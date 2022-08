Cựu TT Trump sẽ mất nguồn tài trợ của RNC về chi phí pháp lý nếu ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024

Bình luận thời sự





Theo báo cánh hữu New York Post ngày 28.7.2022 loan tải bài viết tiêu đề: "Trump will lose RNC funding for legal bills if he announces 2024 candidacy - Trump sẽ mất nguồn tài trợ của RNC về chi phí pháp lý nếu ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024" - gồm các khoản chi liên quan đến các vụ kiện tụng về kết quả cuộc bầu cử 2020. Vấn đề ra sao sẽ trình bày phần cuối bài, nhưng trước hết bàn về việc cựu TT Trump lên tiếng phản bác tuyên bố của Bộ Trưởng Tư pháp sẽ truy tố hình sự bất cứ ai liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capital. Ngoài ra sau một năm triệu tập bồi thẩm đoàn tại khu vực Washington D.C. theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp, tòa Liên Bang thuộc Đặc khu Columbia công bố số can phạm trong vụ bạo loạn 6.1.2021...

✱ Cựu CVP của Phó TT Pence đến làm chứng trước bồi thẩm đoàn

Vào ngày 25.7.2022, theo báo cánh hữu New York Post :" Marc Short, cựu Chánh Văn Phòng của Phó Tổng Thống đã có mặt cùng với Pence tại Điện Capitol Hoa Kỳ khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà quốc hội (6.1.2021), và ông ta đã đến làm chứng trước bồi thẩm đoàn sau khi nhận được trát đòi hầu tòa: "... thành thật mà nói, nếu đám đông tiến gần hơn tới Phó tổng thống, tôi nghĩ rằng sẽ có một vụ thảm sát ở Điện Capitol xảy ra vào ngày hôm đó.” - " Short được hiển thị trên video cung cấp lời khai rằng, Pence đã nói với Trump "nhiều lần" rằng ông Pence không đồng ý với những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử, kể cả việc từ chối đại cử tri hoặc từ chối tuyên bố rằng Trump đã thắng cử". Bộ Tư pháp đã điều tra hành vi phạm tội liên quan đến nỗ lực của các đồng minh của Trump nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. (Thủ tục triệu tập bồi thẩm đoàn tuân theo Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Hoa Kỳ, đã viết trên Việt Báo ngày 9.6.2022).

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết là cuộc điều tra đang tiến hành được mô tả là quan trọng nhất và trên phạm vi rộng nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp. “Không ai đứng trên luật pháp,” ông ta nói. [1]

✱ Bộ Tư Pháp điều tra các hành vi của cựu Tổng thống Trump về cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 là một tiết lộ mới.

Vào ngày 26.7.2022, cũng theo báo cánh hữu New York Post - Theo diễn biến mới, Bộ Tư pháp đang điều tra hình sự các hành động nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump. Các công tố viên đã chất vấn các nhân chứng liên quan đến các cuộc trò chuyện giữa Trump với các luật sư và các đồng minh khác trong phạm vi nội bộ của ông ta - và cáo buộc cựu tổng thống về kế hoạch tạo các đại cử tri giả ở các bang chiến trường mà Biden giành được, Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc cuộc điều tra.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp - tách biệt với cuộc điều tra của Ủy ban Chọn Lọc Hạ viện - đã tập trung vào những người thân cận với Trump trong những tháng gần đây, nhưng thực tế là các công tố viên hiện đang dồn nỗ lực của họ đối với các hành động của chính Trump là một tiết lộ mới. Tiết lộ này làm gia tăng áp lực đối với Trump, người có ảnh hưởng chính trị trong số các đảng viên Cộng hòa đã thoát khỏi sau hai cuộc luận tội và các cuộc điều tra trước đây.

Các nhà điều tra đã thẩm vấn các nhân chứng trong nhiều giờ với các câu hỏi chi tiết về việc Trump khăng khăng rằng Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence bác bỏ kết quả bầu cử cũng như sự tham gia của Trump vào kế hoạch tạo đại cử tri giả do các luật sư của ông là Rudy Giuliani và John Eastman chủ trương, theo Washington Post.

• Chưa có tổng thống nào từng bị buộc tội hình sự trong lịch sử nước Mỹ.

Các công tố viên cũng đã tống đạt trát hầu tòa về hồ sơ điện thoại của các quan chức và phụ tá chủ chốt trong chính quyền Trump, bao gồm cả chánh văn phòng của ông vào thời điểm đó, Mark Meadows, trích dẫn hai nguồn ẩn danh quen thuộc với vấn đề. Ở mức tối thiểu, Bộ Tư pháp hy vọng tìm kiếm được chứng cớ về những gì Trump đã nói với các luật sư và quan chức cao cấp của mình làm để thay đổi kết quả cuộc bầu cử có lợi cho mình. Hai người quen thuộc với cuộc điều tra nói với Washington Post rằng cuộc điều tra cuối cùng có thể buộc tội Trump theo hai trường hợp - về âm mưu đầy tham vọng và âm mưu cản trở tiến trình của chính phủ hoặc về gian lận tiềm ẩn liên quan đến kế hoạch cử tri giả.

Việc buộc tội đầu tiên là những cá nhân xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 nhiều người đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, chưa có tổng thống nào từng bị buộc tội hình sự trong lịch sử nước Mỹ, và các nhà điều tra phải xác định rõ ranh giới giữa những gì được coi là tự do chính trị do Tu chính án thứ Nhất quy định và liệu lời nói của một người có thể được sử dụng như một âm mưu hỗ trợ một cuộc đảo chính hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã không loại trừ việc truy tố Trump.

Garland cho biết Bộ Tư pháp sẽ “theo đuổi công lý mà không e ngại hay ưu ái” khi được NBC News ’Lester Holt hỏi về việc truy tố một cựu tổng thống và có thể là ứng cử viên trong tương lai cho chức vụ cao nhất.[2]

✱ Ông Trump bảo vệ các hành động hậu bầu cử trên trang Truth Social Media

Vào ngày 27.7.2022, cũng theo NY Post, Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng ông không làm gì sai về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, ông lên tiếng vài giờ sau khi giới truyền thông loan tải bản tin cho biết Bộ Tư pháp đang điều tra nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Trump bắt đầu một loạt bài đăng trên nền tảng xã hội Truth của ông ta rằng “ Có nhiều thông tin sai lạc hơn của Đảng Dân chủ, như Nga, Nga, Nga lừa đảo, luận tội Hoax # 1, Luận tội Hoax # 2, Báo cáo Mueller kéo dài, kết thúc bằng việc không thông đồng, và nhiều hơn nữa,” - “Bây giờ chúng tôi đã tìm ra câu trả lời cho những sự kiện thay đổi bầu cử quanh co này, tại sao Bộ Tư pháp không truy tố những người có trách nhiệm? Còn rất nhiều thời gian! ”

Vào cuối ngày thứ Ba (26.7.2022), Washington Post và New York Times loan báo rằng các nhà điều tra đang chất vấn các nhân chứng về các cuộc trò chuyện của họ với tổng thống thứ 45, chất vấn các luật sư của ông ta và các đồng minh khác - với trọng tâm là việc đệ nạp danh sách các đại cử tri đã ký kết cho Trump tại các bang chiến trường mà Biden đã chiến thắng. Các cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp không có nghĩa là bản thân Trump là đối tượng hoặc mục tiêu của bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào, mặc dù Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã từ chối loại trừ việc buộc tội cựu tổng thống đã kích động bạo loạn ở Điện Capitol năm ngoái.

Garland nói với “NBC Nightly News” hôm thứ Ba (26.7.2022) rằng: “Chúng tôi dự định buộc tất cả mọi người, bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành động liên quan đến ngày 6 tháng 1, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực hợp pháp từ chính quyền này sang chính quyền khác. "Đó là những gì chúng tôi làm."

Một ngày sau (tuyên bố của BT Garland) Trump viết hôm thứ Tư (27.7.2022). “Mọi người quên rằng, đây là tất cả về một cuộc bầu cử nghiêm ngặt và bị đánh cắp,” “Nhưng thay vì đi theo những người cứng nhắc và đánh cắp nó, họ đi theo những người đang tìm kiếm trung thực và sự thật, và có quyền tự do ngôn luận, và nhiều biện pháp bảo vệ khác, đứng về phía họ! Bộ Tư pháp nên xem xét tội ác của Thế kỷ. Bằng chứng là đồ sộ và không thể chối cãi !!! ”

Sau cuộc bầu cử năm 2020, Bộ Tư pháp đã xem xét các tuyên bố của Trump về gian lận bầu cử. Vào ngày 1 tháng 12 năm đó (2020), Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết Bộ không thể tìm thấy bằng chứng hậu thuẫn cho các cáo buộc về gian lận bầu cử.

Tuy nhiên, Trump và các đồng minh của ông - chẳng hạn như luật sư riêng của ông Rudy Giuliani - đã khẳng định trong nhiều tuần rằng cuộc bầu cử là bất hợp pháp, nhưng Giuliani không cung cấp được bằng chứng cho thấy nó thực sự là như vậy. Barr kể từ đó đã tiết lộ rằng ông tin rằng Trump đã "tách rời khỏi thực tế" khi ông đưa ra các tuyên bố trên.

Hôm thứ Tư (27.7.2022), cựu tổng thống cũng đưa ra lý do nhằm bảo vệ các cuộc điện thoại mà ông đã thực hiện với Bộ trưởng (Nội vụ) Georgia Brad Raffensperger và các nhân viên của ông vào đầu năm ngoái, trong đó Trump yêu cầu Raffensperger “tìm” 11.870 phiếu bầu để ông có thể vượt qua số phiếu của Biden và giành chiến thắng tại Bang Georgia. (NY Post viết chữ " tìm" trong ngoặc kép - Liên quan đến vụ "tìm " 11.870 phiếu bầu nêu trên, theo Yahoo News, Thẩm phán tại NY ra lệnh cho Rudy Giuliani phải ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn quận hạt Fulton,GA vào ngày 9.8.2022 về cuộc điều tra hình sự liên quan đến bầu cử Trump, sau khi tòa này bác bỏ yêu cầu của đương sự xin miễn ra trình diện tại đại bồi thẩm đoàn Fulton,GA).

Ông Trump chia sẻ: "Nhiều người và luật sư, ở cả hai bên, đã cố ý trong một cuộc gọi, tôi cho rằng cuộc gọi đã được ghi âm, không có phàn nàn hoặc giận dữ nào" làm sao bạn dám dựa vào " cuộc gọi, và không có ai bị 'cúp máy', hoặc bị xúc phạm về những gì đã được nói. HỌ LÀ NHỮNG CUỘC GỌI HOÀN HẢO (THEY WERE PERFECT CALLS.) “Tôi chỉ đang làm công việc của mình với tư cách là Tổng thống, và tìm kiếm Công bằng và Sự thật” - "Cuộc bầu cử đã được kiểm tra và bị đánh cắp!" ông ta tiếp tục.

Cuộc gọi điện thoại vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 đã tạo sự chú ý vào tháng trước sau khi Raffensperger ra làm chứng trước Ủy ban Chọn lọc Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ở Capitol.

Trong phiên điều trần, Ủy Ban đã phát đi một loạt đoạn âm thanh từ cuộc gọi, trong đó Trump cáo buộc các quan chức Georgia “băm nhỏ các lá phiếu, vì họ phải loại bỏ các lá phiếu, vì các lá phiếu không có chữ ký, các lá phiếu bị hỏng… điều này là hoàn toàn bất hợp pháp, bởi vì bạn biết họ đã làm gì và bạn không báo cáo điều đó ”. “Bạn biết đấy, đó là hành vi phạm tội và bạn không thể để điều đó xảy ra. Bạn sẽ gặp rắc rối lớn, ”Trump nói với Raffensperger.

Khi Bộ trưởng (Nội Vụ) tiểu bang Georgia khẳng định rằng việc kiểm phiếu là chính xác, Trump hỏi tiếp. “Tại sao anh không muốn tìm kiếm câu trả lời đúng, Brad?” Cựu tổng thống đã hỏi và nói thêm rằng "mọi người sẽ được nhìn nhận là rất tốt nếu sự thật được phơi bày." - “Sự thật là tôi đã giành được ít nhất 400.000 phiếu bầu,” Trump tiếp tục. “Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây? … Tôi chỉ cần 11.000 phiếu bầu, ” Trump nói. “Fellas, tôi cần 11.000 phiếu bầu".

Lời lẽ trên mạng xã hội của Trump xuất hiện một ngày sau khi ông xuất hiện ở Washington lần đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Viện Chính sách Thứ nhất Hoa Kỳ, ông lặp lại tuyên bố của mình về một cuộc bầu cử đầy gian lận, đồng thời ám chỉ về lần thứ ba tranh cử vào Tòa Bạch Ốc.

“Tôi đã ứng cử lần đầu tiên và tôi đã thắng. Sau đó, tôi ứng cử lần thứ hai và tôi đã làm tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã nhận được hàng triệu và hàng triệu phiếu bầu nữa… Chúng tôi có thể phải làm điều đó một lần nữa, ” Trump nói. “Cuộc bầu cử đó là một thảm họa, . Một sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta ”, ông nói thêm. [3]

✱ Trump sẽ mất nguồn tài trợ của RNC về chi phí pháp lý nếu ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024

Vào ngày 28.7.2022, theo New York Post - Dựa vào một báo cáo hôm thứ Năm, Ủy Ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa/RNC sẽ ngừng thanh toán các chi phí pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông tuyên bố tranh cử Tổng thống vào năm 2024. RNC hiện đang thanh toán một số khoản chi tiêu về pháp lý cho Trump, bao gồm các vụ kiện cá nhân và các cuộc điều tra của chính phủ về ông. Nguồn tiền đó sẽ kết thúc khi ông tuyên bố ứng cử tổng thống vào năm 2024, theo ABC News.

Chủ tịch RNC Ronna McDaniel trước đây đã tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa không thể thiên vị bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng. “Đảng phải giữ thái độ trung lập,” McDaniel nói vào tháng Giêng. "Tôi không nói với bất kỳ ai tranh cử hay không vào năm 2024."

Các thành viên cao cấp nhất của Đảng Cộng hòa đã khuyên Trump trì hoãn việc tuyên bố ứng cử của mình cho đến sau nhiệm kỳ. Nhiều người lo ngại rằng một thông báo của Trump sẽ làm đảo lộn sự quan tâm của các cử tri hiện chú ý vào lạm phát, giá xăng và xếp hạng chấp thuận thấp của Tổng thống Joe Biden.

"Quan điểm của tôi đối với ông ấy luôn là 'Hãy cùng thắng' 22 ", Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho biết hôm thứ Ba về các cuộc trò chuyện của mình với Trump, thêm rằng ông khuyến khích Trump trì hoãn việc thông báo. Trước đó vào tháng 7, Trump đã tuyên bố rằng ông đã quyết định về việc có nên tranh cử hay không, nhưng nay đã thay đổi, quyết định chính bây giờ là liệu ông ta sẽ công bố trước hay sau kỳ cuộc bầu cử giữa kỳ.[4]

✱ Đảng Cộng hòa cảnh báo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Trump sẽ kích hoạt chiến tranh chính trị

Vào tháng 3.2022, theo tin của The Hill - Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cảnh báo rằng bất kỳ vụ truy tố nào của Bộ Tư pháp đối với cựu Tổng thống Trump sẽ biến thành một trận chiến chính trị, sự việc khiến cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland phải quan tâm để một khi Ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện qui kết phạm tội. Ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 có khả năng sẽ chuyển tới Bộ Tư pháp một hồ sơ tòa án được công bố vào tuần trước và các chuyên gia cho rằng bằng chứng do các nhà điều tra Hạ viện thu thập sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các công tố viên hành động.

Các chiến lược gia của đảng Cộng hòa thân cận với Trump dự đoán sẽ xảy ra một trận chiến nếu Bộ Tư pháp có động thái truy tố cựu tổng thống . “Tôi nghĩ rằng nó có thể phản tác dụng theo cách mà họ không có manh mối,” nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa Jim McLaughlin nói. “Tôi nghĩ nó sẽ phản tác dụng bởi vì nó quá chính trị và nó đã bị ô uế. “ Đất nước muốn tiến tới. Không ai tự hào về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 như mọi người đều nói. Hiện tại, với tất cả những vấn đề đang xảy ra ở đất nước này, phải chăng đây sẽ là trọng tâm của đảng Dân chủ?"

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.), Một đồng minh thân cận của Trump và là thành viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nói với The Hill hôm thứ Năm (3.3.2022) rằng bất kỳ khuyến nghị truy tố nào từ Ủy ban Hạ viện sẽ thiếu uy tín.[5]

✱ Các vụ bắt giữ sau 1 năm kể từ cuộc tấn công ngày 6.1 vào Điện Capitol

Theo bản văn của Tòa Án Liên Bang quận hạt D.C. - Ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022, đánh dấu một năm kể từ cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ làm gián đoạn phiên họp của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ trong tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống. Chính phủ tiếp tục điều tra những thiệt hại do vụ vi phạm tại Điện Capitol, bao gồm thiệt hại đối với tòa nhà Capitol và các khu vực bên trong và bên ngoài tòa nhà. Theo ước tính vào tháng 5 năm 2021 của Architect of the Capitol, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại trị giá khoảng 1,5 triệu đô la cho tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Dưới sự lãnh đạo liên tục của Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ thuộc Đặc khu Columbia và Văn phòng FBI tại Washington, cuộc điều tra và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm vụ tấn công tiếp tục được tiến hành với tốc độ và quy mô chưa từng có. Quyết tâm của Bộ Tư pháp nhằm quy trách nhiệm cho những người đã phạm tội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã không và sẽ không suy giảm.

• Các vụ bắt giam

Hơn 725 bị cáo đã bị bắt ở hầu hết gần 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia. (bao gồm những người bị buộc tội ở cả Tòa án cấp quận và cấp trên).

Dựa trên các tài liệu của tòa án phổ biến công khai, dưới đây là ảnh chụp các bản văn về cuộc điều tra kể từ Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Các phiên bản hoàn chỉnh của hầu hết các tài liệu tòa án ðýợc sử dụng ðể tổng hợp các số liệu thống kê này có sẵn trên trang Điều tra Vi phạm tại Capitol tại https: [6]

✱ Về quỹ pháp lý 250 triệu USD: chi sai mục đích?

Trong một phiên điều trần công khai về vụ 6.1. của Ủy Ban Hạ Viện đã công bố khoản tiền cựu TT Trump nhận được qua quỹ pháp lý, số tiền lên đến 250 triệu USD - Vấn đề là đã có quỹ pháp lý tại sao còn phải dùng tiền của đảng Cộng Hòa để chi trả án phí? Về việc chi 250 triệu USD theo bản tin trên báo cánh hữu, New York Post:

Theo tin tức tiết lộ hôm thứ Hai ngày 13.6.2022 - Cựu Tổng thống Trump và các đồng minh thân cận của ông đã quyên góp được 250 triệu đô la từ những tuyên bố của họ rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp - nhưng hầu hết số tiền thu được đã được chuyển cho Save America PAC mới được thành lập của ông Trump thay vì chi trả cho các vụ tranh tụng tại nhiều nơi, khiếu kiện về sự chiến thắng của Joe Biden, tin tức này được Ủy Ban Lựa chọn Hạ viện điều tra về cuộc bạo động ở Capitol ngày 6.1.2021 phổ biến (13.6.2022).



Trong một bài thuyết trình qua video, đoạn gần cuối phiên điều trần lần thứ hai, cố vấn điều tra cao cấp của Ủy Ban Hạ Viện, Amanda Wick, cho biết chiến dịch của tổng thống thứ 45 “đã loan tải các thông tin sai lạc về kết quả cuộc bầu cử để gây quỹ, họ nói với những người ủng hộ về mục đích việc quyên tiền sẽ được sử dụng để chống lại hành vi gian lận liên quan đến cuộc bầu cử."



Wick nói rằng hầu hết số tiền nhận được, đã chuyển đến các thực thể khác mang lại lợi ích trực tiếp cho gia đình và bạn bè của Trump chứ không phải là chi cho “các vụ kiện tụng liên quan đến bầu cử” ( went to entities that directly benefited Trump’s family and friends rather than “election-related litigation.”). [7]

Việc cựu TT " Trump sẽ mất nguồn tài trợ của RNC về chi phí pháp lý nếu ông tuyên bố ứng cử vào năm 2024" (Trump will lose RNC funding for legal bills if he announces 2024 candidacy), với việc loan báo này, phải chăng RNC đã " bật đèn xanh" cho Bộ Tư Pháp cái cớ để "theo đuổi công lý mà không e ngại", không còn bị ràng buộc bởi lời cảnh báo hồi tháng 3.2022 nêu trên là "sẽ kích hoạt chiến tranh chính trị " một khi truy tố ông Trump?





-- Đào Văn



