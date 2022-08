Cựu TT Trump đòi lại hồ sơ viện dẫn đặc quyền hành pháp liệu có kết quả?

Bình luận thời cuộc





Mới đây cựu TT Trump lên tiếng đòi lại các hồ sơ tài liệu mà FBI đã tịch thu tại Ma-A-Lago và ông đã viện dẫn đặc quyền hành pháp. Nhưng trong quá khứ cựu TT đã viện dẫn đặc quyền này nhằm chống lại Ủy Ban điều tra Hạ viện sở hữu tài liệu này nhưng không thành công. Vấn đề ra sao, để rộng đường dư luận. phần trinh bày sau chia sẻ tin tức về vụ này đồng thời kèm theo các bản văn của tòa Tối Cao Pháp Viện phán quyết về kháng cáo của cựu TT Trump .

✱ Trump kêu gọi trả lại các tài liệu bị tịch thu

Theo NY Post - Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (14.8.2022) đã kêu gọi Bộ Tư pháp trả lại hàng đống tài liệu mà các nhân viên FBI đã thu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào tuần trước, viện dẫn đặc quyền hành pháp hậu thuẫn cho yêu cầu này.

"Ôi tuyệt! Người ta mới biết rằng FBI, trong cuộc đột kích nổi tiếng vào Mar-a-Lago, đã lấy đi các hộp tài liệu thuộc đặc quyền 'hành pháp,"- " họ cố tình lấy thứ mà không nên lấy ", Trump chia sẻ trên trang Truth Social của mình.

“ Với bản sao của SỰ THẬT này, tôi kính yêu cầu (I respectfully request) rằng những tài liệu này ngay lập tức được trả lại vị trí mà chúng đã bị lấy đi. Cảm ơn! ", Cựu tổng thống viết trên trang TRUTH SOCIAL Media.

Fox News đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, rằng nhóm của Trump đã được thông báo rằng ít nhất năm hộp - được dán nhãn A-14, A-26, A-43, A-13, A-33 và một bộ tài liệu - bao gồm bìa các bức ảnh, một ghi chú viết tay, một hộp tài liệu đóng bìa da, một văn bản "ban hành sự khoan hồng " cho phụ tá lâu năm Roger Stone, theo một danh sách liệt kê các mặt hàng bị tịch thu được FBI công bố vào thứ Sáu.( Link của lệnh khám xét và tịch thu tang vật, và biên nhận danh sách các hạng mục bị tịch thu đã viết trên bài viết trước).

Các đặc vụ cũng tìm thấy 11 hộp tài liệu được phân loại thông tin được đánh dấu ở các mức độ bảo mật khác nhau, bao gồm tối mật, bí mật và “TS / SCI”, đề cập đến thông tin tuyệt mật / nhạy cảm, một danh mục đặc biệt nhằm bảo vệ những bí mật tế nhị nhất của quốc gia.

Trump đã phản bác rằng các tài liệu đó đã được phân loại, tuyên bố rằng ông đã giải mật chúng. Một đại diện cho tổng thống thứ 45, John Solomon, đã đọc một tuyên bố trên Fox News vào tối thứ Sáu, tuyên bố rằng Trump đã có “lệnh thường trực” trong thời gian ở Nhà Trắng, rằng “các tài liệu được đưa ra khỏi Phòng Bầu dục và chuyển đến dinh thự được coi là đã giải mật.”

Nhưng một thành viên trong nhóm pháp lý của Trump đã ký một tuyên bố bằng văn bản vào tháng 6 trong chuyến thăm của các quan chức Bộ Tư pháp tại địa chỉ này, xác nhận rằng tất cả tài liệu được phân loại tại Mar-a-Lago đã được trả lại cho chính phủ, New York Times đưa tin hôm thứ Bảy.

Trát tòa ghi rằng các đặc vụ liên bang đang điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với luật liên bang, bao gồm cả Đạo luật Gián điệp (including the Espionage Act.) [1]

✱ Về việc FBI thu giữ 3 sổ thông hành.

Xin mở ngoặc, trong số các hồ sơ tài liệu bị tịch thu theo lệnh của tòa Nam Florida, trong biên nhận danh sách tịch thu tang vật không thấy liệt kê sổ thông hành của cựu TT Trump. Việc FBI thu giữ sổ thông hành được viết trên mạng TRUTHsocial của ông, rằng vào hồi 12:20 pm ngày 15.8.2022, FBI thu giữ 3 sổ thông hành của ông - Theo Truth Social: -In the raid by the FBI of Mar-a-Lago, they stole my three Passports

✱ Cựu Tổng thống Trump đã chuyển sang biện pháp phòng thủ...

Theo The Hill - Cựu Tổng thống Trump đã chuyển sang biện pháp phòng thủ vì mang tài liệu mật đến dinh thự Mar-a-Lago của mình sau khi FBI khám xét bất động sản vào tuần trước, khi các đặc vụ thu giữ 33 món đồ trong đó có gần một chục bộ đồ đã được phân loại bí mật. Trump bị choáng váng bởi FBI và Bộ Tư pháp, nên đã đưa ra những lời giải thích khác nhau với lý do ông ta không làm gì sai.

Vào thứ Hai, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông nói rằng "nhiệt độ phải được hạ xuống" nhưng sau đó nói thêm rằng những người ủng hộ ông sẽ không "chống lại một trò lừa đảo nào khác” (his supporters would not “stand for another scam,”), lặp lại những lời chỉ trích của ông. Những tuyên bố đó được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể bị tấn công trước sự chỉ trích dữ dội của FBI đến từ một số tiếng nói bên cánh hữu.

Dưới đây là những gì Trump đã nói về hành động của FBI và những giải thích thay đổi của ông liên quan đến vụ việc này.

• Việc khám xét của FBI là không cần thiết và không thích hợp

Trump nói với cả thế giới rằng FBI đã thực hiện một lệnh khám xét tại nhà ở Mar-a-Lago của ông, gọi nó là "không cần thiết không thích hợp." Ông ta cho biết vào thời điểm đó ông ta đang “làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan” đến việc và mô tả nhà của anh ta là “đang bị bao vây” bởi các đặc vụ FBI.

Các nhà điều tra đã cung cấp cho các luật sư của Trump bản sao của chính họ về lệnh khám xét và một biên nhận ghi rõ các tài liệu thu giữ được trong quá trình khám xét, theo thủ tục hiện hành.

Trump vào thời điểm đó đã chỉ trích cuộc tìm kiếm là "cuộc đàn áp chính trị" và liên kết việc quyên góp cho ủy ban hành động chính trị của mình trong tuyên bố của ông ta. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về việc cựu tổng thống có thể tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Trump và những người ủng hộ ông trong những ngày sau đó đã đưa ra một thuyết âm mưu rằng FBI đã cài bằng chứng vào Mar-a-Lago.

Phản ứng ban đầu của Trump đã dẫn đến một loạt chỉ chích từ những người ủng hộ ông, bao gồm cả các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, đổ lỗi cho Tổng thống Biden và tuyên bố tổng thống đã sử dụng FBI và Bộ Tư pháp (DOJ) để chống lại đối thủ chính trị của mình.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ cuộc khám xét, ông tuyên bố rằng cá nhân ông đã đưa ra quyết định tìm kiếm lệnh khám xét. Vào thời điểm đó, ông đã thông báo rằng DOJ sẽ xin gỡ bỏ niêm phong lệnh cho phép khám xét.

• Các tài liệu đã được giải mật theo lệnh của tòa

Sau khi ban đầu cho rằng bằng chứng đã được cài đặt vào, cáo buộc của Trump lan tỏa khi ông và nhóm của mình nói rằng tổng thống đã giải mật các tài liệu tại Mar-a-Lago. Nhưng sau đó,Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình lập luận rằng FBI không cần thu giữ bất cứ thứ gì vì họ có thể có những tài liệu này bất cứ lúc nào.

Hồ sơ tòa án cho phép mở niêm phong vào thứ Sáu , cho thấy FBI đã thu giữ 33 món đồ, bao gồm 11 bộ đồ đã được phân loại mật và một số được đánh dấu là tuyệt mật. Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu tiết lộ rằng cuộc khám xét là một phần trong cuộc điều tra của cơ quan, để xác định liệu Trump có vi phạm Đạo luật Gián điệp và các quy chế liên bang khác hay không.

Nhóm Trump đã đưa ra một tuyên bố sau đó, nói rằng "tất cả mọi người đều đôi khi phải mang công việc về nhà" (everyone ends up having to bring home their work from time to time) vì vậy Trump đã mang tài liệu đi, bao gồm cả tài liệu mật, đến nơi ở của mình để "chuẩn bị cho công việc vào ngày hôm sau."(prepare for work the next day).

“Ông ấy đã có một lệnh thýờng trực rằng các tài liệu ðýợc chuyển khỏi Phòng Bầu dục và đưa đến dinh thự được coi là đã được giải mật ngay khi ông ấy loại bỏ chúng,” tuyên bố cho biết. Với 33 món đồ đã bị tịch thu từ tài sản bao gồm lệnh khoan hồng đối với đồng minh lâu năm của Trump là Roger Stone, thông tin liên quan đến "Tổng thống Pháp", bìa các bức ảnh và một ghi chú viết tay. FBI cho biết đã tìm kiếm các tài liệu chứa thông tin về vũ khí hạt nhân trong cuộc khám xét, nhưng không rõ liệu các tài liệu đó có bị thu giữ hay không.

• Các tài liệu bị tịch thu được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp

Trong lời bào chữa mới nhất của mình, Trump tuyên bố các tài liệu được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp và kêu gọi FBI trả lại chúng vào Chủ nhật. Trump nói trên nền tảng truyền thông xã hội của mình rằng FBI "đã biết không nên lấy" những tài liệu đặc quyền đó.

Trump đã cố gắng sử dụng biện pháp bảo vệ đặc quyền hành pháp trước đây trong nỗ lực ngăn chặn hồ sơ được chuyển cho Ủy ban Hạ viện điều tra ngày 6 tháng 1 về cuộc bạo động ở Điện Capitol. Một tòa phúc thẩm liên bang vào tháng 12 đã bác bỏ những tuyên bố của ông về đặc quyền đó. [2]

✱ Ông Bolton: không có chính sách nào như vậy đối với việc giải mật hồ sơ

Về việc khiếu nại rằng các tài liệu hồ sơ đã được giải mật, nhưng theo ông Bolton, cựu cố vấn của ông Trump đã cho biết điều ngược lại...

Theo The Hill - Bolton, người phục vụ dưới thời Trump từ năm 2018 đến năm 2019, nói với The New York Times: “Khi ai đó bắt đầu bịa ra những lời nói dối như thế này, điều đó cho thấy mức độ tuyệt vọng thực sự ( When somebody begins to concoct lies like this, it shows a real level of desperation,”. Trump đã nói rằng ông đã đơn phương giải mật các tài liệu bằng cách sử dụng đặc quyền tổng thống của mình. Các quan chức khác của Trump đã công khai cho biết cựu tổng thống đã thường ra lệnh rằng bất kỳ tài liệu nào được đưa từ Phòng Bầu dục đến dinh thự đều phải được giải mật ngay lập tức.

Tuy nhiên, Bolton nói với tờ Times rằng ông chưa bao giờ được biết thông báo về mệnh lệnh như vậy trong suốt thời gian làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Bolton nói: “Tôi chưa bao giờ được thông báo về bất kỳ trình tự, thủ tục, chính sách nào như vậy khi tôi làm việc ở đó".

Bolton nói với tờ Times rằng các quan chức đã thiết lập các cơ sở an toàn tại Mar-a-Lago và tại Bedminster, N.J., cả hai nơi Trump thường xuyên đến thăm khi còn là tổng thống, để xem các tài liệu nhạy cảm, nghĩa là các tài liệu có thể được xem trong khi vẫn được phân loại bí mật.[3]

✱ Vụ kiện tụng về đặc quyền hành pháp

Trước đây Cựu TT Trump viện dẫn đặc quyền hành pháp để phản đối việc Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (National Archives and Records Administration/ NARA) trao hồ sơ thời TT Trump cho Ủy Ban Hạ Viện điều tra vụ bạo động ngày 6.1.20221.

Trong tiến trình phản đối, cựu TT Trump khiếu kiện lên tòa án, kế đến là tòa phúc thẩm, và cuối cùng kháng án tại tòa Tối Cao Pháp Viện để yêu cầu được viện dẫn đặc quyền hành pháp nhằm ngăn cản việc cơ quan NARA chuyển giao hồ sơ tài liệu cho Ủy Ban Hạ viện điều tra vụ 6.1.2021. Phần trình bày sau là tóm lược đơn khiếu nại của cựu TT Trump và phán quyết của tòa Tối Cao Pháp Viện, trích đoạn từ hai bản văn của tòa Tối Cao Pháp Viện (kèm link nguồn 2 văn kiện này phía cuối).

• Đơn của cựu TT Trump xin viện dẫn đặc quyền hành pháp.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao hôm thứ Năm ngừng chuyển giao một số tài liệu của Tòa Bạch Ốc được cất giữ trong Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho Ủy ban quốc hội điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ. Cựu tổng thống đã kháng cáo phán quyết của hội đồng gồm ba thẩm phán tại Tòa phúc thẩm liên bang thuộc Quận Columbia, nơi đầu tháng này đã bác bỏ nỗ lực của Trump để bảo vệ hồ sơ của mình khỏi ủy ban lựa chọn Hạ viện ngày 6 tháng Giêng.

Gửi: John G. Roberts, Jr., Chánh án Tòa án Tối cao và Tòa Phúc thẩm Đặc khu Columbia

Đơn kháng cáo tìm cách duy trì tình trạng hầu mong quý Tòa cẩn thận xem xét trường hợp quan trọng ảnh hưởng cơ bản đến hoạt động của một Tổng thống Mỹ. Đơn kiến nghị liên quan đến vấn đề : Liệu yêu cầu của quốc hội về hồ sơ bí mật của một cựu Tổng thống có vi phạm vào Đạo luật hồ sơ Tổng Thống, hoặc vi phạm đặc quyền hành pháp dành cho tổng thống. Và liệu một cựu Tổng thống có quyền viện dẫn đặc quyền hành pháp , ngay cả khi đã hết nhiệm kỳ.

Ý kiến của tòa D.C. Circuit đã tán thành quyền lực của một ủy ban quốc hội đối với việc tìm kiếm rộng rãi hồ sơ của chính quyền Tổng thống, cho phép quyền truy cập không bị hạn chế về thông tin liên lạc bí mật của chính quyền đó. Phán quyết rắc rối này thiếu khách quan. Trong một nền chính trị ngày càng mang tính đảng phái, các yêu cầu về hồ sơ như vậy sẽ trở thành tiêu chuẩn bất kể đảng nào đang nắm quyền. Do đó, đánh giá của qúy Tòa là rất quan trọng. [4]

• Tòa TCPV từ chối việc viện dẫn đặc quyền hành pháp ...

Đơn xin duy trì viện dẫn đặc quyền và lệnh đang chờ xem xét được trình lên CHÁNH ÁN và do ông ta chuyển đến Tòa án bị từ chối. (... to THE CHIEF JUSTICE and by him referred to the Court is denied).[5]

✱ Cựu TT đề nghị giúp đỡ Bộ Tư Pháp nhưng liệu Bộ có bị cản trở bởi chính sách 90 ngày ?

• Đề nghị giúp đỡ

Theo Fox News ngày 15.8.2022 -Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital vào sáng thứ Hai, Trump cho biết ông đã nhờ đại diện của mình liên hệ với Bộ Tư pháp để đề nghị giúp đỡ trong bối cảnh sự phẫn nộ về cuộc đột kích của FBI vào tư gia của ông vào tuần trước.

Trump nói: "Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ, tôi và mọi người của tôi, chắc chắn sẽ sẵn sàng làm điều đó" . Trump nói với Fox News rằng nhóm của ông "chưa nhận được phản hồi" từ Bộ Tư pháp về việc liệu họ có chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của ông hay không.

"Tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn điều tương tự — tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này", Trump nói thêm: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đất nước."

• Chính sách 90 ngày của Bộ Tư Pháp

Theo Yahoo News - FBI đã vào cuộc đúng thời hạn khi tiến hành một cuộc khám xét chưa từng có vào nhà nghỉ dưỡng Palm Beach của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai. Thời điểm - trước khi Trump tuyên bố ra tranh cử và còn vài tháng nữa là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - dường như phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp là không thực hiện các cuộc điều tra công khai mà có thể bị coi là có động cơ chính trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày bầu cử.

Elie Honig, một cựu công tố viên liên bang và tiểu bang, nói với CNN rằng quyết định thực hiện cuộc khám xét vào ngày 8 tháng 8 có khả năng là vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra đúng ba tháng nữa - đó là ngày 8 tháng 11. Konig nói với CNN: “Hôm nay chỉ còn khoảng 90 ngày nữa so với giữa kỳ, tôi nghĩ có thể là 91 hoặc 92 ngày”. "Chính sách đó, có thể là lý do tại sao họ khám xét vào ngày hôm nay, vì họ biết rõ điều đó là quy tắc 90 ngày."

Vào tháng 7, một bản ghi nhớ hồi tháng 5 của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland loan tải, nhắc lại chính sách của Bộ Tư pháp yêu cầu sự chấp hành của các cấp đối với các cuộc điều tra nhạy cảm về mặt chính trị. Bản ghi nhớ - có tiêu đề "Sự nhạy cảm của năm bầu cử" - là lời nhắc nhở về chính sách lâu đời của DOJ nhằm để tránh các hoạt động có thể bị coi là mang tính đảng phái và được thiết kế nhằm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Garland viết: “Điều này đặc biệt quan trọng trong một năm bầu cử." Bây giờ mùa bầu cử năm 2022 đang đến gần, và như trong các chu kỳ bầu cử trước, tôi phổ biến bản ghi nhớ này để nhắc nhở các bạn về các chính sách hiện hành của bộ liên quan đến các hoạt động chính trị." [6]

Như trên, phía tòa Tối Cao Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu cầu được viện dẫn đặc quyền hành pháp về việc lưu giữ hồ sơ thuộc về NARA, nhưng nay cựu TT Trump lại viện dẫn đặc quyền hành pháp nhằm đòi lại các hồ sơ đã bị tịch thu, thời liệu Bộ Tư pháp sẽ trả lại, nếu không trả lại thời liệu cựu TT sẽ lại đi thưa kiện?

Theo NY Post nêu phía trên có đoạn văn viết:" vào tháng 6 trong chuyến thăm của các quan chức Bộ Tư pháp tại địa chỉ này, xác nhận rằng tất cả tài liệu được phân loại tại Mar-a-Lago đã được trả lại cho chính phủ." Nhưng qua biên nhận liệt kê tang chứng qua cuộc khám xét của FBI cho thấy điều trái ngược lại... Tuy nhiên, theo biên nhận tang vật bị tịch thu được tòa Liên bang Nam Floria cho phép gỡ bỏ niêm phong, cho thấy các tài liệu bị tịch thu chưa được giải mật - Và trên biên nhận danh sách tài liệu bị tịch thu có chữ ký xác nhận bởi luật sư của TT Trump - Qua biên nhận này có 4 bộ tài liệu xếp loại tối mật - Phải chăng chứng cớ này nên được coi là "đã giải mật" và 4 bộ tài liệu này phải được trả lại theo đòi hỏi của cựu TT Trump - Bạn đọc nghĩ sao? (Kèm link biên nhận liệt kê danh sách tài liệu tịch thu tại Mar-A-Lago với chữ ký xác nhận bởi luật sư của cựu TT Trump ).[7]



-- Đào Văn



