Trung Quốc Phát Hiện Vi Rút Mới - Có Thể Gây Chết Người

Một loại Virus mới langya henipavirus, LayV, đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc và tỉnh Hà Nam ở miền trung nước này. Trong số 35 trường hợp, 26 người đã xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ho, chán ăn, đau các cơ bắp, nhức đầu và buồn nôn.

Ngày 8/8, tạp chí y khoa New England (NEJM) công bố báo cáo của nhóm chuyên gia Trung Quốc, Singapore cảnh báo về mầm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông, Hà Nam (Trung Quốc). Các nhà khoa học đặt tên cho nó là Langya henipavirus (LayV), có nguồn gốc từ động vật, có thể lây nhiễm sang người.

Henipavirus có thể gây bệnh nặng cho động vật và con người và được phân loại có mức an toàn sinh học cấp độ 4, tỷ lệ tử vong trên số người nhiễm là 40-75%. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con số này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong của Covid.

Trong số 35 người nhiễm LayV cấp tính, 26 trường hợp chỉ nhiễm LayV mà không bị đồng nhiễm các mầm bệnh khác. Các triệu chứng lâm sàng của 26 bệnh nhân này là sốt , mệt mỏi , ho , chán ăn , đau cơ , buồn nôn , nhức đầu, nôn , kèm theo giảm tiểu cầu , giảm bạch cầu , suy giảm chức năng gan và suy giảm chức năng thận.

Hiện thế giới chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị Henipavirus. Phương pháp duy nhất là chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát các triệu chứng.

Wang Linfa, giáo sư của Chương trình Các bệnh truyền nhiễm mới tại Trường Y Duke-NUS, cho biết đây là tình trạng đáng báo động, bởi nhiều loại virus tồn tại trong tự nhiên có thể lây nhiễm sang người, để lại những hậu quả khó lường.

"Coronavirus sẽ không phải là căn bệnh truyền nhiễm cuối cùng gây ra đại dịch trên toàn thế giới, những căn bệnh truyền nhiễm mới sẽ có tác động ngày càng lớn đến cuộc sống hàng ngày của con người", Wang Xinyu Phó trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, cho biết.

Chưa có bằng chứng nào cho thấy vi rút cũng có thể lây truyền từ người sang người.