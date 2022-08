Hoa Kỳ Công Bố Bản Ghi Nhớ 2019 Phản Đối Cáo Buộc Ông Trump Can Thiệp Cuộc Bầu Cử 2016

Bộ Tư Pháp đã công bố toàn bộ bản ghi nhớ năm 2019, có nội dung khuyên Bộ Trưởng Tư Pháp khi đó là William Barr không buộc tội tổng thống Donald Trump về việc cản trở cuộc điều tra của của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về việc can thiệp bầu cử năm 2016. (Nguồn: YouTube)

WASHINGTON – Theo lệnh tòa án, Bộ Tư Pháp đã công bố toàn bộ bản ghi nhớ năm 2019, có nội dung khuyên Bộ Trưởng Tư Pháp khi đó là William Barr không buộc tội tổng thống Donald Trump về việc cản trở cuộc điều tra của của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về việc can thiệp bầu cử năm 2016, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 24 tháng 8 năm 2022.





Trong bản ghi nhớ, 2 viên chức hàng đầu đã khuyên ông William Barr không buộc tội tổng thống Donald Trump cản trở cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016.





Quyết định của Barr về việc xóa tên ông Trump ra khỏi cuộc điều tra sau đó đã khiến nhiều dân cử Đảng Dân Chủ và một số cựu luật sư Bộ Tư Pháp chỉ trích. Họ cáo buộc vị viên chức tư pháp hàng đầu của Hoa Kỳ bảo vệ ông chủ của mình. Bản thân Mueller cũng không bào chữa cho Trump.





Trước đó, Bộ Tư Pháp đã từng công bố 9 trang của bản ghi nhớ nhưng vẫn giữ bí mật các phần khác. Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) đã đệ đơn kiện để phản đối hành động này. Tuần trước, tòa án phúc thẩm liên bang ở Washington ra lệnh công bố toàn bộ bản ghi nhớ.





CREW tuyên bố: “Bản ghi nhớ thể hiện một cái nhìn rộng rãi ngoạn mục về luật pháp và sự thật đối với Donald Trump. Trong số nhiều vấn đề khác, bản ghi nhớ cho thấy Mueller dựa trên thực tế rằng ông không tìm thấy có hành vi phạm tội cơ bản, và bác bỏ việc không có tiền lệ để so sánh vụ việc này.”

Steven Engel, lúc bấy giờ là trưởng văn phòng tư vấn pháp lý của Bộ và Edward O'Callaghan, một viên chức hàng đầu khác của Bộ, đã cùng viết bản ghi nhớ ngày 24 tháng 3 năm 2019. Họ viết rằng việc buộc tội Trump với hành vi cản trở sẽ có vấn đề vì toàn bộ phần đầu tiên trong báo cáo của Mueller không đưa bằng chứng đầy đủ cho thấy cựu tổng thống hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm tranh cử của ông đã âm mưu bất hợp pháp với Nga.





Bản ghi nhớ kết luận “bằng chứng không đủ để thiết lập tội danh hay âm mưu phạm tội liên quan đến tổng thống (Trump)” về nỗ lực can thiệp bầu cử 2016. Nó cũng cho biết cuộc điều tra của Mueller không “giống với bất kỳ trường hợp được ghi nhận nào mà bộ từng buộc tội trước đó.”





CREW cho rằng “bản ghi nhớ ủng hộ kết luận ớn lạnh rằng bất kỳ tổng thống nào cũng có thể can thiệp vào bất kỳ cuộc điều tra nào nếu họ tin rằng điều đó có thể gây thiệt hại cho bản thân về mặt chính trị.”





Mueller đã công bố một báo cáo dài 448 trang ghi lại sự can thiệp bầu cử của Nga nhằm gieo rắc mối bất hòa tại Hoa Kỳ, tăng cơ hội cho Trump và chê bai ứng viên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Báo cáo nêu chi tiết nhiều cuộc tiếp xúc giữa các nhân vật trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và người Nga.





Hồ sơ cũng đưa ra 10 tình tiết trong đó Trump tìm cách cản trở cuộc điều tra của Mueller, bao gồm sa thải giám đốc FBI lúc bấy giờ là James Comey và chỉ đạo cố vấn Bạch Ốc rằng Mueller phải bị sa thải. Sau khi đọc bản báo cáo của Mueller, Barr đã tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp từ Engel và O'Callaghan. Vì thế mới có bản ghi nhớ ngày 24 tháng 3 năm 2019.





Ông Trump hiện vẫn úp mở về khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông đang đối mặt với hàng loạt các cuộc điều tra tại Hoa Kỳ về các vấn đề khác, bao gồm việc giải quyết hồ sơ tuyệt mật sau khi rời nhiệm sở.