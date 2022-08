New Zealand Mở Cửa Toàn Bộ Biên Giới Sau Thời Gian Dài Đóng Cửa Vì Đại Dịch COVID-19

Biên giới New Zealand đã được mở cửa trở lại toàn bộ cho du khách cũng như sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. (Nguồn: pixabay.com)

WELLINGTON – Biên giới New Zealand đã được mở cửa trở lại sau hơn hai năm, từ tháng 3 năm 2020, cho toàn bộ du khách từ khắp nơi trên thế giới, theo Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7 năm 2022.





Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết trong một bài phát biểu tại Hội Nghị China Business Summit ở Auckland rằng việc mở cửa toàn bộ biên giới là một thời điểm rất quan trọng. Bà nói: “Đó là một quá trình được tổ chức cẩn trọng kể từ tháng 2 khi chúng tôi, cùng với phần còn lại của thế giới tiếp tục kiểm soát trận đại dịch đang diễn ra trên toàn thế giới, đồng thời giữ cho người dân của chúng tôi an toàn.”





New Zealand bắt đầu mở cửa biên giới trở lại vào tháng 2, trước tiên là cho người New Zealand và các hạn chế dần dần được nới lỏng. Quá trình mở cửa lại biên giới đã kết thúc, mọi du khách cần thị thực và những người có thị thực sinh viên đã được phép quay trở lại New Zealand. New Zealand hiện cũng đang cho tàu du lịch và du thuyền giải trí nước ngoài cập cảng.





Đầu tháng 5, một số du khách đã được tiêm phòng từ các quốc gia miễn thị thực, bao gồm EU, Hoa Kỳ và Anh, đã có thể nhập cảnh trở lại New Zealand. Và từ đầu tháng 8 năm 2022, New Zealand sẽ mở cửa trở lại cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, du khách đến New Zealand vẫn cần được yêu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19 khi đến và một lần nữa vào ngày thứ 5 trong thời gian lưu trú và hầu hết vẫn cần chứng nhận tiêm phòng vắc xin.





Bộ Trưởng Nhập Cư New Zealand Michael Wood cho biết những thay đổi trong thiết lập biên giới đồng nghĩa với việc nối lại các loại thị thực quan trọng, bao gồm cả đối với sinh viên. Trước đại dịch, ngành giáo dục quốc tế có giá trị hàng tỷ đô la đối với New Zealand.