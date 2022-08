https://www.reuters.com/world/us-state-department-okays-89-mine-clearing-assistance-ukraine-2022-08-09/

Hoa Kỳ Sẽ Viện Trợ 89 Triệu Đô La Để Rà Phá Bom Mìn Ở Ukraine



Hoa Kỳ sẽ cung cấp khoản viện trợ 89 triệu đô la để giúp Ukraine trang bị và đào tạo 100 đội rà phá bom mìn trong một năm. (Nguồn: YouTube)

WASHINGTON – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 89 triệu đô la để giúp Ukraine trang bị và đào tạo 100 đội rà phá bom mìn trong một năm, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 9 tháng 8 năm 2022.





Một viên chức giấu tên cho biết, khoản tài trợ này là chương trình rà phá bom mìn lớn nhất của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, sẽ được thực hiện thông qua các nhà thầu và tổ chức phi chính phủ.





Ông cho biết số tiền 89 triệu đô la, một phần đến từ các yêu cầu ngân sách liên kết với Ukraine, sẽ không chỉ tài trợ cho việc đào tạo, mà còn cung cấp các thiết bị dò tìm mìn và máy xúc chuyên dụng nếu cần thiết.





Một viên chức Ukraine cho biết khoản viện trợ giải quyết một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước. Andriy Yermak, phụ tá hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói: “Theo ước tính của chúng tôi, 160,000 km vuông đất Ukraine cần rà phá bom mìn, tương đương với diện tích của Virginia, Maryland và Connecticut cộng lại.”





Theo báo cáo của Bộ Ngoại Giao, Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chánh hàng đầu cho việc phá hủy vũ khí thông thường và đã cung cấp hơn 4.2 tỷ đô la hỗ trợ cho hơn 100 quốc gia từ năm 1993 đến năm 2021.





Trước đó, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. Agency for International Development – USAID) thông báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp 4.5 tỷ đô la cho chính phủ Ukraine duy trì hoạt động và chống thâm hụt ngân sách do chiến sự gây ra. USAID cho biết, Kiyv sẽ nhận được khoản tài trợ 3 tỷ đô la trong tháng này. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine gói vũ khí trị giá khoảng 1 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay.