-Quan Tòa Florida Sẽ Mở Phiên Điều Trần Vào Thứ Năm Để Thảo Luận Về Yêu Cầu Công Bố Bản Khai Hữu Thệ Nguyên Do Lục Soát Nhà Trump;

-Biến Đổi Khí Hậu: Hơn 100 Triệu Người Mỹ Sẽ Hứng Chịu Cái Nóng Lên Tới 125 Độ F Trong Vòng 30 Năm Tới;

-Kinh Tế Mỹ: Sản Xuất Tăng 0.6%, Giá Dầu Thô Giảm, Thị Trường Chứng Khoán Tăng Mạnh;

-Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Jill Biden và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin Bị Nhiễm Vi Khuẩn Corona;

-Quân Ukraine Áp Sát Thành Phố Buộc Bộ Chỉ Huy Quân Đội Nga Đã Phải Rút Khỏi Kherson; Ukraine Lại Tấn Công Bán Đảo Crimea;

Khói bốc lên trên trạm biến điện được ghi nhận sau một vụ nổ tại địa hạt Dzhankoi, Crimea hôm 16 tháng 8. (nguồn: CNN)

---- QUẬN CAM (VB – 16/8/2022) – Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, theo Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Ba, 16/8/2022.

Tin này đến chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng Thống Joe Biden chấm dứt việc cách ly của ông.

Tòa Bạch Ốc cho biết Đệ Nhất Phu Nhân đã thử nghiệm âm tính với vi khuẩn một ngày trước. Tuy nhiên, bà đã có các triệu chứng cảm lạnh nhẹ vào chiều tối, trong khi thử PCR sau đó cho thấy bà bị nhiễm vi khuẩn corona. Bà cách ly trong 5 ngày tới và được điều trị bằng thuốc Paxlovide giống như tổng thống.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin cũng đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 vào sáng Thứ Hai, theo một thông báo được văn phòng của ông cho biết hôm Thứ Hai.

Ông Bộ Trưởng đang trải nghiệm các triệu chứng nhẹ và “cách ly tại nhà trong vòng 5 ngày, theo các hướng dẫn của Cơ Quan CDC.” Trong tuyên bố, ông Lloyd cho biết rằng tiếp xúc cuối cùng của ông với TT Joe Biden là hôm 29 tháng 7.

---- Sản xuất kỹ nghệ tại Hoa Kỳ đã tăng 0.6% so với một tháng trước, theo Hội Đồng Các Thống Đốc của Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho biết trong báo cáo của họ được phổ biến hôm Thứ Ba, 16/8/2022, cho thấy rằng số liệu này cao hơn cxa1c tiên đoán của thị trường.

Kết quả sản xuất đã bù đắp lại sau khi giảm 0.4% trong mỗi kỳ của hai lần báo cáo trước, đạt được 0.7% trong tháng 7, và nhảy vọt lên 3.2% theo cơ bản hàng năm. Khai thác mỏ đã tăng 3 tháng liền, đạt tới 0.7% trên cơ bản hàng tháng, nhưng 7.9% từ cùng thời kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, việc sản xuất các tiện ích thì giảm 0.8% so với một tháng trước.

Trong khi đó giá dầu thô đã giảm thêm nữa vào Thứ Ba, sau khi ghi nhận mức tăng khiêm tốn trước đó trong ngày, với West Texas Intermediate (WTI) giảm dưới $90 một thùng.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận rằng họ đã nhận được trả lời của Iran với đề nghị của Liên Âu về thương lượng nguyên tử và hiện đang xem xét điều đó, mà có thể khiến cho Kế Hoạch Hành Động Toàn Diện (JCPOA) được phục hồi sau khi Liên Âu đề xuất các nhượng bộ mới cho Tehran.

Cùng lúc, giá dầu Brent giao tháng 10 đã giảm 2.37%, tới mức $93.03 một thùng.

Trước tin kinh tế lạc quan, thị trường chứng khoán Dow Jones đã tăng trên 200 điểm hôm Thứ Ba với công ty bán lẻ Walmart và The Home Depot như những nhà hoạt động tốt nhất. Chứng khoán Walmart tăng 5% trong khi The Home Depot tăng 4% sau khi cả hại đã báo cáo các số liệu hàng quý tốt hơn dự đoán trong đầu ngày.

The Dow Jones tăng 0.68% hay 229 điểm, the Nasdaq 100 giảm 0.21% và the S&P 500 tăng 0.19% vào lúc 11:47 am giờ miền Đông.

Trị giá đồng euro cao hơn đồng đôla 0.14%, ở mức 1.01757 cùng lúc.

---- Nhiều vụ nổ và các đám cháy bùng lên tại một kho chứa đạn dược tại bán đảo Crimea bị Nga xác nhập hôm Thứ Ba trong một vụ tấn công thứ hai nghi là do Ukraine thực hiện trên bán đảo trong một hơn một tuần, buộc di tản hơn 3,000 người, theo bản tin của AP cho biết hôm Thứ Ba, 16/8/2022.

Nga đổ lỗi các vụ nổ tại làng Mayskoye là một “hành động phá hoại,” mà không nên tên các thủ phạm.

Mặt khác, tờ báo kinh tế của Nga Kommersant đã trích lời các cư dân nói rằng những cột khói đen cũng bốc lên tại một căn cứ không quân tại Gvardeyskoye của Crimea.

Trong khi đó, các lực lượng Nga tại khu vực Kherson bị Nga chiếm tại miền nam Ukraine đang ngày càng thấy khó duy trì việc di chuyển đạn dược, xe bọc thép và nhiên liệu tới các đơn vị ở tuyến đầu, theo các viên chức Ukraine và các nhà phân tích Tây phương, vì chiến dịch phối hợp của Ukraine nhằm cắt đứt các đường tiếp tế bằng xe lửa cũng như nhắm vào các kho chứa đạn dược.

Các viên chức Ukraine nói rằng lính Nga đang di chuyển các sở chỉ huy từ phía bắc của Sông Dnipro tới bờ phía nam trong khi các cây cầu đã bị thiệt hại nặng nề.

Phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng khu vực Kherson, Yuri Sobolevsky, tuyên bố trên kênh Telegram của ông rằng phần đáng kể của bộ chỉ huy quân sự Nga đã rời khỏi thành phố Kherson. Các lực lượng Ukraine đã tiến tới khoảng 25 kilometers phía bắc của thành phố, hướng đến Mykolaiv.

Theo Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch Miền Nam của quân đội Ukraine, “Trong tuần qua chúng tôi đã phá huy hơn 10 kho đạn dược và hàng loạt thiết bị quân sự. Những tấn công phá hủy này không cho phép thiết bị nặng được di chuyển qua các cây cầu này.”

---- Nóng và ẩm thấp ngày càng tồi tệ như là kết quả của biến đổi khí hậu sẽ mang lại chỉ số nóng cực kỳ nguy hiểm cho phần lớn Hoa Kỳ trong 30 năm tới, gia tăng cả cường độ và sự thường xuyên của những ngày nóng nhất của năm, theo một nghiên cứu mới được phổ biến hôm Thứ Hai, 15/8/2022 cho biết qua bản tin của AP.

Nhiệt đô trên mức của loại “cực kỳ nguy hiểm” của Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS), khi chỉ số nóng lên hơn 125 độ F, được dự đoán sẽ ảnh hưởng tới khoảng 8 triệu người tại Hoa Kỳ trong năm nay. Nhưng vào năm 2053, có tới 13 lần số người, tức 107 triệu người, sẽ trải nghiệm nóng cực kỳ nguy hiểm, theo nghiên cứu về khí hậu bởi nhóm First Street Foundation cho biết.

“Các kết quả cho thấy rằng chỉ số cực kỳ nóng đang gia tăng khắp nước Mỹ, trong các điều kiện tuyệt đối và tương đối,” theo nghiên cứu cho hay.

Nhiệt độ tại một số khu vực sẽ gia tăng cao hơn tại những khu vực khác, gồm khu vực được gọi là “vòng đai cực kỳ nóng,” trải dài từ Texas chạy thẳng lên vùng Đại Hồ, theo nghiên cứu của tổ chức bất vụ lợi nói trên đã khám phá.

Hơn 100 triệu người Mỹ tại khu vực này sẽ hứng chịu nhiệt độ trên 125 đô F (tương đương 52 độ C) trong thời gian nóng nhất kéo dài của năm, gấp 10 lần con số được dự đoán gần đây.

---- Quan tòa liên bang là người đã chấp thuận lệnh lục soát khu dinh thự Mar-a-Lago của Trump sẽ mở một cuộc điều trần vào Thứ Năm tại tòa ở Florida để thảo luận các yêu cầu công bố bản khai có tuyên thệ làm nguyên do để lục soát mà có thể không được tiết lộ của các nhà điều tra, mà Bộ Tư Pháp đã chống lại việc công bố, theo CNN đưa tin hôm Thứ Ba, 16/8/2022.

Một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu đã công bố lệnh lục soát và biên nhận tài sản từ cuộc lục soát của FBI tại dinh thự của cựu TT Donald Trump tại Palm Beach, Florida, một hành động được Bộ Tư Pháp ủng hộ, nhưng hôm Thứ Hai, Bộ Tư Pháp nói rằng họ chống lại việc công bố bản khai có tuyên thệ đặc biệt trong nỗ lực để bảo vệ các nhân chứng và giữ bí mật các thủ tục tố tụng của bồi thẩm đoàn.

“Công khai bản khai có tuyên thệ của chính quyền tại giai đoạn này cũng có thể làm lạnh cẳng sự hợp tác trong tương lai bởi các nhân chứng mà sự trợ giúp của họ có thể được tìm kiếm trong khi cuộc điều tra tiến hành, cũng như trong các cuộc điều tra cao cấp khác,” theo Bộ Tư Pháp đã viết. “Sự thật là cuộc điều tra này dính líu tới các tài liệu mật cao cấp càng nhấn mạnh đến sự cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc điều tra và làm tăng thêm khả năng thiệt hại nếu thông tin bị tiết lộ cho công chúng sớm hoặc không đúng cách.”

Các cơ quan truyền thông, gồm CNN, đã yêu cầu bản khai có tuyên thệ được công bố sau cuộc lục soát vào tuần trước tại tư dinh của Trump ở Palm Beach, Florida.