Pechanga Resort Casino Được Đề Cử Là Một Trong Những Cơ Sở Resort-Casino Tuyệt Vời Nhất Cả Nước

— Pechanga được đề cử nhận 2 giải "Tuyệt Vời Nhất" cả nước —

Cuộc thăm dò hiện đang tiến hành, và Pechanga Resort Casino lại một lần nữa tranh đua hai ngôi vị tên tuổi cả nước. Cơ sở Casino/Resort tọa lạc ở vùng Temecula, Cali này đã được đề cử bởi một đoàn chuyên viên các cuộc thăm dò ý kiến '10Tuyệt Vời Nhất của độc giả USA Today’s10Best.com' trong hai thể loại 'Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất – Best Casino Hotel' và 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas – Best Casino Outside of Las Vegas'. Các thành viên trong đoàn chuyên viên đã chọn Pechanga, cùng với 19 cơ sở tranh đua khác cho mỗi thể loại. Theo CasinoUSA.com, nước Mỹ có trên 1,000 sòng bài. Muốn bỏ phiếu cho Pechanga Resort Casino trong cả hai thể loại, quý khách có thể vào thăm trang mạng Pechanga.com/vote

Năm 2021, độc giả đã bình chọn Pechanga Resort Casino làm 'Sòng Bài Tuyệt Vời Hạng Nhì Ngoài Las Vegas – Second-Best Casino Outside of Las Vegas'. Pechanga được xếp Hạng Tư trong thể loại 'Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất – Best Casino Hotel' (trên toàn nước Mỹ).

Công chúng hiện đang có thể bỏ phiếu để chọn các cơ sở mình ưa chuộng. Độc giả có thể bỏ phiếu cho những cơ sở mình ưa chuộng này cho mỗi thể loại, mỗi ngày một lần. Thời gian bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày Thứ Hai 29 Tháng Tám, lúc 8:59 sáng 'Giờ Thái Bình Dương - Pacific Time'. Danh sách 10 cơ sở được tuyển chọn sẽ được công bố sau ngày này.

Các cuộc thăm dò ý kiến độc giả 'The USA Today 10Best Travel Guide' kêu gọi quý khách chấm điểm xếp hạng các sòng bài ưa chuộng của mình, và đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ năm 2015. Năm ấy, Pechanga đã chiếm hạng nhất thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nước Mỹ – Best Casino in America'. Sau năm ấy, cuộc thăm dò đã được tách ra thành 'Tuyệt Vời Nhất ở Las Vegas – Best in Las Vegas' và "Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas – Best Outside of Las Vegas' và cũng đã thêm nhiều thể loại liên quan khác như 'Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất – Best Casino Restaurant' và 'Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất – Best Casino Hotel'.

Muốn biết thêm thông tin về Pechanga Resort Casino, xin quý vị vào thăm trang mạng www.pechanga.com