Điều Trần Vụ Bạo Loạn Capitol Hill: Lời Khai Của Cựu Thành Viên Oath Keepers Tiết Lộ Thêm Nhiều Điều

Trong phiên điều trần thứ 7 vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy Ban 6 Tháng 1 đã chứng minh mối liên quan giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và các đồng minh chủ chốt của cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như nỗ lực phối hợp của họ để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách làm gián đoạn kiểm phiếu cử tri đoàn và cài cắm đại cử tri giả vào. (Nguồn: YouTube)

Phỏng dịch theo bài phân tích của Sara Kamali, tác giả cuốn sách “Homegrown Hate: Why White Nationalists and Militant Islamists Are Waging War against the United States,” học giả nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế & Toàn cầu Orfalea, Trường California Santa Barbara. Bài gốc được đăng trên trang The Conversation.





HOA KỲ – Trong lời khai của mình trước các nhà điều tra Quốc Hội, cựu phát ngôn nhân của Nhóm Dân Quân Oath Keepers Jason Van Tatenhove đã tiết lộ đôi điều về ý định của nhóm dân quân theo dân tộc chủ nghĩa da trắng khi họ xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo TheConversation đưa tin ngày Thứ Tư, 13 tháng 7 năm 2022.





Tatenhove giải thích rằng ngày 6 tháng 1 “có thể là một mồi lửa châm ngòi cho một cuộc nội chiến mới.” Ông nói: “Khỏi phải màu mè mà nói trắng ra thì, những gì sẽ diễn ra là một cuộc cách mạng vũ trang.”





Trong phiên điều trần thứ 7 vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy Ban 6 Tháng 1 đã chứng minh mối liên quan giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và các đồng minh chủ chốt của cựu Tổng thống Donald Trump, và nỗ lực phối hợp của họ để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách làm gián đoạn kiểm phiếu cử tri đoàn và cài cắm đại cử tri giả vào.





Các phiên điều trần của Ủy Ban tập trung vào các nhóm Proud Boys, Oath Keepers và các đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc da trắng của họ trong Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả Trump.





Cuốn sách “Homegrown Hate: Why White Nationalists and Militant Islamists Are Waging War against the United States” của Sara Kamali đã trình bày chi tiết về lịch sử, tín ngưỡng, các nhóm và tuyên ngôn của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm cả Oath Keepers, Proud Boys, Three Percenters và nhiều cá nhân và nhóm khác đã cố gắng tạo ra một cuộc đảo chính vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.





Trong cuốn sách đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tin rằng con người và bản sắc da trắng đang bị tấn công trên toàn thế giới bởi những người nhập cư, người da màu và ngày càng có nhiều người tiến bộ và tự do, những người không có chung niềm tin phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chống chính phủ hoặc thuyết âm mưu.





Sách cũng thảo luận về mục tiêu của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng trên toàn thế giới là giành lại đất đai với tư cách là một nhà nước của người da trắng chỉ do người da trắng kiểm soát và sinh sống.





Những lời cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật





Một số cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã mô tả các nhóm như Proud Boys là “những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng” và “những kẻ cực đoan.”





Thủ lãnh của Proud Boys, Enrique Tarrio, dẩn chứng gốc gác Afro-Cuba và màu da nâu của mình để nêu lý do tại sao ông ta không thể là một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.





Được đồng sáng lập bởi Gavin McInnes vào năm 2016, Proud Boys đã tham gia các sự kiện có sự tham gia của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng kể từ khi thành lập nhóm, bao gồm cả cuộc diễn hành Unite the Right vào năm 2017 và cuộc tấn công bạo lực vào Điện Capitol.





Tarrio bị bắt 2 ngày trước ngày 6 tháng 1 tại Washington với cáo buộc xuất phát từ việc hắn tham gia phá hoại một nhà thờ của người gốc da đen và đốt băng rôn Black Lives Matter trong một cuộc biểu tình bạo lực vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 ở Washington.





Trong khi người sáng lập Oath Keepers Stewart Rhodes công khai tuyên bố rằng ông có gốc gác Mexico và Apache, thì Oath Keepers luôn có quan điểm phân biệt chủng tộc và cảnh báo về một cuộc nội chiến sắp xảy ra ở Hoa Kỳ.





Vào tháng 12 năm 2018, trang web Oath Keepers đã quảng cáo lời kêu gọi hành động cho “Chiến Dịch Biên Giới” (Border Operation) khuyến khích hoạt động bán quân sự nhằm ngăn chặn “cuộc xâm lược” của “những kẻ bất hợp pháp” kéo vào đất nước và cung cấp “an ninh cho các gia đình và trại chăn nuôi ở biên giới.”





Cảm tính chống di dân và hình ảnh hiếu chiến này cũng được tìm thấy trong Tòa Bạch Ốc của Trump.





Trung tâm Southern Poverty Law Center nêu chi tiết một loạt email được gửi đến trang web bảo thủ Breitbart bởi Stephen Miller, người đã trở thành cố vấn chính sách cấp cao trong chính quyền Trump.





Các email quảng bá văn học dân tộc chủ nghĩa da trắng, thúc đẩy câu chuyện nhập cư phân biệt chủng tộc và bị ám ảnh về việc mất các biểu tượng của Confederate.





Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa da trắng của Miller là trọng tâm của một số chính sách gây tranh cãi nhất của Trump, chẳng hạn như đặt ra hạn ngạch bắt giữ di dân không có giấy tờ, lệnh hành pháp cấm di dân có hiệu lực đối với 5 quốc gia theo đạo Hồi và chính sách chia cắt gia đình tại các cơ sở tái định cư dành cho dân tị nạn.





Những thành viên GOP theo chủ nghĩa dân tộc da trắng





Không lâu sau vụ xả súng ở siêu thị Buffalo, nơi một kẻ tự cho mình là người theo chủ nghĩa tối cao da trắng đã bắn chết 10 người gốc da đen, theo cách nói của hắn là, để giúp ngăn chặn “việc thu hẹp chủng tộc da trắng,” DB Cộng Hòa Liz Cheney của Wyoming đã chỉ trích các đồng nghiệp Đảng Cộng Hòa.

Bà Cheney viết trong một tweet: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đã châm ngòi cho chủ nghĩa dân tộc da trắng, quyền thượng đẳng của người da trắng và chủ nghĩa bài xích Do Thái. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng có những thứ chỉ bắt đầu bằng lời nói, nhưng sẽ kết thúc tồi tệ hơn nhiều.”

Bà Cheney sau đó đã đi một bước xa hơn, kêu gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa “từ bỏ và bác bỏ những quan điểm này cũng như những người có những quan điểm này.”





Mặc dù các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa như Kevin McCarthy ở California và Steve Scalise đã lên án chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, một số dân cử Cộng Hòa nổi tiếng vẫn duy trì quan hệ với các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.





Theo Southern Poverty Law Center, cựu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Steve King, người đại diện cho Iowa tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2003 đến năm 2021, dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp thường niên của Hoa Kỳ về thời kỳ Phục Hưng vào tháng 11 năm 2022. King được nhiều người biết đến vì vụ việc năm 2019 khi thuật ngữ “người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng” trở nên phản cảm.





Bắt đầu bởi nhà giáo theo lý tưởng phân biệt chủng tộc Jared Taylor vào năm 1994, American Renaissance là một trang web quảng bá “sự khác biệt về chủng tộc” và các cuộc họp hàng năm của họ là thiên đường cho những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và tân Quốc Xã.





Dự kiến ​​phát biểu còn có ứng cử viên Quốc Hội GOP Laura Loomer ở ​​Florida, một người tự mô tả là “#ProudIslamophobe,” đồng nghĩa với “ủng hộ chủ nghĩa dân tộc da trắng.”





Những lần xuất hiện tại các cuộc tụ tập theo chủ nghĩa dân tộc da trắng của các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã thu hút sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo GOP và là một gánh nặng chính trị tiềm tàng khi các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang diễn ra.





Ví dụ, vào tháng 2 năm 2022, các DB GOP Marjorie Taylor Greene ở Georgia và Paul Gosar của Arizona đã phát biểu tại America First Political Action Conference. Sự kiện này được tổ chức bởi Nicholas Fuentes, một nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa da trắng, trở nên nổi tiếng sau khi tham dự cuộc biểu tình Đoàn Kết Cánh Hữu (Unite the Right) năm 2017 ở Charlottesville, Virginia.





Các nhà lãnh đạo GOP nhanh chóng tố cáo họ. Nhưng Greene cho biết bà không hối tiếc.





Còn GOP thì sao?





Mặc dù các nhà lãnh đạo GOP phủ nhận những tuyên bố về quyền thượng đẳng da trắng và chủ nghĩa cực đoan trong đảng của họ, nhưng những việc họ làm lại là một câu chuyện khác.





Vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, các dân cử Cộng Hòa tại Thượng Viện đã chặn một dự luật cho phép các cơ quan liên bang giám sát chủ nghĩa khủng bố trong nước ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các vụ việc liên quan đến quyền thượng đẳng da trắng.





Được gọi là Đạo Luật Phòng Chống Khủng Bố Nội Địa (Domestic Terrorism Prevention Act), dự luật đã thiếu 60 TNS cần thiết để được đưa ra trước Quốc hội; tỷ lệ phiếu bầu là 47-47 và được phân chia theo các đảng phái.





Điều đáng lo ngại hơn là sự lôi cuốn của cương lĩnh chủ nghĩa dân tộc da trắng đối với các viên chức được bầu và cử tri. Nhiều cuộc bầu cử địa phương, tiểu bang và liên bang thành công vào năm 2020 tập trung vào việc duy trì Nói Dối Trắng Trợn (Big Lie), thuyết âm mưu được nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng chấp nhận rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi Trump.





Frank Eathorne là chủ tịch của Đảng Cộng Hòa Wyoming và cũng là thành viên của Oath Keepers. Do đó, Eathorne là một trong những viên chức Đảng Cộng Hòa có ảnh hưởng lớn trong đất nước khi ông chủ trì cuộc chiến được cho là cao nhất của GOP trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022.





Vào tháng 2 năm 2021, Eathorne đã hỗ trợ nỗ lực thành công của Wyoming GOP để chính thức khiển trách Cheney. Vào tháng 11, ông chủ trì một cuộc bỏ phiếu thành công khác để đá bà Cheney ra khỏi Đảng Cộng Hòa.





Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Eathorne sẽ hậu thuẫn cho công tố Harriet Hageman trong vụ kiện đầu tiên của bà này chống lại bà Cheney. Ông McCarthy cũng vậy.





Sự phản đối của Đảng Cộng Hòa chống lại những tuyên bố rằng đảng đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng xâm nhập đã được nêu rõ trong cuộc họp tháng 1 năm 2021 của Grand Traverse County (Michigan) Board of Commissioners.





Keli MacIntosh, một y tá 72 tuổi đã về hưu và là người thường xuyên tham dự các cuộc họp, đã yêu cầu Hội đồng bác bỏ Proud Boys sau khi một số thành viên của tổ chức được phép lên tiếng phản đối việc kiểm soát súng.





Khi MacIntosh đang phát biểu, Phó Chủ tịch Hội đồng Ron Clous đứng dậy, rời đi một lúc và quay trở lại với một khẩu súng trường lớn. Clous ôm khẩu súng trước ngực một lúc rồi đặt nó trên bàn làm việc trong thời gian còn lại của cuộc họp.





Các phiên điều trần về sự kiện ngày 6 tháng 1 đang chỉ ra rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang ngày càng bị đe dọa bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng trong Đảng Cộng Hòa, những người quyết tâm duy trì các thông tin sai lệch về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để nắm giữ quyền lực thông qua một hệ thống mà chính họ xem là bất hợp pháp.