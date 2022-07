Ca Tử Vong Đầu Tiên Bởi Đậu Mùa Khỉ Tại Châu Âu

Tây Ban Nha báo ca tử vong đầu tiên bởi bịnh đậu mùa khỉ, trưởng hợp tử vong đầu tiên tại Châu Âu, và thứ hai ngoài Châu Phi. (Nguồn:Youtube)



EUROPE Vào ngày thứ Sáu 29 tháng 7 năm 2022, Tây Ban Nha đã báo cáo cái chết đầu tiên được xác nhận do bệnh đậu mùa khỉ. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên ở châu Âu vì căn bệnh này, và là trường hợp thứ hai ngoài Châu Phi, trước đó cũng vào ngày thứ Sáu, Brazil cũng đã báo cáo một trường hợp tử vong, theo báo DN ngày 29 tháng 7 năm 2022, Thụy điển.

Theo cơ quan y tế Tây Ban Nha, dịch đậu mùa khỉ bùng phát tại Tây Ban Nha tương đối lớn, với 4.298 trường hợp được xác nhận. Trong số 3.750 bệnh nhân có đầy đủ thông tin, có 120 người đã nhập viện.

Cách đây chưa đầy một tuần, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do sự lây lan của bệnh nhiễm trùng đậu mùa khỉ. WHO đưa ra các khuyến nghị cho cả những quốc gia đã xác nhận ca bệnh và những quốc gia chưa xác nhận ca nào, về cách đối phó với tình huống này.

Trong một tháng, số quốc gia có các trường hợp được xác nhận đã tăng từ 47 lên 73, và Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom tuyên bố trong một tuyên bố báo chí vào ngày 23 tháng 7 rằng trên thế giới sự lây lan đang cao và nguy cơ đặc biệt cao ở châu Âu. .

Theo số liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Y tế thế giới cho đến nay tính luôn cả ngày 27 tháng 7, là 13.043 trường hợp đã được báo cáo ở châu Âu. Phần lớn các trường hợp được báo cáo từ Đức, Anh và Tây Ban Nha

Bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở khỉ vào năm 1970, nhưng nó tương đối không phổ biến ở người cho đến nay. Tuy nhiên, trong suốt mùa xuân và mùa hè này, căn bệnh bắt đầu được phát hiện nhiều hơn ở người, nơi nó chủ yếu lây lan qua sự tiếp xúc.