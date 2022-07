Tiêm Chủng Trẻ Em Giảm Mạnh: Mạng Sống Của Hàng Triệu Đứa Trẻ Trên Thế Giới Bị Đe Dọa

Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, hầu hết ở các nước nghèo nhất, đã bị bỏ lỡ một số hoặc tất cả các mũi tiêm phòng cho trẻ em trong 2 năm qua. Cùng với đó là tỷ lệ suy dinh dưỡng tăng nhanh, các vấn đề này kết hợp với nhau, tạo ra những nguy cơ có thể đe dọa đến tính mạng của hàng triệu đứa trẻ. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Theo một phân tích mới từ Unicef, cơ quan của Liên Hiệp Quốc, và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, hầu hết ở các nước nghèo nhất, đã bị bỏ lỡ một số hoặc tất cả các mũi tiêm phòng cho trẻ em trong 2 năm qua do các vấn đề về chiến tranh, khí hậu, các chiến dịch thông tin sai lệch, các đợt phong tỏa do đại dịch cũng như các nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng COVID-19 làm chuyển hướng nguồn lực, theo NYTimes đưa tin ngày Thứ Năm, 14 tháng 7 năm 2022.





Báo cáo cho biết đây là bước thụt lùi lớn nhất trong việc tiêm chủng định kỳ trong 30 năm qua. Cùng với đó là tỷ lệ suy dinh dưỡng tăng nhanh, các vấn đề này kết hợp với nhau, tạo ra những nguy cơ có thể đe dọa đến tính mạng của hàng triệu trẻ nhỏ.





Lily Caprani, cố vấn cấp cao của Unicef ​​cho biết: “Sức khỏe của trẻ em đang bị đe dọa - chúng ta phải nghĩ đến những rủi ro trước mắt, rồi sẽ có rất nhiều đứa trẻ chết đi, không tới vài năm nữa đâu, còn sớm hơn thế.”





Tỷ lệ trẻ em trên toàn thế giới đã được tiêm 3 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, được gọi là DTP3 – được Unicef ​​sử dụng làm tiêu chuẩn cho bao phủ tiêm chủng (immunization coverage *) – đã giảm 5 điểm từ năm 2019 đến năm 2021, xuống còn 81%. Tỷ lệ tiêm phòng bệnh sởi cũng giảm xuống còn 81% và tỷ lệ tiêm chủng bệnh bại liệt cũng giảm đáng kể. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin là 94% là cần thiết cho khả năng miễn dịch cộng đồng, để ngăn chặn chuỗi truyền bệnh.





* Immunization coverage: có thể hiểu nôm na là khi con cái chúng ta sống trong một cộng đồng mà có hơn 85% dân số tiêm chủng đầy đủ với một loại bệnh nào đó, thì con trẻ sẽ được cộng đồng “che chở” khỏi mầm bệnh đó.





Điều này có nghĩa là 25 triệu trẻ em không nhận được sự bảo vệ khỏi những căn bệnh gây chết người.





Số lượng trẻ em zero-dose - những đứa trẻ chưa được tiêm bất kỳ một liều vắc xin cơ bản nhất - đã tăng mạnh trong đại dịch, lên 18 triệu trẻ từ con số 13 triệu trẻ vào năm 2019. Một nửa số trẻ em chết trước 5 tuổi nằm trong nhóm này.





Bác sĩ Niklas Danielsson, chuyên gia tiêm chủng của Unicef ở Nairobi, cho biết cơ quan đã hy vọng rằng tỷ lệ tiêm chủng trẻ em sẽ được phục hồi sau khi bị sụt giảm mạnh vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn. Báo cáo cho thấy DTP3 và bệnh sởi đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008.





Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trong năm 2021 thấp tương đương với năm 2008. Nhưng phải xét tới việc sự sinh sản cũng đã tăng lên, có nghĩa là số trẻ em không hoàn thành tiêm chủng hoặc thậm chí không được tiêm phòng, là lớn nhất trong 30 năm qua.





Các chiến dịch thông tin sai lệch về tiêm phòng COVID, và rộng hơn là sự ngờ vực của các chính phủ đối với các biện pháp y tế công cộng, đã tràn sang ảnh hưởng cả việc tiêm chủng định kỳ cho trẻ em. Đồng thời, hệ thống y tế ở các nước nghèo nhất cũng dồn hết nguồn lực sang tập trung vào việc tiêm phòng COVID-19.





Thế giới đã đạt được tiến bộ bền vững về bao phủ tiêm chủng cho trẻ em trong suốt những năm 1990 và thập niên đầu tiên của thế kỷ này. Sau đó, tỷ lệ bắt đầu chững lại, bởi vì những đứa trẻ còn lại (chưa được hưởng lợi từ tiêm chủng) cũng là những đứa trẻ khó tiếp cận nhất, chẳng hạn như trẻ em ở các vùng đang có chiến sự hoặc trong các cộng đồng du mục. Trước khi xảy ra đại dịch, có nhiều nguồn hỗ trợ từ các tổ chức như Quỹ Bill và Melinda Gates và Gavi, liên minh vắc xin toàn cầu, để cố gắng tiếp cận những đứa trẻ đó. Tuy nhiên, COVID-19 đã rút đi rất nhiều, cả sự chú ý và nguồn đầu tư.





Trong 2 năm qua, Ấn Độ, Nigeria, Indonesia, Ethiopia và Philippines ghi nhận số trẻ em bị bỏ lỡ vắc xin cao nhất.





Brazil cũng nằm trong danh sách 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một sự thay đổi khắc nghiệt đối với một quốc gia từng nổi tiếng với tỷ lệ bao phủ vắc xin cao. Khoảng 26% trẻ sơ sinh Brazil không được tiêm vắc xin vào năm 2021, so với 13% vào năm 2018.





Bác sĩ Carla Domingues, cựu điều phối viên của chương trình tiêm chủng quốc gia của Brazil, cho biết: “Thành quả 30 năm ròng rã đã mất đi trong một sớm một chiều.” Theo bà, tiêm chủng đã trở thành một chủ đề chính trị ở Brazil trong thời đại dịch COVID. Chính phủ liên bang, do Tổng thống Jair Bolsonaro lãnh đạo, đã xem thường tầm nghiêm trọng của đại dịch ngay cả khi Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, và nói rằng ông sẽ không tiêm vắc xin cho đứa con 11 tuổi của mình.





Đồng thời, các nhóm chống tiêm chủng đã tràn sang Brazil, và bắt đầu lan truyền thông tin sai lệch bằng tiếng Bồ Đào Nha trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến cho nhiều bậc cha mẹ bắt đầu nghi ngờ về sự cần thiết trong việc tiêm phòng cho con trẻ.





Bà Domingues nói: “Các bậc cha mẹ không biết tác động của bệnh sởi, hoặc bệnh bại liệt, vì vậy họ bắt đầu tìm và chọn các loại vắc xin nào sẽ tiêm cho con mình. Dữ liệu cho thấy sự chấp nhận vắc xin viêm phổi cao hơn so với vắc xin bại liệt. Các bậc cha mẹ đang chọn không tiêm vắc xin bại liệt cho con.



Họ nói, ‘Đã 30 năm không có bệnh bại liệt, có cần phải cho con tôi tiêm vắc xin nữa không?’”





Và hậu quả đã xuất hiện: một số ít trường hợp mắc bệnh sởi đã được phát hiện vào đầu năm nay ở São Paulo, 6 năm sau khi Brazil thông báo đã loại bỏ được căn bệnh này.





Ở Philippines, 43% trẻ sơ sinh không được tiêm chủng vào năm ngoái. Ở đó, vấn đề một phần nằm ở các biện pháp y tế công cộng cứng rắn về COVID, bao gồm cả việc phong tỏa. Bác sĩ Danielsson nói: “Nếu ta không được phép đưa con đi ra ngoài những giờ nhất định trong ngày, nếu chúng không thể đi học, nếu chi phí sinh hoạt ngày càng tăng thì việc đi khám sức khỏe để tiêm phòng cho con sẽ bị giảm mức độ ưu tiên.”





Nhưng tình hình của Philippines cũng bị phức tạp thêm do sự nghi ngờ kéo dài trong việc tiêm chủng sau khi triển khai rộng rãi vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết, có tên Dengvaxia, vào năm 2016, sau đó được chứng minh là đã gây ra nhiều ca bệnh nghiêm trọng hơn ở một số người đã tiêm.





Ở Zimbabwe, hiện đang bùng phát dịch sởi, trong đó 1/10 trẻ em phải vào bệnh viện và có nguy cơ tử vong. (Tỷ lệ tử vong điển hình là 1/100 ở các quốc gia thu nhập thấp và <1/1,000 ở các quốc gia có thu nhập cao.)





Bác sĩ Fabien Diomande, một chuyên gia về bệnh bại liệt của Task Force for Global Health, người đã làm việc trong nhiều năm cho các chiến dịch chống bệnh bại liệt ở Tây và Trung Phi, cho biết việc đảo ngược tình trạng suy giảm tiêm chủng ở trẻ em sẽ đòi hỏi sự nhanh nhẹn, đổi mới và cả nguồn lực mới.





Bác sĩ Domingues nói rằng các nỗ lực tiêm chủng Covid có thể hỗ trợ một số kinh nghiệm. Brazil đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao bằng cách cung cấp các bài đăng có kèm theo cửa sổ ghi danh tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng cả vào buổi tối và cuối tuần.





Theo bà Caprani, việc đầu tư vào các biện pháp giám sát mới và các tính năng mới khác có nguy cơ làm mất tập trung vào biện pháp can thiệp đơn giản mà cần thiết, để giải quyết cuộc khủng hoảng tiêm chủng ở trẻ em: nguồn lực nhân viên y tế cộng đồng.





Bà giải thích: “Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề này bằng các chiến dịch, áp phích, hoặc các bài đăng trên mạng xã hội. Chúng ta cần sự tiếp cận của các nhân viên y tế cộng đồng đáng tin cậy, được đào tạo bài bản, được trả lương công bằng, những người luôn làm việc ngày này qua ngày khác, xây dựng niềm tin - loại tin tưởng khiến mọi người lắng nghe họ về việc tiêm vắc xin, cũng là thứ mà chúng ta đang bị thiếu hiện nay.”