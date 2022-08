-Dân Biểu CH Riz Cheney: Thua Sơ Bộ Nhưng Mở Ra Chương Mới Sự Nghiệp Chính Trị Để Quyết Không Cho Trump Vào Lại Bạch Ốc;

-Cựu PTT Pence Nói Sẽ Xem Xét Việc Điều Trần Với Ủy Ban Điều Tra 6/1 Nếu Được Mời; Giuliani Ra Tòa Tại Atlanta Về Đảo Ngược Bầu Cử 2020;

-Thống Đốc Florida DeSantis Bị Kiện Vì Sa Thải 1 Công Tố Viên Có Lập Trường Bênh Phá Thai và Chuyển Giới;

Dân Biểu Cộng Hòa Riz Cheney phát biểu thừa nhận thua cuộc bầu cử sơ bộ tại Wyoming nhưng mở ra chương mới trong sự nghiệp chính trị của bà để không cho Trump vào lại Bạch Ốc, vào tối Thứ Ba, 16/8/2022. (hình YouTube)

---- QUẬN CAM (VB – 17/8/2022) – Cựu Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm Thứ Tư, 17/8, nói rằng ông sẽ xem xét việc ra điều trần trong cuộc điều tra vụ bạo loạn tại Tòa Nhà Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cựu PTT Pence vẫn chưa nhận được lời mời chính thức từ ủy ban Hạ Viện Hoa Kỳ. Pence trước đây nói rằng Trump tin là Phó Tổng Thống có quyền đảo ngược các kết quả bầu cử năm 2020.

“Bất cứ lời mời nào mà gửi thẳng tới tôi, thì tôi phải suy nghĩ về vai trò độc đáo mà tôi đã làm phó tổng thống,” theo Pence cho biết thêm.

Vào sáng sớm Thứ Tư, 17/8, cựu Thị Trưởng New York và là luật sư của Trump là Rudy Giuliani đã xuất hiện tại tòa án ở Atlanta để cung khai trong cuộc điều tra hình sự về sự can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 bởi Donald Trump và các phụ tá của ông ấy.

Các máy chụp hình tin tức ấp đến khi Giuliani bước ra khỏi chiếc xe limousine vào sáng Thứ Tư với luật sư của ông ấy là Robert Costello, và đi bộ lên các bậc cấp vào phòng xử tòa án của Quận Fulton tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia. Giuliani đã nói với các phóng viên rằng ông không nói về cuộc điều trần của ông.

News cameras swarmed Giuliani as he stepped out of a limousine Wednesday morning with his attorney, Robert Costello, and walked up the steps into the Fulton County courthouse in Atlanta. Giuliani told reporters that he wouldn’t talk about his testimony.

Không rõ là cựu thị trưởng New York và luật sư cho Trump sẽ muốn khai bao nhiêu hôm nay mà các luật sư của ông đã được thông báo là ông là mục tiêu của cuộc điều tra. Việc tra vấn sẽ giữ bí mật bởi vì các thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt là bí mật.

---- Một công tố viên được dân bầu tại Florida là người đã bị bãi chức bởi Thống Đốc Ron DeSantis bởi vì lập trường về quyền phá thai và chuyển giới hôm Thứ Tư, 17/8/2022, đã lập hồ sơ kiện để đòi lại việc làm của ông, nói rằng nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã vi phạm các quyền Tu Chính Án Thứ Nhất của ông, theo AP tường trình hôm Thứ Tư.

DeSantis nói rằng ông đã đình chỉ chức vụ của Công Tố Viên Tiểu Bang của Quận Hillsborough của Andrew Warren trong tháng này vì việc ký một lời cam kết toàn quốc không truy tố các phụ nữ và bác sĩ vì vi phạm luật phá thai của tiểu bang hay những gia đình tìm kiếm việc điều trị cho các vị thành niên chuyển giới.

“Nếu thống đốc được phép làm điều này, thì nền dân chủ còn lại gì? Nếu thống đốc được phép trả thù tôi vì việc lên tiếng, thì Tu Chính Án Thứ Nhất còn lại gì,” theo Warren đặt câu hỏi tại cuộc họp báo ở Tallahassee.

Hồ sơ kiện cáo buộc rằng DeSantis đã không xác định được bất cứ hình vi thực sự nào liên quan đến hoạt động phạm tội mà cho phép đình chỉ và nói rằng thống đốc đang trừng phạt Warren vì nói lên lập trường mà DeSantis chống lại.

---- Dân Biểu Cộng Hòa Tiểu Bang Wyoming Liz Cheney hôm Thứ Tư, 17/8/2022, đã có thêm sự để ngỏ đối với việc xem xét ra tranh cử tổng thống năm 2024 sau khi thua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng CH cho đối thủ là người được cựu TT Donald Trump ủng hộ, theo bản tin của AP tường thuật hôm Thứ Tư.

Nói với NBC sau khi biết đã thua, nữ dân biểu nhiệm kỳ thứ ba này gọi Trump là “một mối đe dọa và nguy cơ rất nghiêm trọng đối với nền cộng hòa của chúng ta,” và cho biết việc đánh bại ông ấy sẽ đòi hỏi “một mặt trận mở rộng và thống nhất của những nhà Cộng Hòa, Dân Chủ và độc lập – và đó là những gì tôi muốn trở thành một phần trong đó.”

Bà từ chối nói rằng bào có ra tranh cử tổng thống hay không nhưng đã thừa nhận đó là “điều mà tôi đang suy nghĩ tới.”

Các kết quả sơ bộ -- và hơn 35 điểm chênh lệch trong cuộc thua của bà – là một nhắc nhở mạnh mẽ về sự chuyển dịch nhanh chóng của Đảng Cộng Hòa sang cánh hữu. Đảng mà đã từng thống trị bởi những người bảo thủ theo định hướng an ninh quốc gia, thân thiện với kinh doanh như cha của bà, cựu PTT Dick Cheney, hiện nay thuộc về Trump, gây náo nhiệt bởi sự kêu gọi dân túy của ông và, trên tất cả, việc từ chối thua cuộc bầu cử năm 2020 của ông.

Những lời nói dối như thế, mà đã bị bác bỏ khắp nơi bởi các viên chức bầu cử liên bang và tiểu bang cùng với bộ trưởng tư pháp của Trump và các chánh án mà ông đã bổ nhiệm, đã biến bà Cheney từ một người thỉnh thoảng chỉ trích cựu tổng thống tới tiếng nói rõ ràng nhất trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cảnh báo rằng ông tiêu biểu cho mối đe dọa đối với các chuẩn mực dân chủ. Bà là nhà lập pháp Cộng Hòa hàng đầu trong ủy ban Hạ Viện điều tra vụ nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ bởi đám đông những người ủng hộ Trump, một cuộc tấn công mà bà đã nói đến trong việc gật đầu đối với tương lai chính trị của bà.

“Tôi đã nói kể từ ngày 6 tháng 1 rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo đảm rằng Donald Trump sẽ không bao giờ ở bất cứ đâu gần Phòng Bầu Dục nữa – và tôi muốn nói như vậy,” theo bà phát biểu trong bài phát biểu thừa nhận thua cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba.

Bà Cheney mô tả việc thua cuộc bầu cử sơ bộ của bà vào tối Thứ Ba như là việc bắt đầu của một chương mới trong sự nghiệp chính trị của bà khi bà bày tỏ với một số ít những người ủng hộ chọn lọc, gồm thân phụ của bà, ở bên rìa của một cánh đồng rộng lớn chung quanh là những ngọn núi và những đống cỏ khô.

“Nếu chúng ta không lên án các âm mưu và những lời nói dối, nếu chúng ta không buộc những người có trách nhiệm phải giải trình, chúng ta sẽ miễn tội cho hành vi này và nó sẽ trở thành nét đặc trưng của tất cả các cuộc bầu cử,” bà đã phát biểu như thế. “Nước Mỹ sẽ không bao giờ giống cái gì.”

Vào sáng Thư Tư, bà nói trên chương trình “Today” của NBC rằng bà “đang suy nghĩ về” việc tranh cử tổng thống và sẽ quyết định trong “những tháng tới.”