Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa: Chúng Con Đi Mang Theo La Vang

* Viết từ cảm nghiệm và nguyện cầu *

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU ĐẦU TIÊN

Vào chiều ngày thứ Sáu, mồng 1 tháng Bảy, 2022, hàng ngàn giáo dân đã tề tựu và nô nức khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đầu tiên tại Giáo phận Orange, California với chủ đề “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa.”

Giáo dân tham dự Thánh lễ Khai Mạc. Hình: Olivier Glassey-Trầnguyễn

Đúng 6 giờ chiều, ngay tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Christ Cathedral, Cha Vincente Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Trung Tâm Công Giáo (TTCG), đã long trọng và hân hoan chính thức tuyên bố khai mạc Đại Hội với lá thư chúc mừng của Đức Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ. Đại Hội được mở đầu với phần vũ phụng vụ và trình diễn trống, ôn lại lịch sử hào hùng của tiền nhân và những nỗi đau mà dân tộc còn đang phải gánh chịu hôm nay. Tiếp theo là phần Thánh ca hợp xướng với Liên Ca Đoàn Trẻ của Giáo phận với gần 250 ca viên và dàn nhạc 45 nhạc công. Đức Cha Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận, đã chủ tế Thánh Lễ khai mạc. Tiếp theo sau đó là những buổi sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên tại nhiều địa điểm trong khuôn viên nhà thờ. Lúc 9 giờ đêm, sinh hoạt giới trẻ được bắt đầu với đêm thắp nến nguyện cầu và rước nến ra Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đoàn trống Thiên Ân khai mạc Đại Hội. Hình: Olivier Glassey-Trầnguyễn.

Ngày thứ Bảy, mồng 2 tháng Bảy, Đức Cha Nguyễn Thái Thành đã chủ tế thánh lễ lúc 8 giờ sáng với ca đoàn khoảng 100 ca viên. Đại Hội được tiếp tục với những chương trình hội thảo, giải tội, và tu học dành cho giới trẻ và người lớn. Vì đây là một dịp lễ hội, nên Ban Tổ Chức cũng chu đáo chuẩn bị các quầy ẩm thực độc đáo và chương trình văn nghệ giải trí thật đặc sắc. Đúng 4 giờ chiều, hàng ngàn tín hữu đã rước kiệu Mân Côi trên những con đường xung quanh khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa và trở về tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Lúc 6 giờ tối là chương trình Thánh ca hợp xướng với phần diễn nguyện phụng vụ với hơn 200 diễn nguyện viên, dàn hợp xướng 400 ca viên của Liên Ca Đoàn Giáo phận Orange và 60 nhạc công trình bày. Kết thúc Đại Hội là Thánh lễ đại trào do Đức Cha Kevin Vann, giám mục giáo phận, chủ tế và Đức Cha Nguyễn Thái Thành thuyết giảng. Sau bài giảng của Đức Cha, Liên Ca Đoàn đã cất cao “Lời nguyện cho Quê hương” của Nhạc sư Hải Linh, khẩn cầu cho quê hương Việt Nam “qua phút nguy nan.” Cuối thánh lễ, Cha Phạm Ngọc Hùng vừa trân trọng vừa hóm hỉnh giới thiệu Cha Thái Bảo, tân chánh xứ của Giáo xứ Christ Cathedral, sẽ làm trưởng Ban tổ chức Đại Hội năm tới. Cha Bảo đã công bố Đại Hội Thánh Mẫu năm tới sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Bảy 2023 với chủ đề “Cùng Mẹ, Lên Đường - With Mary, We Journey.”

TÌNH CON DÂNG MẸ LA VANG

Trong Thánh lễ Sai Đi vào ngày 23 tháng Sáu, 2022 dành cho 1,200 thiện nguyện viên của Đại Hội Thánh Mẫu, Đức Cha Thành đã nhấn mạnh ý nghĩa của hai chữ Sai Đi: để đem Tin Mừng đến cho tha nhân, để Chúa lớn lên và con nhỏ lại. Cuối thánh lễ, Cha Hùng đã gởi lời cảm ơn đến 75 ban đảm trách những công việc chuẩn bị cho Đại hội và đã làm việc liên lỉ trong suốt năm qua, từ Ban Trật Tự, Ban Thánh Nhạc, Ban Ẩm Thực, Ban Khánh Tiết, Ban Múa, vv.

1,200 thiện nguyện viên dự Thánh lễ Sai Đi. Hình: Steve Georges, Diocese of Orange

Đức Cha Thành gửi tặng mỗi thiện nguyện viên một chiếc áo T-shirt màu xanh nhạt và có logo của Đại hội để cùng mặc trong Thánh Lễ Sai Đi. Mỗi cái áo không chỉ cho một cá nhân, mà cho cả Đại Hội, để tất cả 1,200 thiện nguyện viên trở thành một cộng thể hiệp nhất, cùng một sứ mạng là tôn vinh Mẹ và phục vụ anh em, như những cành nho trên cùng một cây nho. Chiếc áo đồng phục cho thấy sức mạnh chung và tạo sự gắn bó giữa mọi người với nhau. Tất cả thiện nguyện viên đã trở nên một trong tình yêu La Vang. Cho nên, khi nhìn vào cả một quá trình chuẩn bị Đại Hội trong suốt một năm dưới sự hướng dẫn khôn khéo và nhiệt tâm của Cha Phạm Ngọc Hùng, và cụ thể nhất là hình ảnh 1,200 thiện nguyện viên trong thánh lễ Sai Đi, chúng ta biết, Đại Hội không chỉ diễn ra trong hai ngày đầu tháng tháng Bảy.

Trong suốt một năm qua, biết bao lời nguyện đã được cất lên trong những buổi tập hát, những phiên họp, những thánh lễ chuẩn bị cho Đại Hội. Và cả những lời nguyện riêng tư, âm thầm được dâng lên Mẹ khi Linh đài đã vắng lặng giữa trời khuya lạnh, nhưng những ca viên, những thiện nguyện viên vẫn nán lại bên chân Mẹ để cầu nguyện. Cho đến từng lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ nhưng thân tình của Thầy Đỗ Mạnh Chu, ca trưởng của Liên Ca Đoàn Giáo Phận, trong đêm tổng dợt với dàn nhạc, "Xin các bạn giữ gìn sức khỏe." Mỗi lần một ca viên cất tiếng hát, thì một kinh Mân Côi đang được dâng lên Mẹ. Mỗi một gói thức ăn do các thiện nguyện viên làm, mỗi lá cờ do Ban Khánh Tiết treo lên, mỗi một tiếng trống được cất lên, đều kết thành chuỗi ngọc vàng kinh. Những lời kinh được cất lên không chỉ bằng lời, mà bằng cả con người và sự dâng hiến trọn tấm lòng lên Mẹ Thiên Chúa. Tất cả hợp nên bản giao hưởng muôn màu muôn sắc kính dâng Mẹ La Vang.

Vũ Phụng Vụ. Hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn.

Mẹ La Vang đứng đó, giữa quãng trường mênh mông, tay bế Chúa Hài Đồng. Mẹ âu yếm nhìn từng người con của mình đang dâng trọn tâm hồn và sức lực cho ngày đại lễ. Mẹ ơi, nhờ có Mẹ phù hộ, mà cha ông chúng con, trong lúc bị bắt đạo nguy cấp nhất, đã giữ vững Đức Tin. Và những hạt giống Đức Tin ấy, qua bao đời, nay tiếp tục trổ sinh hoa trái xum xuê tại hải ngoại, để chính chúng con được thừa hưởng ơn mưa mốc của Thượng Đế. Trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đầu tiên tại Giáo phận Orange này, chúng con cùng quây quần bên tà áo Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục vun bồi cây Đức Tin Công Giáo Việt Nam. Chúng con xin cùng dâng lời tạ ơn Mẹ đã luôn dìu dắt, đỡ nâng, che chở cho đàn con Việt trên đường lữ hành Đức Tin. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG NỐI DÀI

Đại Hội Thánh Mẫu là điểm đến của một cuộc hành hương kéo dài trong suốt một năm qua, khi hàng ngàn thiện nguyện viên đã đáp lời mời gọi của Ban Tổ Chức để tham gia vào 75 ban khác nhau để chuẩn bị cho Đại Hội. Hơn nữa, không chỉ hơn 10 ngàn người có mặt tại Đại Hội, mà còn có hàng chục ngàn giáo dân tham dự qua màn ảnh trực tuyến vì tuổi tác, bệnh tật, hay ở xa. Và ở ngay tại Quận Cam, cũng còn rất nhiều tham dự viên và thiện nguyện viên bán chính thức - đó là những thân nhân của các thiện nguyện viên, những người vợ hy sinh ở nhà chăm sóc cho mẹ già, con nhỏ để chồng đi tập hát; những người bà trông cháu để các con trai gái dâu rể đi góp sức tổ chức Đại Hội; những chuyên gia góp trí tuệ và tài năng của mình để thiết kế linh đài và tổ chức Đại Hội; những phụ huynh mỗi tuần đưa con đến tập tành với Liên Ca Đoàn Trẻ, với Ban Vũ Phụng Vụ, hay với Đoàn trống Thiên Ân.

Liên Ca Đoàn Trẻ tập hát tại TTCG. Hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn.

Trong Liên Ca Đoàn Trẻ chẳng hạn, các ca trưởng, đoàn trưởng, và phụ huynh mỗi người một việc, cùng gắn bó với nhau, gửi đến nhau lời tri ân khi cùng nhau đồng hành, làm công cụ nơi tay Chúa, cùng tham gia một công việc thật ý nghĩa, đầy ơn phúc! Anh Trần Ngọc Thành, Ca trưởng của Liên Ca Đoàn Trẻ, tuy vẫn luôn lo lắng vì chưa bao giờ lo cho ca đoàn trong một đại lễ như thế này, vẫn luôn nói, "Chúa dẫn đường ta cứ vững tin mà bước!" Nhiều gia đình đã nhẫn nại cùng đưa con nhỏ đến để tập hát mỗi chiều thứ Sáu tại TTCG và Nhà thờ Thánh Linh trong suốt mấy tháng trời. Còn gì đẹp hơn hình ảnh người mẹ, người cha cầm sách để cùng con cái cất cao lời ca tụng Chúa? Còn gì vui hơn là nụ cười của những thiếu nhi, cùng nhau chia sẻ cái bánh, chai nước lọc trong giờ giải lao trong những buổi tập hát tại TTCG. Các em được hít thở luồng sinh khí Tử Đạo Việt Nam, được sống ngay giữa những sinh hoạt Công Giáo tiến hành trong mỗi lần tập hát, được thấy các anh chị Văn Phòng Giới Trẻ họp, được nghe các ông bà trong Hội Đền Tạ dâng lễ và chầu mình thánh. Qua mỗi buổi tập hát, Chúa đã tuôn chảy những mạch ơn suối nguồn xuống trên các em. Xin tạ ơn Mẹ La Vang đã đưa chúng con đến với Mẹ và với nhau! Để mỗi khi chúng con cất tiếng hát, chúng con xác tín rằng, “Chúa ơi, không phải là con hát, mà là Chúa hát trong con!"

Tâm tình dâng hiến còn mang một dấu ấn đậm đà đối với những người chưa tham gia đạo Công Giáo. Hoàng Viết Lân, 19 tuổi, một thực tập sinh của ban chấp hành Hội Sinh Viên Công Giáo VCSA, đã nói lên vài cảm nhận sau khi tham gia Đại Hội Thánh Mẫu La Vang. Tuy đã tham gia nhiều sinh hoạt, nhưng Đại Hội Thánh Mẫu là một biến cố lớn đối với cậu sinh viên trẻ. Lân kể, “Em được vinh hạnh góp mặt trong Liên Ca Đoàn Trẻ và một tiết mục hát. Đây là lần đầu tiên em được tập luyện trong một môi trường rất chuyên nghiệp khi mà em được luyện từng thanh từng nốt nhạc một cách kĩ lưỡng và trau chuốt từng tí một. Chưa bao giờ mà em được sử dụng tối đa những giác quan của em đến thế. Dùng thính giác của em để lắng nghe thanh điệu, dùng thị giác để dõi theo sự chỉ huy của ca trưởng, dùng xúc giác để lật những trang nhạc thật nhẹ nhàng và dùng khứu giác và vị giác để tận hưởng những hương vị của những chiếc bánh pizza sau mỗi ngày tập luyện hăng say. Sự chu đáo của các cô chú anh chị trong ban tổ chức là liều thuốc tinh thần rất lớn khiến em muốn đi tập mỗi tuần và hát thật hay những bài hát trong Thánh Lễ. Cảm giác thật tuyệt vời khi được sống trong bầu không khí mà ai ai cũng nhập tâm và hoàn thành tốt vai trò của mình. Đây sẽ mãi là kỉ niệm không thể phai đối với em.”

Các bạn Sinh Viên Công Giáo tại Đại Hội. Hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn.

Có lẽ độc giả sẽ thấy bất ngờ khi có một người ngoài đạo Công Giáo nhưng lại tham gia nhiều sinh hoạt đạo đến thế. Nhưng Hoàng Viết Lân đã thật sự bắt đầu chuyến hành hương nối dài của đời mình, khởi đi từ một lần dự lễ, “Nhớ lại lần đầu tiên đi Thánh Lễ tại nhà thờ St. Columban, em ngơ ngác cả buổi vì không biết được buổi lễ diễn ra theo cấu trúc như nào, chỉ biết nhìn mọi người và làm theo mà thôi. Để so sánh với Thánh Lễ tại nhà thờ Chánh toà hôm Đại Hội Thánh Mẫu La Vang, quả là một sự khác biệt to lớn vì em đã dần nắm bắt được những gì diễn ra trong Thánh Lễ. Em không còn cảm giác lạc lõng như lần đầu tiên nữa. Không những thế, em còn được vinh hạnh để thử giọng và hát một bài đạo.”

Lân đã cùng nhóm SVCG/VCSA góp mặt trong chương trình ca nhạc của Đại Hội Thánh Mẫu. Cậu sinh viên hồ hởi nói, “Được hát bài ‘Làm Dấu’ cùng ba anh Khoa Lê, Duy An và Huy Trần là một trải nghiệm như thế đối với em. Cả ba anh đều trong đạo và đã truyền đạt cho em ý tưởng cũng như là cách hát của bài. Cũng là em út ở trong nhóm nên em luôn được cưng chiều và nâng niu khi mà ba anh giúp em từng chút từng chút một để tiến bộ hơn mỗi ngày. Tham gia những sinh hoạt đại trào như thế đối với một sinh viên mới chập chững 19 tuổi và không có đạo như em đã đem đến cho em những trải nghiệm rất mới như là được tìm hiểu thêm về Đạo Công Giáo và được làm việc với những thành viên rất tuyệt vời.”

MÙA HÈ TRINH VƯƠNG

Đối với người Công Giáo, những kẻ lữ hành trần thế, thì Mẹ Maria thường được ví như mùa Xuân, như vầng trăng, như dòng suối êm. Và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đã mang đến cho giáo dân một không khí lễ hội rộn ràng lẫn sốt mến giữa mùa hè Quận Cam ấm áp. Mẹ rực rỡ, như được diễn tả trong bài “Kìa Bà Nào" bất hủ của Linh mục Hoàng Diệp, với bản phối của Nhạc sĩ Bạch Đằng, do Liên Ca Đoàn Trẻ nguyện ca:

Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông

Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời

Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận

Hay như trong tuyệt tác “Mẹ Maria Nữ Vương" của Vinh Hạnh mà Liên Ca Đoàn Gíao phận Orange đã cất lên:

Mẹ Maria Nữ Vương

Ngàn năm thiên cung vang tiếng ca

ngợi khen tung hô Trinh Vương

Triều thiên sao mai kết hoa

Trời đất sáng lóa áo thái dương

Dưới chân Người chiếu ánh lung linh, trăng dịu dàng

Và nhất là bài thánh ca song ngữ được sáng tác với cảm hứng từ hình ảnh Đức Mẹ La Vang của Linh mục Nguyễn Văn Tuyên với nhan đề “Mẹ La-Vang - Hail Mary!”

Mẹ La-Vang, Mẹ La-Vang

Chúng con kính mừng Mẹ Thiên Chúa

Chúng con kính mừng Đức Nữ Vương

…

Mẹ giúp sức ơn chở che

dân Việt lầm than nguy khó

dẫn về miền đất quang vinh, vui an bình

Múa Dâng Hoa. Hình: Trangđài Glassey-Trầnguyễn.

Hình ảnh Mẹ La Vang không chỉ gắn liền với miền đất lá vằn thời cấm đạo cuối thế kỷ 18, mà đã trở thành biểu tượng của lòng từ bi và cứu nguy cho người Công Giáo Việt Nam ở trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi thuyền nhân Việt Nam chông chênh giữa ba đào biển cả đi tìm tự do sau năm 1975. Mùa hè Trinh Vương là dịp để mọi người nhớ lại những khoảng trầm ca của lịch sử dân tộc và xác tín vào sự quan phòng của Chúa và sự chở che của Mẹ Maria. Mùa hè Trinh Vương được dệt bằng những giai điệu du dương cổ điển và đương đại, tán tụng Mẹ Thiên Chúa, từ giai khúc “Ave Maria” của Charles Gounod và Johann Sebastian Bach với tiếng ca truyền thần của Teresa Mai, tới hành khúc ca “Ave Maria" rộn ràng của Linh mục Thành Tâm, và bài “Panis Angelicus” của Franz Schubert qua hai tiếng hát trứ danh Teresa Mai và Thiên Tôn. Và nhiều nữa bao điệu nhạc thánh để ca tụng Mẹ Nhân Loại. Nhưng trên tất cả, Mẹ là “Nữ Vương Hoà Bình,” như Nhạc sư Hải Linh đã viết trong bài thánh ca quen thuộc, “Đây bao tâm hồn thao thức, Dân con đất Việt nao nức, cất tiếng ca mừng vui, kính chào Nữ Vương Hoà Bình.”

Từ đây, giáo dân và khách hành hương sẽ được đón mừng những mùa hè Trinh Vương ngay tại lòng thủ đô tỵ nạn Little Saigon. Nắng hè ấm áp, như tình Mẹ luôn dạt dào tuôn chảy trên đàn con Việt. Mùa hè nơi đây từ nay sẽ có lễ hội La Vang để con cái khắp nơi tìm về, quân quầy bên Mẹ, cùng hoan ca, cùng nỉ non, cùng tán tụng, cùng tín thác.

CHÚNG CON ĐI MANG THEO LA VANG

Đại Hội Thánh Mẫu 2022 đã cho thấy không chỉ lòng sùng mộ và yêu kính của người Công Giáo Việt Nam đối với Đức Mẹ La Vang, mà của tất cả những giáo dân thuộc mọi sắc tộc có mặt trong hai ngày này và tất cả những ai đã đến nương tà áo Mẹ trong suốt bao năm tháng qua. Đại Hội không chỉ là một đại lễ Công Giáo, mà còn là một sinh hoạt giúp duy trì và phát triển văn hoá, ngôn ngữ Việt cho những thế hệ trẻ.

Người Việt tỵ nạn thường nói với nhau, “Chúng ta đi mang theo Quê Hương.” Ở đây, Đại Hội Thánh Mẫu đã chứng thực, người Công Giáo Việt Nam đi mang theo La Vang, mang theo thông điệp yêu thương của Mẹ. Với Đại Hội Thánh Mẫu, cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Quận Cam đã tiến thêm một bước lớn trên hành trình Việt Nam hoá giáo hội địa phương, chia sẻ sự phong phú và sung mãn từ cây Đức Tin Công Giáo Việt Nam với giáo hội hoàn vũ. Điển hình, là việc Đức Cha Kevin Vann chủ tế thánh lễ bế mạc bằng tiếng Việt, với sự hưởng ứng đầy hân hoan và yêu thương của giáo dân. Khi Đức Cha Vann đọc lời chia sẻ cuối thánh lễ bằng tiếng Việt, mọi người đã dùng điện thoại cầm tay để thắp sáng cả bầu trời đêm. Một biển sáng Tin Yêu không biên giới!



Đức Cha Tim Freyer đang giảng về Mẹ La Vang. Hình: Olivier Glasssey-Trầnguyễn.

Với Đại Hội Thánh Mẫu, địa danh “La Vang” tại hải ngoại này, ngay tại Christ Cathedral, đã trở thành một La Vang lung linh, biến hoá, mở rộng, nối dài. Một La Vang đang hoà mình vào thiên niên kỷ thứ ba, đang đưa bao tâm hồn về với Mẹ, đang mang sứ mạng truyền giáo trong thời đại mới, đang làm sống động những tâm hồn khao khát được trở nên giống Chúa Kitô qua mẫu gương nhân đức của Mẹ. Những tiếng trống, những lời ca, những điệu nhạc đã vang vang khắp quảng trường La Vang và cả không gian của khuôn viên Nhà thờ Chúa Kitô Christ Cathedral. Nhưng tất cả đã không qua đi sau hai ngày Đại Hội, mà đã thấm vào mỗi con tim và khối óc góp phần thực hiện và tham dự mùa đại lễ này. Xin trích lời của ông Nguyễn Văn Thủ, đoàn trưởng của Liên Ca Đoàn Giáo phận Orange, chia sẻ với các ca viên:

“Sáng nay tôi thức dậy cảm thấy hồn lâng lâng, xác cũng lâng lâng. Chưa kịp định thần thì hình như tiếng hát của các bạn ùa tới làm cho tôi có cảm giác như choáng ngợp. Khi nhận rõ là mình không còn đứng trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa nữa, tôi mới nhận ra là vì tiếng hát của các bạn vẫn còn bám chặt lấy tôi. Tiếng hát đã thấm vào từng tế bào. Tôi nghĩ toàn thể giáo dân tối hôm qua cũng ‘bị’ tiếng hát của các bạn ‘ám ảnh’ như thế. Cái ‘ám ảnh’ đáng mong ước. Cái ‘ám ảnh’ gây ra niềm vui. Tôi mường tượng tới khung cảnh các Thánh Tông Đồ khi xưa đi tung tăng, vui vẻ trong cánh đồng rộng lớn để phát bánh Chúa mới làm phép lạ xong cho mọi người, trong đó có hơn 5,000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Tương tự như thế, trong Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Thánh Mẫu đêm hôm qua, tiếng hát của các bạn cũng tung tăng, hớn hở, đem trao niềm vui âm nhạc của Chúa ban, cho trên dưới 10,000 người theo chân Mẹ La Vang tới quảng trường rộng lớn Nhà Thờ Chính Tòa. Được làm helpers của Chúa vui lắm chứ và đáng hân hạnh lắm chứ! Phải không các bạn?”

Các thiện nguyện viên chia sẻ bữa cơm tối với nhau. Hình: Steve Georges, Diocese of Orange.

Vị đoàn trưởng rất chu đáo và ý nhị này còn nhắn nhủ, “Và cũng như các Thánh Tông Đồ xưa, các Ngài còn thu lại được mười hai thúng bánh dư, mỗi anh chị em chúng ta cũng thu lại được mười một niềm vui qua mười buổi tập hát và cao điểm là Thánh Lễ Đại Trào. Vậy xin đề nghị, chúng ca cùng chúc mừng lẫn nhau bằng một lời cầu nguyện cho tất cả anh chị em mình đã cùng nhau làm việc trong suốt hơn hai tháng qua. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý anh chị và gia đình một mùa hè tràn đầy ánh nắng rực rỡ, chứa chan từ Thiên Chúa.”



Vâng, những ánh nắng rực rỡ, chứa chan từ Thiên Chúa và từ Mẹ La Vang! Xin hẹn gặp tất cả trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang ngày 14 và 15 tháng Bảy, 2023 với chủ đề “Cùng Mẹ, Lên Đường - With Mary, We Journey!”