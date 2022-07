Cập Nhật Các Giai Đoạn Nhận Con Nuôi Từ Việt Nam (Phần 1)

Lê Minh Hải



(Robert Mulllins International) Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, việc nhận con nuôi quốc tế từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã không còn giới hạn đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em trên năm tuổi và trẻ em trong nhóm anh chị em ruột. Thời gian chờ đợi để nhận được giấy giới thiệu của một trẻ em được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài theo diện nhu cầu đặc biệt thường ngắn hơn so với những trẻ em khác.





Việt Nam là thành viên của Công ước về con nuôi La Hay (Hague), nên việc nhận con nuôi từ Việt Nam phải tuân theo một quy trình cụ thể được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Công ước. Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về quá trình thông qua Công ước. Bạn phải hoàn thành các bước này theo thứ tự sau để đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý cần thiết. Việc nhận con nuôi được hoàn thành không theo trình tự có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể hoặc dẫn đến việc đứa trẻ không đủ điều kiện để được cấp thị thực nhập cư vào Hoa Kỳ.





1. Chọn Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được Hoa Kỳ công nhận để đóng vai trò là nhà cung cấp chính của bạn đã được cơ quan trung ương của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam, được liệt kê dưới đây.









2. Nộp đơn với sở di trú USCIS để đáp ứng các điều kiện phù hợp cho việc nhận con nuôi ( Mẫu I-800A

3. Nộp đơn lên các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để chọn và nhận con nuôi thích hợp









4. Nộp đơn với sở di trú USCIS để Trẻ em được tạm thời chuẩn nhận đủ điều kiện nhập cư đến Hoa Kỳ, được Công ước thừa nhận con nuôi ( Mẫu I-800 ) và Nhận sự Thỏa thuận của Hoa Kỳ để tiếp tục thủ tục nhận con nuôi (Điều 5/17 văn thư)

5. Nhận Con nuôi tại Việt Nam





6. Xin Thị thực Nhập cư Hoa Kỳ cho Con Bạn và Đưa Con Bạn về Nhà





1 . Chọn một Nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi được Hoa Kỳ công nhận để đóng vai trò là nhà cung cấp chính của bạn đã được cơ quan trung ương của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam





Bước đầu tiên để nhận con nuôi từ Việt Nam là lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi tại Hoa Kỳ đã được công nhận hoặc phê duyệt để cung cấp dịch vụ nhận con nuôi nước ngoài cho công dân Hoa Kỳ và đã được Chính phủ Việt Nam cho phép.





Cơ quan Trung ương của Việt Nam đã ủy quyền cho ba nhà cung cấp dịch vụ con nuôi Hoa Kỳ sau đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái):

Dillon International, Inc.

Địa chỉ: 7335 S. Lewis Ave., Suite 204 Tulsa, OK 74136

Điện thoại: 918.749.4600

Email: info@dillonadopt.com

Trang web: https://www.dillonadopt.com/

Holt International Children Services

Địa chỉ: 250 Country Club Road, Eugene, Oregon 97401

Điện thoại: 541.687.2202

Email: JessicaP@holtinternational.org hoặc ThoaB@holtinternational.org

Trang web: www.holtinternational.org

The Alliance for Children, Inc.

Địa chỉ: 292 Reservoir Street, Suite 101, Needham, MA 02494

Điện thoại: 781.444.7148

E-mail: info@allforchildren.org

Trang web: www.allforchildrenadoption.org

Một nhà cung cấp chính phải được xác định trong mỗi trường hợp Công ước và chỉ các nhà cung cấp dịch vụ con nuôi được công nhận mới có thể hoạt động như nhà cung cấp chính trong trường hợp của bạn. Trừ khi một cơ quan công quyền trong nước đang cung cấp tất cả các dịch vụ nhận con nuôi trong trường hợp của bạn, thì trong mọi trường hợp nhận con nuôi quốc tế đều phải có nhà cung cấp chính. Nhà cung cấp chính của bạn chịu trách nhiệm về:





Bảo đảm rằng tất cả sáu dịch vụ nhận con nuôi được xác định ở 22 CFR 96,2 được cung cấp phù hợp với luật và quy định hiện hành;

Giám sát và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhà cung cấp được giám sát nào và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nhận con nuôi bằng cách sử dụng các nhà cung cấp khác (xem 22 CFR 96.14); và

Phát triển và thực hiện kế hoạch dịch vụ phù hợp với 22 CFR 96,44.

2. Nộp đơn với sở di trú USCIS để đáp ứng các điều kiện phù hợp cho việc nhận con nuôi





Để nhận con nuôi từ Việt Nam, bạn cần đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và luật di trú của Hoa Kỳ.





3. Nộp đơn lên các Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để Chọn và Nhận nuôi Con nuôi





Gửi hồ sơ của bạn đến Cơ quan Trung ương





Sau khi sở di trú USCIS xác định bạn hợp lệ và đủ điều kiện để nhận con nuôi thông qua đơn I-800A, nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi của bạn sẽ cung cấp thông báo chuẩn nhận, nghiên cứu gia cư và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác cho cơ quan nhận con nuôi tại Việt Nam như một phần trong đơn xin nhận con nuôi của bạn . Cơ quan nhận con nuôi của Việt Nam sẽ duyệt đơn của bạn để xác định xem bạn có phù hợp và đủ điều kiện để nhận con nuôi theo luật của Việt Nam hay không.





Nhận Giấy giới thiệu Trẻ từ Cơ quan Trung ương





Nếu cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều xác định rằng bạn phù hợp và đủ điều kiện để nhận con nuôi và Cơ quan Trung ương về Công ước về con nuôi của Việt Nam đã xác định rằng một đứa trẻ đủ điều kiện làm con nuôi và việc nhận con nuôi nước ngoài là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ đó, thì Cơ quan Trung ương đặc trách Công ước về con nuôi ở Việt Nam có thể cung cấp cho bạn một giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu là sự phù hợp được đề xuất giữa bạn và một đứa trẻ cụ thể dựa trên việc thích ứng hồ sơ của bạn và nhu cầu của đứa trẻ.









Cùng với giấy giới thiệu, cơ quan quản lý con nuôi tại Việt Nam sẽ cung cấp một nghiên cứu cơ bản về con nuôi và các thông tin khác, nếu có, về đứa trẻ để giúp bạn quyết định có chấp nhận sự giới thiệu hay không. Chúng tôi khuyến khích các gia đình cân nhắc tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia y tế và nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi của họ để hiểu nhu cầu của đứa trẻ cụ thể nhưng bạn phải tự quyết định xem bạn có thể đáp ứng nhu cầu và cung cấp một ngôi nhà lâu dài cho một đứa trẻ cụ thể hay không. Bạn cũng phải tuân thủ các khuyến nghị trong nghiên cứu gia cư được gửi cho USCIS về số lượng trẻ em và khả năng giải quyết bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào của con nuôi. Tìm hiểu thêm về những lưu ý về sức khỏe . Nếu bạn chấp nhận giấy giới thiệu, tổ chức cung cấp dịch vụ nhận con nuôi sẽ thông báo quyết định đó cho Cơ quan Trung ương tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm về quyết định quan trọng này

Trong hầu hết mọi trường hợp bảo lãnh, diện con nuôi khá phức tạp và tốn kém, nên cần có một cơ sở chuyên môn và uy tín đại diện quý vị đáp ứng những thủ tục, đúng với yêu cầu của những cơ quan hữu trách để đem lại một kết quả mong muốn.





Văn phòng Robert Mullins International sẵn sang hỗ trợ quý vị liên lạc với một trong ba cơ sở được hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận như trên: Dillon International, Inc., Holt International Children Services và The Alliance for Children, Inc. để xúc tiến các thủ tục cần thiết, đáp ứng yêu cầu của hai chính phủ qua sự chọn lựa một cơ sở thích nghi cho nhu cầu của quý vị.





Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: info@rmiodp.com Hoặc www.facebook.com/rmiodp