Ý Kiến Cử Tri Về Michelle Steel - Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45

Theo LA Times, trang mạng Daily Pilot đã đăng hai bức thư của độc giả trong ngày 10 tháng 7 2022 với nội dung khen ngợi, ủng hộ bà Michelle Steel - ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45. Sau đó, Daily Pipot cũng đã đăng 2 ý kiến khác từ 2 độc giả có nội dung như sau:

“Tờ Daily Pilot đã công bố hai bức thư trên Mailbag vào ngày 10 tháng 7 ca ngợi Michelle Steel ủng hộ việc bà tranh cử vào vị trí Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45, và một trong số đó gọi đối thủ của bà, Jay Chen, là một kẻ cực đoan. Đây là sự thật: Jay Chen là một cựu chiến binh quan tâm đến tất cả các cử tri, trong khi bà Michelle chỉ quan tâm đến những người bạn có quyền lợi đặc biệt. Nói về cực đoan, chỉ cần nhìn vào hồ sơ bỏ phiếu tại quốc hội của Michelle Steel. Bà ấy tiếp tục ủng hộ các vấn đề của Trump và những kẻ cuồng Trump; bà bỏ phiếu chống lại bất kỳ cuộc điều tra nào về cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Steel không đại diện cho nhiều vấn đề mà cử tri Địa Hạt 48 quan tâm, chẳng hạn như môi trường, quyền phụ nữ, bảo vệ bầu cử tự do và công bằng cũng như nền dân chủ của chúng ta . Bây giờ bà ta muốn bước sang Địa Hạt 45 để tiếp tục lãnh đạo với sự thất bại nguy hiểm tương tự. Jay Chen sẽ mang đến cách tiếp cận quân bình và có quan tâm đến cử tri vào Quốc Hội, điều mà chúng ta thực sự cần để đưa đất nước của mình tiến lên.” Roger Owens - Laguna Beach

“Với tất cả sự kính trọng đối với những cư dân như tôi mới đây đã gửi thư cho mailbag liên quan đến bà Dân Biểu Michelle Steel, tôi tin rằng câu ngạn ngữ nổi tiếng sau đây rất phù hợp: "Mọi người đều có quyền có đưa ra ý kiến ​​riêng của mình, nhưng đó không phải toàn là sự thật ." Nói một cách khác, bạn có thể nói tốt đẹp về bà Steel theo quan điểm cá nhân của mình, nhưng sự thật lại nói một điều hoàn toàn khác.

Bà Steel là một chính trị gia chuyên nghiệp. Trong thời gian đại diện cho cộng đồng của tôi, bà ta đã thất bại trong việc ủng hộ cho bất kỳ một chính sách hoặc sáng kiến nào để giúp cho cư dân an toàn hơn, khỏe mạnh hơn hoặc an toàn hơn về kinh tế. Đáng buồn thay, bà Steel đã tự chứng minh là một người theo chủ nghĩa cực đoan chính trị. Ý thức hệ và cách suy nghĩ chính trị theo kiểu phá hoại đã khiến bà phủ quyết tất cả các nỗ lực mang tính xây dựng đối với COVID-19, cải cách an toàn súng, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, cải cách nhập cư, và kiểm soát giá thuốc theo toa.

Tôi không mong đợi điều kỳ diệu từ bà Steel, nhưng tôi chỉ muốn có sự đại diện nên có tập trung vào việc hỗ trợ cho các cộng đồng mà bà đang làm đại diện. Thay vào đó, chúng tôi chỉ thấy một chính trị gia độc đoán tập trung vào việc kéo dài sự nghiệp chính trị, và chỉ lo làm vui lòng đảng phái của mình.

Hồ sơ của bà rõ ràng và được ghi chép đầy đủ, và đó mới là sự thật. Ý kiến ​​của tôi về bà Steel rất đơn giản: bạn đã được cảnh báo. Hãy coi chừng.” Steve Shepherd- Huntington Beach

Gần đây nhất, vào ngày 15/06/2021, Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua luật bảo vệ quyền đi lại khắp các tiểu bang để được phá thai, sau khi một số tiểu bang cấm quyền hạn này sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện vào tháng trước. Tỉ lệ bỏ phiếu là 223 phiếu thuận và 205 phiếu chống. Bà Michelle Steel đã bỏ phiếu chống lại dự luật này. (DV)