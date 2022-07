Sky River Casino sắp tưng bừng khai trương! Đến và Cảm Nghiệm một Cảnh Giới Mới Lạ Khó Tả của 'Đệ Nhất Khoái'

Sky River Casino hoạch định sẽ tưng bừng khai trương vào Mùa Thu này! Thêm vào việc mang lại một chốn đến đánh bài mới cho Miền Bắc Cali, cơ sở cũng còn cống hiến 17 nhà hàng nổi tiếng thế giới, mang quý vị tới một Cảnh Giới Mới Lạ Khó Tả của Đệ Nhất Khoái.

Những cơ sở ăn uống ở Sky River Casino sẽ gồm ba nhà hàng nhất hạng, bao gồm nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng Vùng Vịnh - Dragon Beaux. Với những nét tinh túy của văn hóa món ăn Quảng Đông và Hồng Kông, Dragon Beaux sẽ khai trương vào cuối năm nay, chỉ một thời gian ngắn sau ngày tưng bừng khai trương của sòng bài. Cống hiến nhiều món ngon chính gốc Quảng Đông và Hồng Kông, từ lẩu tới 'dim sum', bia Á Châu và nhiều món khác… nhà hàng sẽ tạo một trải nghiệm ăn uống khó quên cho thực khách đến thưởng thức.

Tại nhà hàng SR Prime Steakhouse cao cấp, thực khách sẽ tận hưởng cái thú ăn uống thanh lịch và khung cảnh lãng mạn của nhà hàng sang trọng chuyên món bí-tết này khi thỏa mãn hưởng thụ một miếng bí tết tuyệt ngon, thật ngọt nước, thật mềm. Khẩu vị những người sành ăn và thích ăn chắc chắn sẽ được thỏa mãn tại đây.

Brews Street Gastropub 32, quý vị sẽ khám phá thật nhiều những loại 'bia sản xuất kiểu thủ công - craft beer' đặc biệt, làm nơi này thành một địa điểm tuyệt vời để thư giãn và vui chơi.



Cộng thêm vào đó, The Market là một khu ẩm thực tập họp những món ngon quanh thế giới, cống hiến cho thực khách một trải nghiệm ăn uống tân kỳ. Ở The Market có nhà hàng Koi Palace Express, một nhà hàng Trung Hoa tên tuổi ở Vùng Vịnh phục vụ nhiều món mì mang nét Á Châu, Fukuro by Kru cống hiến những món ăn Nhật Bản chính gốc và Sushi tuyệt ngon, Ocean phục vụ các món nghêu sò và đồ biển theo mùa, và Aurelia’s phục vụ các món Mễ chính gốc, cũng như Sky River Java, Chickie and Tony's, Hot Chicken, Butcher's Burger, Roli Roti, Indulge, Global Eats, Upper Barrel, River Bar và Rock Bar, cống hiến cho thực khách sự hấp dẫn 'nóng bỏng' nhất của những món ăn tuyệt ngon.

Nơi Đến Mới 'Nóng' Nhất Cali cho Các Trải Nghiệm Đánh Bài và Ăn Uống Tuyệt Vời