Michelle Steel Và Young Kim Bỏ Phiếu Chống Lại Việc Bảo Vệ Quyền Kết Hôn Bình Đẳng

Zojirushi, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện cao cấp dùng trong nhà bếp và bình giữ nhiệt chân không, cùng thương hiệu phong cách sống toàn cầu Sanrio®, hợp tác một lần nữa nhằm thiết kế nên hộp đựng thức ăn mang nhãn hiệu Hello Kitty® bổ sung vào bộ sưu tập. Các hộp đựng thức ăn inox mới giúp ăn uống lành mạnh khi đi ra ngoài và ra mắt kịp thời để sử dụng cho các trại hè và khi quay lại trường học. Các hộp đựng thức ăn Hello Kitty® dung tích 17 oz có hai màu đen hoặc trắng, in họa tiết dễ thương màu vàng, phù hợp với các loại bình giữ nhiệt inox đã ra mắt trước đó. Bộ sưu tập sẽ được bán tại nhiều nhà bán lẻ khác nhau trên toàn quốc, cửa hàng bán lẻ/trực tuyến Sanrio và Zojirushi.com vào cuối tháng bảy.