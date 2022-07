Trung Quốc Tìm Cách Ngăn Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Công Bố Báo Cáo Về Tân Cương

Trung Quốc đang yêu cầu Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, “ém nhẹm” một báo cáo đang được mong đợi về những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. (Nguồn: YouTube)

GENEVA – Trung Quốc đang yêu cầu người đứng đầu nhân quyền của Liên Hiệp Quốc “ém nhẹm” một báo cáo đang được mong đợi về những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 19 tháng 7 năm 2022.





Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đã phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ xã hội dân sự vì quá mềm mỏng với Trung Quốc trong chuyến thăm hồi tháng 5, và kể từ đó bà cho biết sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vì lý do cá nhân.





Nhưng trước khi rời nhiệm sở vào cuối tháng 8, bà đã cam kết sẽ công bố một báo cáo về Tân Cương, khu vực phía tây Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh có những hành vi ngược đãi người dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) ở Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng hàng loạt lao động cưỡng bức trong các trại giam giữ. Trung Quốc đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc trên.





Theo một văn thư của Trung Quốc đã được xác nhận bởi 3 ngoại giao từ ba nước và một chuyên gia về nhân quyền (tất cả đều giấu tên), Bắc Kinh bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về báo cáo Tân Cương và nhằm mục đích ngừng phát hành báo cáo này. Họ cho biết Trung Quốc đã bắt đầu lưu hành nó giữa các cơ quan đại diện ngoại giao ở Geneva từ cuối tháng 6, và yêu cầu các nước ký vào nó để thể hiện sự ủng hộ của họ.





Trong văn thư có viết: “Đánh giá (về Tân Cương), nếu được công bố, sẽ tăng cường chính trị hóa và đối đầu giữa các khối trong lĩnh vực nhân quyền, làm suy yếu uy tín của OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights – Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền) và làm tổn hại đến sự hợp tác giữa OHCHR và các quốc gia thành viên,” đề cập đến văn phòng của Bachelet.





“Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Madame Cao Ủy không công bố bản đánh giá như thế này.”





Liu Yuyin, phát ngôn viên của phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại Geneva, không cho biết liệu có chuyện văn thư này được gửi đi hay không, cũng như không trả lời các câu hỏi về nội dung của nó.





Ông Liu nói rằng gần 100 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Tân Cương “và phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với lý do nhân quyền.”





Ông nói thêm, sự ủng hộ này đã được thể hiện qua các tuyên bố công khai tại phiên họp cuối cùng của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kết thúc vào ngày 8 tháng 7, và thông qua “bức thư chung,” sử dụng một thuật ngữ biểu thị Trung Quốc và các bên ký kết khác.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lẽ ra bà Bachelet đã được chứng kiến ​​một “Tân Cương thực sự với một xã hội an toàn và ổn định” khi đến thăm khu vực này trong chuyến công du tới Trung Quốc hồi tháng 5. Đồng thời khẳng định những nỗ lực của một số nước nhằm “bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc” bằng cách sử dụng vấn đề Tân Cương sẽ không thành công.





Không rõ bà Bachelet có nhận được bức thư hay không và phát ngôn viên của OHCHR từ chối bình luận về vấn đề này.





Ông nói thêm, bản báo cáo về Tân Cương đang được hoàn thiện trước khi công bố rộng rãi, điều này bao gồm thông lệ tiêu chuẩn là chia sẻ một bản sao với Trung Quốc để lấy ý kiến.





Báo cáo sẽ đề cập đến việc Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Một nhóm các chuyên gia về nhân quyền đã bắt đầu thu thập bằng chứng cho bản báo cáo này từ hơn ba năm trước, nhưng việc công bố nó đã bị trì hoãn trong nhiều tháng vì những lý do mập mờ.





Trang Reuters không thể xác định được “lá thư” của Trung Quốc đã nhận được bao nhiêu chữ ký. Một phiên bản khác của bức thư có nội dung chỉ trích hành động của Bachelet nhiều hơn, nói rằng báo cáo Tân Cương được thực hiện mà “không có sự ủy quyền và vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ OHCHR,” và sẽ làm suy giảm uy tín cá nhân của bà.





Không rõ ai đã chỉnh sửa nó và lý do tại sao. Nhà ngoại giao đã ký bức thư cho biết phiên bản có giọng điệu nhẹ nhàng hơn là phiên bản cuối cùng.





Trung Quốc, cũng giống như các quốc gia khác, đôi khi tìm cách tăng cường sự ủng hộ cho các tuyên bố chính trị của mình trong hội đồng nhân quyền có trụ sở tại Geneva thông qua các bản ghi nhớ ngoại giao mà những nước khác được yêu cầu ủng hộ.





Những điều này đôi khi có thể ảnh hưởng đến các quyết định của Hội đồng 47 thành viên. Quyết định của Hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý nhưng có thể cho phép điều tra các vi phạm bị nghi ngờ.





Hai trong số các nhà ngoại giao Geneva cho biết bức thư của Trung Quốc là một ví dụ hiếm hoi về bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách trực tiếp vận động bà Bachelet. Họ cũng cho biết, đôi khi các quốc gia khó mà “say NO” với Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền, bởi vì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ.





Bản ghi nhớ được đưa ra vào một thời điểm quan trọng đối với cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong những tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà Bachelet, mà hiện vẫn chưa có người kế nhiệm nào được đề cử. Bà Bachelet, 70 tuổi, sẽ rời nhiệm sở vào ngày 31 tháng 8 năm 2022.