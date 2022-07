Vắc-xin COVID-19 Hiện Có Sẵn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Mới Biết Đi

Thông báo cộng đồng





Tin vui cho người dân California và người Mỹ trên khắp đất nước — trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên hiện có thể nhận vắc-xin COVID-19 và được bảo vệ. Thông báo rất được mong đợi này không thể đến vào thời điểm nào tốt hơn thời điểm này, khi mùa hè đang diễn ra với các chuyến du lịch, tụ họp, cùng với các buổi lễ kỷ niệm sắp tới, vậy nên tiêm chủng là cách chắc chắn để bảo vệ cả gia đình.

Là một bác sĩ và là một thành viên trong cộng đồng, tôi luôn nghe thấy những lo ngại từ các bậc cha mẹ đang tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình của họ. Tiêm chủng là cách bảo vệ tốt nhất, kết hợp với rửa tay và đeo khẩu trang, nguy cơ bị lây nhiễm của quý vị sẽ giảm đi rất nhiều. Còn nhiều điều chưa biết về cách COVID-19 có thể ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe về lâu về dài, nhưng những gì chúng ta biết thì vắc-xin là an toàn, hiệu quả, và là sự lựa chọn đúng đắn. Bây giờ thuốc đã có sẵn cho nhóm tuổi trẻ hơn, giúp tất cả mọi người đều có thể được bảo vệ, đó là một điều rất tốt.

Phụ huynh có câu hỏi và mối quan tâm, đây hoàn toàn là điều mà chúng ta mong đợi. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến và câu trả lời của tôi để giúp phụ huynh và người chăm sóc sức khỏe cho người khác có được thông tin họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt.

Vắc-xin COVID-19 hiện đã có sẵn cho trẻ em dưới 5 tuổi. Vắc-xin này có an toàn cho trẻ em ở độ tuổi này không?

Vắc-xin COVID-19 được chứng minh là an toàn và hiệu quả cho mọi nhóm tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ 6 tháng tuổi trở lên. Vắc-xin COVID-19 trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi trải qua các thử nghiệm lâm sàng. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện với hàng nghìn trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi được tiêm chủng từ tất cả các nhóm sắc tộc tham gia.





Tại sao phụ huynh nên tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi khi trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không tử vong do COVID và chỉ có các triệu chứng nhẹ?





COVID-19 đã trở thành một trong năm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, và trẻ em được tiêm chủng gặp phải các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn nhiều so với trẻ em không được tiêm chủng. Lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ em chắc chắn vượt trội so với rủi ro của việc không tiêm chủng COVID-19, giúp trẻ được bảo vệ khỏi những kết quả xấu nhất của COVID-19 bao gồm nhập viện, mắc hội chứng COVID kéo dài, hay hội chứng Viêm Đa Hệ Thống ở trẻ em (MIS-C), và tử vong. Thuốc chủng ngừa là an toàn và hiệu quả, còn việc không tiêm ngừa sẽ đưa đến rủi ro không đáng có.

Bạn có thể cung cấp dữ liệu về các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng và thậm chí tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi không?





COVID-19 và các biến thể của nó đã chiếm ưu thế trong số các ca nhập viện trên toàn quốc. Trong làn sóng lây nhiễm do Omicron, 1/5 trẻ em phải nhập viện hoặc nhập viện ICU do COVID. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em cũng có nguy cơ phải nhập viện cao gấp 5 lần nếu các em bị nhiễm COVID. Ngày nay, COVID-19 đã trở thành một trong năm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và có thể ngăn ngừa được.

Thuốc chủng ngừa cho trẻ em dưới 5 tuổi có hiệu quả như thế nào khi các em vẫn có thể bị nhiễm COVID? Đưa con quý vị đi tiêm chủng COVID-19 là cách bảo vệ tốt nhất mà quý vị có thể cung cấp cho các em. Các loại vắc-xin đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, an toàn, và hiệu quả, như đã được chứng minh trong các thử nghiệm vắc-xin. Giữa các thử nghiệm Pfizer và Moderna, bao gồm hơn 11.000 trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi trên 6 tháng tuổi, vắc-xin đã chứng minh được hiệu quả chống lại COVID-19 và dẫn đến phản ứng kháng thể mạnh mẽ ở những trẻ được tiêm vắc-xin. Không tiêm ngừa sẽ đưa đến những rủi ro không đáng có.

Vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi khác nhau như thế nào? Liều cho trẻ nhỏ là một lượng nhỏ hơn liều cho người lớn và thanh thiếu niên. Vắc-xin Moderna được tiêm hai liều cách nhau bốn tuần. Vắc-xin Pfizer được cung cấp thành ba liều, với hai liều đầu tiên được tiêm cách nhau ba tuần và liều thứ ba được tiêm sau đó 60 ngày. Cả hai loại vắc-xin đều đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng để đảm bảo cả hai phác đồ đều an toàn, và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, tránh nhập viện và tử vong do COVID-19.

Các tác dụng phụ của vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi là gì? Các tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình do vắc-xin là bình thường, với các tác dụng phụ thông thường bao gồm đau nhẹ tại chỗ tiêm, mệt mỏi, và sốt nhẹ.

Tất cả mọi người nên được tiêm vắc-xin COVID-19, và với nhóm tuổi cuối cùng cho đến bây giờ được chấp thuận, không có thời điểm nào như hiện tại. Vào trang MyTurn.ca.gov để đặt lịch hẹn hoặc gọi đến đường dây nóng 833-422-4255 để tìm loại vắc-xin gần quý vị nhất.

Phụ huynh cũng có thể nói chuyện với các bác sĩ chăm sóc sức khỏe của con mình, hoặc vào trang Vaccinate All 58 để tìm hiểu thêm về các loại vắc-xin an toàn và hiệu quả, có sẵn cho tất cả người dân California từ 6 tháng tuổi trở lên. Để biết thêm thông tin về COVID-19, bao gồm thông tin về khẩu trang thích hợp cũng như những thử nghiệm về Covid, hãy vào trang covid19.ca.gov.



-- Kimberly S.G. Chang, MD, MPH





Giới thiệu về tác giả:



Kimberly S.G. Chang, MD, MPH, là Bác Sĩ Gia Đình tại Trung Tâm Dịch Vụ Sức Khỏe Á Châu (AHS) ở Oakland, California. Vào năm 2015, Bác Sĩ Chang đã hoàn thành Học Bổng Chính Sách Y Tế cho Người Thiểu Số của Quỹ Thịnh Vượng Chung tại Harvard, giữ vai trò giám sát các trung tâm y tế theo tiêu chuẩn liên bang trong việc giải quyết nạn buôn người. Trước đây, bác sĩ Chang là Giám Đốc phòng khám mới thành lập tại Trung Tâm Dịch Vụ Sức Khỏe Y Tế AHS ’Frank Kiang và đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cho nhiều trẻ em bị bóc lột tình dục vì mục đích thương mại. Cô được bầu làm Phó Chủ Tịch Hạ Viện trong Ban Điều Hành Hiệp Hội Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Quốc Gia vào năm 2018 và được bổ nhiệm vào Ủy Ban Hiệp Hội Y Tế Công Cộng Hoa Kỳ về Quyền của Phụ Nữ.