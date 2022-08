Thượng Viện Thông Qua Dự Luật Giảm Lạm Phát, Một Chiến Thắng Cho Biden

Chỉ huy phó đơn vị nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chết vào sáng thứ Bảy 6/8/2022 trong một phòng khách sạn, do bị đau tim, theo thông tấn xã chính thức của Trung ương. Ou Yang Li-hsing, Phó giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (National Chung-Shan Institute of Science and Technology) thuộc sở hữu quân sự, đã chết trong một phòng khách sạn ở miền nam Đài Loan, CNA đưa tin.