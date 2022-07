Hỏa Tiễn Của Nga Giết Chết Ít Nhất 23 Người Và Khiến Hơn 100 Người Bị Thương Ở Vinnytsia

HOA KỲ – Theo một phân tích mới từ Unicef, cơ quan của Liên Hiệp Quốc, và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, hầu hết ở các nước nghèo nhất, đã bị bỏ lỡ một số hoặc tất cả các mũi tiêm phòng cho trẻ em trong 2 năm qua do các vấn đề về chiến tranh, khí hậu, các chiến dịch thông tin sai lệch, các đợt phong tỏa do đại dịch cũng như các nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng COVID-19 làm chuyển hướng nguồn lực, theo NYTimes đưa tin ngày Thứ Năm, 14 tháng 7 năm 2022.