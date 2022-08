Xả Súng Tại Mall Of America: May Mắn Thay, Không Có Thương Vong

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trung tâm mua sắm Mall Of America ở ngoại ô Minneapolis, nhưng may mắn thay, không có ai bị thương. (Nguồn: YouTube)

BLOOMINGTON – Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trung tâm mua sắm Mall Of America ở ngoại ô Minneapolis, khiến nhiều người hoảng sợ tìm chỗ ẩn náu, may mắn thay, không có ai bị thương, theo APnews đưa tin ngày Thứ Năm, 4 tháng 8 năm 2022.





Cảnh sát Bloomington cho biết họ vẫn đang truy tìm nghi phạm sau khi bảo vệ hiện trường ngay lập tức vào khoảng 6 giờ chiều Thứ Năm, 4 tháng 8 năm 2022. Một số khu vực trong trung tâm thương mại đã bị phong toả và Mall Of America cũng đã đóng cửa sau vụ xả súng.





Trong clip được đăng lên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông la hét khi đang đi đến gần cửa hàng Nike, có thể nghe thấy rõ ràng có ít nhất 3 tiếng súng.





Cảnh sát trưởng Bloomington Booker T. Hodges cho biết có hai nhóm ẩu đả nhau tại một cửa hàng, một nhóm đã bỏ đi, nhưng có một người đã quyết định bắn 3 phát đạn vào một cửa hàng với những người xung quanh. Một cảnh sát Bloomington đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng 30 giây.





Phát ngôn viên của Mall Of America Dan Jasper cho biết trung tâm mua sắm sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Sáu với lực lượng nhân viên an ninh và có thêm cảnh sát nhiều hơn. Jasper nói: “Không được phép mang súng vào Mall of America.”





Mall Of America mở cửa vào năm 1992 và trung tâm thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Đồng thời, đây cũng là một địa điểm du lịch cũng như tụ điểm cộng đồng.





Theo đoạn clip được chia sẻ trực tuyến, nhiều người đã hoảng sợ tìm đường chạy trốn khỏi khu giải trí bên trong tầng trệt trung tâm mua sắm, nhiều người được trông thấy nắm chặt tay con cái và giữ túi đồ của họ. Một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh một người cầm súng trường đang di chuyển qua trung tâm mua sắm.





Một nhân chứng đăng tải lên trang Twitter cá nhân rằng bà đang mua sắm quần áo cùng cô con gái 17 tuổi khi người quản lý cửa hàng kêu gọi “hãy chạy ra phía sau, càng xa càng tốt.” Bà kể lại rằng thời điểm đó, bà đang ở trong phòng thử đồ với con gái.





Trong khi đó, một người khác đã đăng clip hàng chục người được cho là đang tụ tập dưới tầng hầm khi trung tâm phát cảnh báo “vui lòng trú ẩn ngay lập tức.”





Trang web của Mall of America cho biết họ cấm mang súng vào khuôn viên trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trung tâm mua sắm không có máy dò kim loại và khách hàng cũng không bị khám xét trước khi vào cửa.