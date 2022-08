Hoa Kỳ Sẽ Tiếp Tục Gửi 3 Tỷ Đô La Viện Trợ Cho Ukraine

Bắc California: chỉa súng cướp, bắn chết 1 phụ nữ gốc Á trong khu Little Saigon. Đoạn video giám sát do CBS Bay Area thu được cho thấy diễn tiến vụ cướp tiền trắng trợn giữa ban ngày của một phụ nữ châu Á trong khu Little Saigon của Oakland vào Chủ nhật 21/8/2022, kết thúc bằng việc nạn nhân bị bắn chết.