẩn bị và ứng phó với nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng của California cần sự góp sức của tất cả chúng ta. PG&E hiện đang sử dụng tất cả các công cụ để ngăn chặn cháy rừng, đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng của chúng tôi và thành phố của chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác hiện tại của chúng tôi với CFF và rất biết ơn cơ hội để chúng tôi một lần nữa có thể trợ giúp tài trợ cho các nỗ lực kiên cường bảo vệ cộng đồng của sở cứu hỏa địa phương và thành phố của chúng ta, chống chọi lại các thảm họa như cháy rừng”, Sumeet Singh, Phó Chủ Tịch Điều Hành PG&E, Giám Đốc Rủi Ro và Giám Đốc về An Toàn Phòng Chống Cháy Rừng Lâm Thời cho biết.

WSPP tập trung vào hai lĩnh vực chính để giúp giữ an toàn cho cộng đồng:

Một Chiến Dịch Phòng Chống Cháy Rừng có nội dung giáo dục về an toàn cháy nổ do CFF phát triển bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hoa, tiếng Việt và Tiếng Hmong nhằm truyền bá việc sơ tán sớm khi có hỏa hoạn xảy ra. WSPP đã làm việc chăm chỉ để vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng cách phát triển và phân phối thông điệp an toàn cháy nổ dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chiến dịch này bao gồm các quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình, quảng cáo kỹ thuật số và các bảng quảng cáo ngoài trời tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Chương Trình Tài Trợ do CFF quản lý thông qua quy trình đăng ký. CFF trao giải thưởng cho các sở, cơ quan và nhóm cộng đồng cứu hỏa nhận tài trợ các dự án và chương trình tập trung vào phòng chống cháy rừng/thiên tai, chuẩn bị và/hoặc hỗ trợ cứu trợ và phục hồi.

Làm thế nào để giữ an toàn phòng chống cháy rừng cho Cộng Đồng

PG&E’s và Quỹ Tài Trợ đã cùng nhau đóng góp 1,4 triệu đô la năm 2022 ủng hộ WSPP và tiếp tục hợp tác 5 năm với CFF. PG&E và Qũy Tài Trợ đã hỗ trợ tổng cộng 6 triệu đô la cho việc nâng cao nhận thức về an toàn khi hỏa hoạn thông qua WSPP. Khoản đóng góp từ thiện do cổ đông tài trợ, không phải do khách hàng của PG&E chi trả.

CFF, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa, gia đình của họ và cộng đồng mà họ bảo vệ. Chương trình Lính Cứu Hỏa Bên Cạnh Bạn của CFF, cũng được hỗ trợ bởi PG&E, cung cấp thông điệp an toàn khi hỏa hoạn đa ngôn ngữ, phù hợp với văn hóa ở cả dạng kỹ thuật số và bản in, để hỗ trợ công chúng được an toàn.

Giới thiệu về PG&E

Công Ty Điện và Khí Thái Bình Dương, một công ty con của Tập đoàn PG&E (NYSE: PCG), là một công ty điện khí và khí đốt tự nhiên kết hợp phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.com và pge.com/news.

Qũy Cứu Hỏa California, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), cung cấp hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho các hộ gia đình của lính cứu hỏa, lính cứu hỏa và cộng đồng mà họ đang bảo vệ. Được thành lập vào năm 1987 bởi Lực Lượng Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp California, nhiệm vụ của Qũy Cứu Hỏa California bao gồm một loạt các dự án hỗ trợ nạn nhân và người sống sót sau hỏa hoạn cũng như các sáng kiến ​​cho cộng đồng. cafirefoundation.org