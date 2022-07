Cháy Rừng Ở Yosemite National Park: Khói Làm Khuất Tầm Nhìn Và Ảnh Hưởng Chất Lượng Không Khí Ở Công Viên Quốc Gia

Trận cháy rừng ở Công viên Quốc gia Yosemite của California đã lan rộng gấp 5 lần trong cuối tuần qua. Khói từ đám cháy che khuất tầm nhìn và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí trong toàn bộ công viên. (Nguồn: YouTube)

HOA KỲ – Trận cháy rừng ở Công viên Quốc gia Yosemite của California đang đe dọa một số cây cự sam Sequoia lâu đời nhất thế giới khi nó lan rộng gấp 5 lần trong cuối tuần. Khói từ đám cháy che khuất tầm nhìn và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí trong toàn bộ công viên, theo Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 10 tháng 7 năm 2022.





Tính đến Chủ Nhật, lửa đã thiêu rụi gần 1,600 mẫu Anh (648 ha) cây gỗ và cây bụi ở cuối phía nam công viên, tăng từ 250 mẫu Anh hôm Thứ Sáu, một ngày sau khi đám cháy lần đầu tiên được báo cáo bởi du khách trên Washburn Trail of the Mariposa Grove of Giant Sequoias.





Nhân viên National Park Service đã ngay lập tức đóng cửa Mariposa Grove, nơi sinh sống của hơn 500 con rắn khổng lồ trưởng thành, và trong ngày Thứ Sáu đã sơ tán cộng đồng lân cận của Wawona, khách sạn Wawona và khu cắm trại.





Theo phát ngôn viên Nancy Phillipe của Park Service, đang vào cao điểm của mùa du lịch hè nên số lượng người phải sơ tán lên tới 1,600 người. Park Service cũng đã đóng cửa lối vào phía nam của công viên, nơi thu hút khoảng 4 triệu du khách mỗi năm.





Các điểm tham quan nổi tiếng nhất của công viên, bao gồm cả Yosemite Valley, vẫn có thể cho du khách vào từ lối vào phía tây. Nhưng khói và bồ hóng đã phủ đầy các khu vực như El Capitan và Half Dome, cũng như Bridalveil Fall và các vách đá xung quanh.





Các viên chức liên bang cảnh báo rằng chất lượng không khí đối với các hạt vật chất đã đạt đến mức không tốt ở phần lớn công viên.





Lính cứu hỏa đang thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ khu rừng, dọn sạch bụi rậm dễ bắt lửa và triển khai hệ thống phun nước trên mặt đất để tăng độ ẩm xung quanh.





Cây cự sam (Giant sequoias - Sequoiadendron giganteum) là loài sống duy nhất trong chi Sequoiadendron, nó được phân loại trong họ Cupressaceae chứa phân họ Sequoioideae, cùng với Sequoia sempervirens (cù tùng) và Metasequoia glyptostroboides (thủy tùng). Cự sam là những cây đơn thân lớn nhất thế giới về thể tích và khối lượng gỗ, và có lớp vỏ dày, xốp tới mức có thể chống cháy. Lửa thậm chí còn đóng vai trò quan trọng đối với sự sinh sản của cây cự sam, vì chúng cần nhiệt độ cao để nứt ra và giải phóng hạt.





Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết những cây sequoias đang phải chịu căng thẳng do hạn hán, và ngày càng dễ bị tổn thương hơn do thường xảy ra các vụ cháy rừng cực độ bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do con người gây ra.





Hàng trăm cây sequoias đã chết trong 6 trận cháy rừng lớn hoành hành qua dãy Sierra Nevada của California trong 6 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2021), thiêu rụi 85% tổng số rừng cây Sequoia khổng lồ.