Lịch trình sinh hoạt, đường hướng phát triển tại Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo

Sáng Chủ Nhật ngày 3/7/2022 vừa qua tại Niệm Phật Đường PGHH có một cuộc họp bất thường để thông báo về đường hướng phát triển cũng như lịch trình làm việc mới của Ban Điều Hành Niệm Phật Đường PGHH như sau:



Minh định mục đích và hình thức phát huy tiêu chí của Niệm Phật Đường: đó là thực tu cũng như giới thiệu giáo lý của Phật Giáo Hòa Hảo đến cộng đồng người Việt, đồng đạo PGHH, nhất là giới trẻ được sanh ra và lớn lên ở hải ngoại, vốn đã không biết viết và nói rành rẽ ngôn ngữ mẹ đẻ, Ban Tu học và Ban Phổ thông Giáo Lý của Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo, nhận thấy đây là trách nhiệm cấp bách; nên các vị trong Ban Cố Vấn. Hiện diện hôm nay gồm GS Trần Văn Chi (cựu Giảng viên, Chánh Thư ký Viện Đại Học Hòa Hảo), Nhà báo Vi Anh Cựu Dân Biểu VNCH là tín đồ PGHH, Chánh Chủ Sự Trần Quang Linh (Cao Đài), Nhiếp ảnh gia quốc tế Tony Nguyễn Kim Thuận (Ban Văn Nghệ), Nhà văn Huyền Trí (đảm nhận việc chuyển ngữ Giáo lý PGHH nhằm phổ biến giáo lý PGHH bằng Anh ngữ hướng dẫn cho thế hệ trẻ hải ngoại và người nước ngoài)… cùng một số quý vị khác.



Ban Điều Hành của Niệm Phật Đường PGHH đã đề cao hai mục tiêu: 1.Tu Tập Giáo Lý PGHH, 2.Điều nghiên và Phổ thông tinh thần Giáo lý PGHH với sự hỗ trợ tiếp tay của các Ban trong Ủy Ban Điều Hành gồm 7 Ban: 1. Ban Tổ Chức, 2. Ban Tu Tập & Giảng Huấn, 3. Ban Điều Nghiên, 4. Ban Truyền Thông, Truyền Hình Giáo Lý bằng 2 ngôn ngữ Anh Việt, 5. Ban Đọc Giảng & Ban Văn Nghệ, 6. Ban Khánh Tiết, Tiếp Tân & Ẩm Thực, 7. Ban Tài Chánh.









Mở đầu phiên họp, Ông Trần Cao (Trụ trì NPĐ) đại diện cho Ủy Ban Điều Hành chào mừng và tri ân nồng hậu đến sự hiện diện của quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị thân hào nhân sĩ cũng như tất cả các cô chú anh chị em đồng đạo PGHH đã đến tham dự, ông cũng ngỏ lời cám ơn sự hiện diện đông đủ nhân ngày kỷ niệm 83 năm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo PGHH vừa qua (ngày 18 tháng 5). Và hôm nay Ông Trần Cao cũng có nhã ý thết đãi “Bánh Xèo chay giòn thơm”, hương vị của quê hương như một lời cảm tạ chân thành.



Kế đến đồng đạo Mai Chân đại diện Ủy Ban Điều Hành Niệm Phật Đường, thông báo và giới thiệu về hoạt động của Niệm Phật Đường, cũng như cho biết lịch trình làm việc chánh thức vào trung tuần của tháng 7/ 2022. Cô cho biết 4 ngày Chủ nhật trong tháng gồm: Tuần thứ I, II, III giảng dạy Giáo Lý với các đề tài trong Giáo Lý PGHH do các vị trong Ban Cố Vấn lựa chọn và chỉ thị, tuần thứ IV sẽ được Ban Tổ Chức chọn để hướng dẫn đồng đạo, đồng bào cách niệm Phật, niệm như thế nào cho đúng để mau có kết quả mỹ mãn trên bước đường tu học mà Đức Giáo Chủ cũng đã nhắc nhở:



Chốn Phật Đường rán trau đức hạnh,

Phải bền lòng mới rảnh trần ai. (Sa Đéc)





Hay là...





Chữ Lục tự trì tâm bất viễn,

Thì lâm nguy có kẻ cứu mình. (Q.Nhì)



Mai Chân cũng cho biết: Song song với các chương trình của ngày Chủ Nhật hàng tuần, Ủy Ban Điều Hành Niệm Phật Đường có sắp xếp, tổ chức các hoạt động hữu ích để phụng sự xã hội trong khả năng của Niệm Phật Đường, đồng thời giúp đỡ đồng bào đồng đạo lớn tuổi sẽ không gặp khó khăn trước sinh hoạt cần thiết hằng ngày như: Lớp luyện thi Quốc Tịch (Thầy Dũng phụ trách), Lớp dạy ESL và Việt ngữ (Thầy Tony Nguyễn Kim Thuận dạy), Lớp dạy sử dụng Computer, I Pad, và điện thoại thông minh ( Thầy Huỳnh Long dạy). Bên cạnh đó Niệm Phật Đường còn dự trù tổ chức những buổi từ thiện cho Homeless vào 3 ngày Rằm lớn trong năm như: Rằm Thượng Nguơn, Trung Nguơn và Hạ Nguơn; ngoài ba ngày Rằm nêu trên, Niệm Phật Đường cũng dành một buổi từ thiện rất đặc biệt vào ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) hằng năm của đất nước Hoa Kỳ để kỷ niệm và đền trả Ân Đồng Bào Nhân Loại mà Đức Giáo Chủ đã khuyến tấn tín đồ của Ngài và cũng để cám ơn sâu sắc đến đất nước nầy đã cưu mang dân tộc Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 4 đen, đánh dấu những ngày đầu bơ vơ đói khổ của đồng bào của chúng ta.



Và nhà báo Vi Anh cựu Dân Biểu VNCH cũng là cựu cố vấn Ban Trị Sự Trung Ương PGHH 11 tỉnh thời VNCH, đã phát biểu:



Trước nhứt tôi xin nhiệt thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ của cá nhân chúng tôi đối với công tác giáo sự và hoạt động xã hội của Niệm Phật Đường PGHH. Đã phổ thông nghi thức, nội dung giáo lý chân truyền của PGHH trong nhiều lần tôi đã dự kiến tại nơi tôn nghiêm này và nhứt là trong khi cử hành đại lễ 18-5 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng mối đạo. Thứ đến, tôi nguyện sẽ hết lòng, hết dạ yểm trợ hoạt động giáo sự và công tác xã hội của Niệm Phật Đường PGHH đúng giáo lý chân truyền và công tác xã hội theo tinh thần Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy qua các công tác quí vị đã trình bày. Một là phổ thông giáo lý chân truyền, phát thanh Sấm giảng, nghi lễ tu hành khiến tôi ngậm ngùi nhớ lại những đọc giảng đường trong vùng PGHH phổ thông giáo lý đi vào tim óc đồng bào và đồng đạo. Hai là chương trình công tác xã hội giúp đồng bào và đồng đạo qua các lớp: hướng dẫn về ESL một ngôn ngữ rất cần thiết cho cuộc sống và làm việc ở Mỹ. Chương trình huấn luyện luật thi Quốc Tịch Mỹ để có thể hưởng đầy đủ những phúc lợi như công dân Mỹ. Hướng dẩn kỹ thuật sử dụng computer, tablet, điện thoại thông minh để sử dụng những ứng dụng vô cùng tiện lợi như điện thư, lời nhắn, tin nhắn; vào các webs và trang mạng xã hội xem hình, nghe tin tức mở rộng kiến thức và giải trí. Người Mỹ coi dốt computer (computer illiterate) như dốt chữ. Các lớp này giúp đồng bào, đồng đạo là trả ơn cho quốc gia dân tộc, là đại trọng ân trong giáo lý của Đức Thầy Huỳnh Giáo chủ PGHH.





CTS Trần Quang Linh (Cao Đài) cũng nhắc nhở:



July 4th là ngày toàn quốc Hoa Kỳ mừng lễ Độc Lập, người Việt gọi là Quốc Khánh, ngày vui của toàn thể quốc dân. Chúng ta là người Việt ly hương, được quốc dân Hoa Kỳ đùm bọc an cư lạc nghiệp, được tự do tín ngưỡng. Người Việt rất trọng Đạo nghĩa, lẽ đâu quên ân huệ của người cưu mang đùm bọc mình. Nên bữa tiệc hôm nay tại Niệm Phật Đường cũng mang ý nghĩa tạ ơn, mừng ngày Quốc Khánh nước Mỹ… Nói chung sinh hoạt Đạo và Đời.



Ý kiến trên được cả người tham dự ủng hộ, nhất là Giáo Sư Trần văn Chi và nhà báo Lão thành Vi Anh khích lệ: Chúng tôi cũng được anh Cao quan tâm chiếu cố. Thiện cảm và lòng chơn thành là sợi dây vô hình kết hợp những người trượng nghĩa, với tuổi cao sức yếu như Giáo Sư Chi, nhà báo Vi Anh dường như quên đi tuổi già chân yếu, vẫn an nhiên ngồi tham dự cho đến mãn cuộc. Đây quả là bài học kính trọng lão nhân, hiền nhân đáng lưu tâm. Cảm nhận cho thấy quí Huynh Tỷ Hòa Hảo nơi Niệm Phật Đường thật có hảo tâm phụng sự Đạo và Đời.



Và Giáo Sư Trần Văn Chi cũng cho biết: Tinh thần của Đức Giáo Chủ PGHH thể hiện tinh thần hòa hiệp đại đồng đã được bắt nguồn từ ngày Ngài sáng lập “Hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp” để đoàn kết Tăng Ni, Phật Tử, để nỗ lực vận động sự hợp nhất Phật giáo trên toàn quốc, không phân biệt tông phái nào. Với một giáo lý cao siêu vi diệu của Ngài, chúng ta cần phải có sự tham dự của nhiều nhân sĩ trí thức thượng lưu có trí tuệ để tiếp tay giảng dạy để chương trình tu học và phổ thông giáo lý siêu thượng của Đức Tôn Sư được phổ truyền sâu rộng...



Đặc biệt, Niệm Phật Đường cũng được sự viếng thăm của Ông Tạ Đức Trí (Nghị Viên Thành phố Westminster). Ông cho biết: Ông Thân của tôi cũng như gia đình của tôi rất thân thiện với Phật Giáo Hòa Hảo, cho nên trong thời gian đấu tranh giành tự do cho các tôn giáo ở Việt Nam, ba của tôi là người thảo ra những bức thư đấu tranh, những kiến nghị thư dùm ông Lê Quang Liêm cựu Tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa VNCH, Hội trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH nhiệm kỳ 3, để gởi cho nhà cầm quyền Cộng Sản, xin cho tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo được tự do hành đạo.



Phiên họp đã chấm dứt vào lúc 12 trưa, mọi người vào bàn ăn với món ngon địa phương: những dĩa bánh xèo chay, với đầy rau tươi cùng dưa leo non giòn với nước chấm tuyệt ngon. Mọi người ai cũng cười nói huyên thuyên, bốc gói, cuộn những miếng bánh xèo nóng giòn đưa vào miệng bằng đôi tay của mình mà thưởng thức ngon lành, thích thú và luôn miệng ngợi khen người đổ bánh xèo khéo tay. Thật thân tình và chân thành. Một buổi trưa họp mặt rất tuyệt!





– Lê yên Dung