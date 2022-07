Dân Biểu Janet Nguyễn họp báo cho biết Bà đã đệ trình Nghị Quyết 116 lên Quốc Hội về ngày Tưởng Nhớ nạn nhân chủ nghĩa cộng sản

Dân Biểu Janet Nguyễn, cảm ơn các cơ quan truyền thông và những người tham dự, nói qua lý do buổi họp báo

Westminster (VB)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 25 tháng 7 năm 2022 Dân Biểu Janet Nguyễn đã tổ chức buổi họp báo, thông báo về việc Bà đã đệ trình Nghị Quyết 116 lên Quốc Hội Tiểu Bang và Bà cho biết nếu Nghị Quyết nầy được lưỡng Viện Quốc Hội Tiểu Bang thông qua thì ngày 7 tháng 11 hằng năm sẽ là ngày Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản.





Tham dự buổi họp báo ngoài một số các cơ quan truyền thông còn có sự tham dự của Nghị viên Thành Phố Westminster, Ông Tài Đỗ, một số quý vị nhân sĩ trong cộng đồng trong đó có: Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, ông Phát Lưu, ông Hoàng Đình Khuê, nhà văn Lê Anh Dũng, Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, nhà báo Phạm Gia Đại, ông Cao Gia…





Phía văn phòng Dân Biểu Janet Nguyễn có BS. Jacqueline Trinh On, Cô Jenny, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Ông David Nguyễn…

Mở đầu buổi họp báo, Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết vào ngày 6, tháng 6, năm 2022 tại Sacramento Bà đã đệ trình tại Quốc Hội, Nghị Quyết 116 ghi nhận và tưởng nhớ Nạn Nhân Cộng Sản. Bà nói: “Hơn 100 năm qua, kể từ cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga Sô, Chủ Nghĩa Cộng Sản đã thành hình dẫn đến nhiều người dân bị áp bức và đàn áp dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới trong hàng chục năm qua.





Nghị Quyết 116 này là để ghi nhận và tưởng nhớ 100 triệu người trên thế giới đã chết dưới sự bạo tàn của Chủ Nghĩa Cộng Sản, trong số đó bao gồm cả người Việt Nam chúng ta. Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này. Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, chế độ cộng sản đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa, và tự do tôn giáo.”





Bà tiếp: “Người dân Việt Nam chúng ta đã trải nghiệm và chứng kiến cộng sản dùng bạo lực đàn áp người dân, cướp đi nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận trong nhiều năm qua và cho đến ngay cả ngày hôm nay. Vì vậy, Nghị Quyết 116 cũng như các ngày mà cộng đồng chúng ta tổ chức hàng năm như Quốc Hận 30 tháng Tư, Ngày Quân Lực VNCH 19-6. v.v... không những để tưởng nhớ mà còn là việc làm để nhắc nhở con em chúng ta những đau thương mà người Việt tỵ nạn đã trải nghiệm”.

Bà cho biết tiếp: Nghị Quyết 116 đang được đệ trình tại Hạ Viện và sẽ phải trải qua tiến trình lập pháp để được đệ trình vào Thượng Viện. Nếu Nghị Quyết 116 này được thông qua lưỡng viện thì Ngày 7, Tháng 11 hàng năm sẽ là Ngày Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản.





Nghị Quyết này đã được thông qua trong 13 tiểu bang của Hoa Kỳ hiện nay. Vì vậy, để Nghị Quyềt này được thông qua Hạ Viện tại Quốc Hội Tiểu Bang California, chúng ta cần có nhiều chữ ký ủng hộ của cư dân để nói lên lòng mong muốn của cộng đồng chúng ta. Bà kêu gọi cộng đồng hãy vào trang web:





Bác Sĩ Jacqueline Trinh On đọc qua nội dung Nghị Quyết, www.bankiennghicalifornia.com để ký tên ủng hộ Nghị Quyết 116.

Sau đó, Bác Sĩ Jacqueline Trinh On lên đọc qua Nghị Quyết 116

Liên quan đến Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản:

Nghị Quyết có những đoạn:

XÉT RẰNG, Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ cuộc cách mạng của người Bolshevik tại Nga và sự thành hình của chính phủ cộng sản đầu tiên dưới thời Vladimir Lenin, dẫn đến hàng chục năm áp bức và bạo lực người dân dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới:

XÉT RẰNG, Dựa trên các triết lý kinh tế của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản đã được chứng minh là không phù hợp với lý tưởng tự do, thịnh vượng và phẩm giá cuộc sống của con người và đã làm nảy sinh những nhà độc tài tàn bạo như Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và Pol Pot.

XÉT RẰNG, các chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và khiến vô số người khác phải chịu sự bóc lột và những hành động tàn bạo không thể kể xiết của các nạn nhân thuộc nhiều dân tộc, tín ngưỡng và xuất thân khác nhau.

XÉT RẰNG, Thông qua những hứa hẹn sai lầm về bình đẳng và giải phóng, bằng sự cưỡng bức, tàn bạo và sợ hãi, các chế độ cộng sản đã cướp đi từ chính người dân của họ quyền tự do, như: tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội.

XÉT RẰNG, Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị, vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này, và

những người khác đã bị giết trong các cuộc thanh trừng diệt chủng do nhà nước và các nhóm của chính quyền.





Các quan khách, nhân sĩ tham dự buổi họp báo Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, các chế độ cộng sản đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa và các phong trào tự quyết của hơn 40 quốc gia hiện nay, do đó, chúng ta đề nghị Quốc Hội Tiểu Bang thông qua Nghị Quyết để được công nhận ngày 7 tháng 11 hằng năm sẽ là Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản để tưởng nhớ 100 triệu người đã chét oan nghiệt dưới chế độ cộng sản…

Sau phần tóm lượt Nghị Quyết do Bác Sĩ Jacqueline Trinh On trình bày, tiếp theo là phần phát biểu của quan khách cũng như các cơ quan truyền thông, trong số những người phát biểu có: Nghị Viên tài Đổ, Nhà Báo Phạm Gia Đại, cựu Đại Tá lê Bá Khiếu, nhà báo Phát Lưu, DS. Nguyễn Đình Thức… Tất cả những người phát biểu đều ca ngợi việc làm của Dân Biểu Janet Nguyễn. Cùng tố cáo những tội ác của nhà cầm quyền cộng sản nói chung, cộng sản Việt Nam nói riêng và yêu cầu đồng hương ủng hộ bằng cách ký tên ủng hộ Nghị Quyết 116 càng nhiều càng tốt.





Cuộc họp báo chấm dức vào lúc 11 giờ 30.

Mọi chi tiết liên lạc với Dân Biểu Janet Nguyễn: (714) 843-4966, (916) 319-2072.