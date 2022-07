Lạm Phát Tiếp Tục Tăng Vọt, Lãi Suất Cũng Chuẩn Bị Tăng Theo

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Hoa Kỳ đã tăng 9.1% so với cùng kỳ năm ngoái. FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng này, có thể lên tới 100 điểm cơ bản. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Quỹ Dự trữ Liên bang (FED) được cho là đang tăng cường cuộc chiến với lạm phát cao nhất trong 40 năm, thậm chí có thể sẽ tăng lãi suất lên 100 điểm cơ bản trong tháng này, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 13 tháng 7 năm 2022.





Theo dữ liệu do Bộ Lao Động công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Hoa Kỳ đã tăng 9.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất của lạm phát ở Hoa Kỳ trong hơn 40 năm qua và cao hơn nhiều so với mức tăng 8.6% ghi nhận trong tháng 5, cao hơn so với mức dự báo 8.8% mà các kinh tế gia đưa ra trước đó.





Lạm phát ngày càng hoành hành được cho sẽ là căn cứ để FED tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ quyết liệt để “hạ nhiệt” nền kinh tế và giá cả. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 26 – 27 tháng 7 sắp tới, FED nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất với ít nhất 0.75 điểm phần trăm.





Theo công cụ dự báo FedWatch của sàn giao dịch CME, giới đầu tư ở Phố Wall thậm chí đang đặt cược khả năng 37% FED sẽ nâng lãi suất lên tới 1%.

Tim Duy của SGH Macro Advisors viết: “Báo cáo CPI tháng 6 là một thảm họa đối với FED. Sự đảo ngược đường cong lợi suất ngày càng sâu đang gây ra suy thoái và FED đã tuyên bố rõ ràng rằng họ ưu tiên khôi phục sự ổn định giá hơn tất cả những thứ khác.”





Các ngân hàng trung ương khác cũng đang “sốt ruột” với việc Ngân Hàng Trung Ương Canada tăng lãi suất chuẩn lên 100 điểm cơ bản trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng vọt, một động thái bất ngờ và lớn nhất trong gần 24 năm.





Chủ tịch FED Jerome Powell và các quyết sách gia khác ngày càng lo lắng rằng kỳ vọng của giới kinh doanh và người tiêu dùng về tốc độ tăng giá chóng mặt trong tương lai có thể bị ảnh hưởng. Họ cũng đã tuyên bố sẽ phản ứng nhanh chóng khi dữ liệu xấu đi.





Phần lớn lạm phát của tháng 6 là do giá xăng dầu tăng mạnh, đã tăng gần 60% ở Hoa Kỳ. Trong tháng 6, người dân Hoa Kỳ phải đổ xăng với mức giá cao chưa từng thấy trong lịch sử, bình quân đã vượt 5 USD/gallon trên toàn quốc.





Giá điện và giá khí đốt cũng tăng, với mức tăng tương ứng 13.7% và 38.4% trong tháng 6 so với một năm trước. Và năng lượng không phải là nhóm mặt hàng duy nhất tăng giá, sự leo thang của giá cả xảy ra ở tất cả các nhóm mặt hàng khác. Giá lương thực, thực phẩm tăng 12.2%, trong đó giá ngũ cốc tăng 12.2%; sữa và các sản phẩm từ sữa tăng 13.5%; giá thịt thà cũng tăng 13.8%.





Một cuộc khảo sát về các công ty trên toàn quốc của FED cho thấy sự bi quan gia tăng về triển vọng nền kinh tế, với gần một nửa số ngân hàng trung ương quận báo cáo các công ty đều dự đoán nguy cơ suy thoái gia tăng.





James Knightley, trưởng nhóm kinh tế quốc tế tại ING, cho biết: “Với điều kiện nguồn cung cấp không có dấu hiệu cải thiện, FED buộc phải thông qua lãi suất cao hơn để làm cho cầu phù hợp hơn với cung. Mối đe dọa suy thoái đang gia tăng.”





Từ tháng 3 đến nay, FED đã có 3 lần nâng lãi suất, đưa lãi suất quỹ liên bang - tức lãi suất cơ bản – tăng từ 0 – 0.25% lên 1.5 - 1.75%. FED được cho là sẽ tiếp tục nâng lãi suất cho tới khi lạm phát giảm gần về mức mục tiêu 2%. Các thị trường tài chánh đang dự đoán rằng lãi suất sẽ đạt khoảng 3.5% đến 3.75% vào cuối năm nay.





Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã xác nhận Michael Barr, một cựu viên chức Bộ Tài Chánh, là phó chủ tịch giám sát của FED, sẽ ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng trong hội đồng bảy thành viên của FED.