Họp Hội Cựu Học Sinh Đồng Hương Tây Ninh

Phóng sự

Hội ngộ liên trường và đồng hương Tây Ninh (Ngày 16/7/2022).

Thứ sáu ngày 15/7/2022, giáo sư Phạm Thái trong diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt ở San Jose, đến thăm chúng tôi và nói:

- Ngày mai hội ngộ liên trường và đồng hương Tây Ninh họp mặt ở Thánh Thất Châu Đạo California tại 14072 Chestnut Street, Westminster, California. Mời chị đến nhé!

Tôi còn nhớ trước dịch cúm Covid-19, Việt Hải Trần làm báo nguyệt san Tây Ninh để phát trong ngày đại hội. Việt Hải mời tôi viết bài, ai mà được nhà văn Việt Hải mời viết bài thì khó từ chối lắm vì Việt Hải rất nhiệt thành mời bằng email, bằng điện thoại, bằng tin nhắn qua điện thoại, và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có ai từ chối được đâu? Với lại trong cuộc sống của chúng tôi có liên hệ với người Tây Ninh, cậu tôi lấy vợ người Tây Ninh, nên lúc còn nhỏ xíu chúng tôi đã được đến thăm Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh sát biên giới Cambodia, nổi tiếng có núi Bà Đen, hàng năm có hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến thăm viếng. Trước tháng 4/ 1975, mọi người dân đi làm ngang tòa thánh đều ngả mũ kính chào. Trước tòa thánh là rừng cây cổ thụ, bóng mát quanh năm. Giáo chủ của thánh thất Cao Đài là ông Phạm Công Tắc, huyền thoại về ông Phạm Công Tắc nhiều lắm. Giáo chủ Phạm Công Tắc (1890-1959), tự là Ái Dân, biệt hiệu Tây Sơn Đạo, là một trong những lãnh đạo trong việc hình thành, xây dựng, phát triển và kiện toàn hệ thống tôn giáo của đạo Cao Đài. Ông còn là một nhân sĩ trí thức dấn thân nổi tiếng ở Việt Nam thế kỷ 20. Việc xây dựng được tiến hành liên tục trong hơn 4 năm và mãi đến ngày 1 tháng 2 năm 1955, Đại lễ Khánh thành Tòa Thánh và các cơ sở Đạo trong vùng Thánh địa mới được tổ chức.





Bửu tháp Đức Hộ pháp (nơi đặt kim thân của

Hộ pháp Phạm Công Tắc sau khi được đưa về

từ Campuchia năm 2006) trong khuôn viên

Tòa Thánh Tây Ninh.

Khi chúng tôi đến Thánh Thất Châu Đạo California, đường Chestnut, thành phố Westminster, rất đông đồng hương đã có mặt. Một phái đoàn từ miền Bắc California đã đến, nhiều đồng hương đến từ Canada, San Jose, San Diego, Sacramento, Houston, Virginia, Florida, Texas, Nevada, v.v. Chúng tôi thấy có ông bà Văn Lang đến từ Nevada, ông Lê Tấn Tài đến từ Texas, kỹ sư Phạm Ngọc Lan, Hoa Thế Nhân, Ngô Thành Thảo, miền Nam California. Nhiều nhà văn, nhà báo, truyền thông có mặt: nhà văn Phạm Quốc Bảo, báo Người Việt, ký giả Lâm Hoài Thạch. Kỹ sư Phạm Ngọc nói lời cảm tạ đồng hương đến từ khắp nơi.



Đặc biệt trong đại hội, những sĩ quan cựu tù nhân chính trị nhắc đến các đồng hương Tây Ninh đã qua đời. Cảm ơn các đồng hương Tây Ninh giúp đỡ và thương yêu người tù dưới chế độ Cộng Sản. Một chị bán hàng rong nhưng gặp những người tù đi làm rẫy, chị tặng luôn một gánh khoai cho các anh em tù nhân dù chị không dư dả gì.

Người về từ Canada gặp bằng hữu sau hơn 50 năm, người còn, người mất, người mất thì đồng hương cầu nguyện, người còn hiện hữu thì nói chuyện thiên thu bất tận, nói chuyện quá khứ vị lai, toàn là nói chuyện thời thơ ấu, thuở học trò, nói về thầy cô, v.v. Người Tây Ninh chặt tre rất giỏi, dạy lại người sau cũng chặt tre giỏi. Ông Vũ Đình Thọ, cựu tù nhân, người Tây Ninh nhân đạo, người Tây Ninh giúp người trong lúc khốn khó nhất. Người Tây Ninh chung thủy, người Tây Ninh nghĩa khí, người Tây Ninh không sợ kẻ thù Cộng Sản.

Cô Cẩm Lam Trương, đại diện miền Bắc California, ông Lưu Hữu Hành nhắc đến người vừa đi vĩnh viễn và xin đồng hương cầu nguyện cho bằng hữu của mình. Cô Ngô Kim Thanh đến từ Florida, cô Tô Thị Tư đến từ Kansas, v.v…

Đồng hương Tây Ninh California tham dự đông nhất: nhà văn Phạm Quốc Bảo, vợ là người Tây Ninh, Hoa Thế Nhân, Lâm Hoài Thạch, báo Người Việt, phu nhân bác sĩ Stephen Đỗ đã qua đời 7 năm, có 2 người con, một người là bác sĩ. Mái đầu bạc cạnh mái đầu xanh, 3 thế hệ hiện diện nơi hội trường này. Các phụ nữ trong tà áo dài rực rỡ lên sân khấu hát bài quốc ca Việt Nam và các bài hát khác.

Hai anh em Ngô Thành Thảo và Ngô Thiện Đức đóng góp tích cực cho Cao Đài Giáo, được tuyên dương rất nhiều trong đại hội.

Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh đồng hương hội, phát biểu trong buổi hội ngộ.

Tây Ninh với thánh thất Cao Đài linh thiêng, người Tây Ninh hiền lành, nghĩa khí, người Tây Ninh hào hiệp được ca tụng muôn đời. Ông Nguyễn Phiên cùng gia đình đến từ Canada, vừa gặp giáo sư Phạm Thái, hai người nói chuyện thiên thu bất tận, kể chuyện nửa thế kỷ trước, kể về thầy cô.

Trên sân khấu, những tà áo dài tha thướt của nữ học sinh Tây Ninh, có những gươm báu lạc giữa rừng hoa, những tiếng ca lảnh lót ru hồn người. Giáo sư Phạm Thái cũng là nhạc sĩ, ca sĩ ngoài nghề dạy đại học Mỹ ở miền Bắc.

Bà Lê Kim Thao, trưởng ban tổ chức phát biểu trong buổi hội ngộ.

Ngô Thành Thảo làm xướng ngôn viên liên tục giới thiệu thầy cô ở Tây Ninh, giới thiệu các đồng hương Tây Ninh, có người không phải là người Tây Ninh nhưng có vợ hoặc chồng là người Tây Ninh cũng đến tham dự, nhưng rất tiếc những người trẻ tham dự không nhiều, nhìn vào hội trường đầu bạc nhiều hơn đầu xanh. Bà Lê Kim Thao, trưởng ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo từ khâu tổ chức đón khách đến chuẩn bị các món ăn đa dạng cho quý khách đến tham dự.

Nhiều du khách thập phương đến viếng Điện Bà.

Tôi được mời lên kể về kỷ niệm về Tây Ninh, tôi đã từng viết nhiều bài về Tây Ninh, núi Bà Đen rất linh thiêng, chúa Nguyễn Ánh trước khi chạy sang Cambodia đã đến núi Bà Đen cầu nguyện. Theo dân gian kể lại rằng, bà Đen tên thật là Lý Thị Thiên Hương, con của ông Lý Thiện – vị quan trấn nhậm Trảng Bàng triều Nguyễn và bà Đặng Ngọc Phụng – một người gốc Bình Định. Nàng vốn xinh đẹp, con nhà gia giáo nên được nhiều người để ý. Trong làng có chàng trai tên Lê Sỹ Triệt mồ côi cả cha lẫn mẹ, may được nhà sư Trí Tân nuôi dưỡng nên văn hay võ giỏi cũng tỏ lòng cảm mến nàng.

Một vị quan nọ muốn bắt cóc Thiên Hương về làm thiếp, đã sai một thầy võ tên Châu Thiện hành hung nàng trên đường lên núi cúng Phật. Giữa lúc nguy khốn, Lê Sỹ Triệt dũng cảm xông ra bảo vệ nàng. Cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của chàng, Thiên Hương đã về thuật lại với cha mẹ và được cha mẹ đồng ý gả cho Lê Sỹ Triệt.





Tuy nhiên hai người chưa kịp lấy nhau thì Lê Sỹ Triệt phải ra tòng quân. Thiên Hương hứa ở nhà giữ trọn danh tiết chờ chồng. Ngày nọ, nàng lại lên núi lễ Phật và thăm dưỡng phụ của chồng là nhà sư Trí Tân thì bị bọn Châu Thiện vây bắt, toan làm nhục. Thiên Hương chạy cùng đường thì nhào xuống khe núi tử tiết.

Tôi đã từng đến núi Bà Đen, do anh Bi, con của cậu tôi đưa đi. Đường lên núi rất khó, từng đoàn người đi bộ, đi xe đạp, đi xe gắn máy lên tận đỉnh núi để cầu nguyện vì bà Đen rất linh thiêng, ai cầu gì cũng được chấp thuận miễn là đừng cầu những điều không tốt cho người khác. Bây giờ đã có cáp treo đưa du khách lên núi nhanh và có thể quan sát hết cảnh đẹp của núi Bà Đen.

Trong đại hội người đồng hương Tây Ninh vui lắm, vui lắm. Thức ăn chay rất ngon nhưng không nhiều người thưởng thức một cách tận tình vì mục đích gặp gỡ là hàn huyên, tâm sự vì người lớn tuổi gặp đây rồi ngày mai có còn gặp lại hay không, nào ai biết?

Giáo sư Phạm Thái cho biết sau buổi họp, một số người rủ nhau đi thăm giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, đi thăm lần cuối. Giáo sư Thái nói:

- Cảm động lắm chị ơi, thầy vui lắm khi gặp lại học trõ cũ, nhưng không còn bao lâu?

Mấy tuần nay nhiều người viết về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, ngày xưa nhiều người mê tác phẩm Đời Phi Công của giáo sư, mối tình mơ mộng và lãng mạn của chàng phi công và cô nữ sinh.

Ban tổ chức cho biết ngày xưa chưa có dịch cúm Covid-19, mỗi năm đồng hương Tây Ninh họp mặt 2 lần hội ngộ Xuân và họp mặt Hè, nhưng năm nay chỉ một lần ở Thánh Thất Châu Đạo California ở Chestnut, thành phố Westminster.

Buổi họp mặt thân thiện với gia đình của đồng hương Tây Ninh không có chính khách tham dự nhưng có truyền thanh, báo chí, truyền hình tham dự.

Tây Ninh miền đất linh thiêng, Tây Ninh đào tạo những người giỏi và có sĩ khí như giáo sư Nguyễn Ngọc An sau này là tổng trưởng thông tin chiêu hồi năm 1975, có nhiều phương tiện di tản nhưng ở lại mục đích về Tây Ninh để chiến đấu chống Cộng Sản, mộng không thành, ở tù, định cư theo diện H.O định cư ở Washington D.C., qua đời ở D.C. Trước khi qua đời, giáo sư còn dặn học trò tiếp tục chiến đấu cho quê hương thật sự có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Giáo sư dạy trung học Trảng Bàng, và hiệu trưởng trường trung học Tân Dân ở Hóc Môn, Gia Định có lần bị ám sát, may mắn giáo sư tránh được và dùng võ đá người ám sát. Con trai của giáo sư là bác sĩ Hoàng ra mặt trận thuộc binh chủng thiết giáp, sau này định cư ở Pháp, học lại làm bác sĩ tim và qua đời vì bệnh tim.

Tây Ninh với nhiều điều để nhớ, nhiều người để thương. Người dân Tây Ninh với lòng quảng đại, chân chất, nhiều tình cảm rất hiếu khách. Mời mọi người về thăm Tây Ninh, thăm Thánh Thất Cao Đài uy nghi, sừng sững và thăm núi Bà Đen, rất linh thiêng với nhiều truyền thuyết về một người con gái chết oan, sau cứu nhân độ thế, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho chúng sinh.

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 18/7/2022)