Nạn Đói Gia Tăng Trên Thế Giới, Liên Hiệp Quốc Cảnh Báo “Thảm Họa Sắp Xảy Ra”

LONDON – Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cảnh báo, nạn đói trên thế giới đã tăng trở lại vào năm ngoái, sau khi tăng vọt vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, cùng với cuộc chiến ở Ukraine và biến đổi khí hậu đe dọa nguy cơ xảy ra nạn đói và di cư hàng loạt trên quy mô “chưa từng có” trong năm nay, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 6 tháng 7 năm 2022.





Trong ấn bản năm 2022 báo cáo dinh dưỡng và an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc, các cơ quan bao gồm Tổ Chức Nông Lương Thế Giới (Food and Agriculture Organization - FAO), Chương Trình Lương Thực Thế Giới (World Food Programme -WFP) và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organisation - WHO) cho biết, có tới 828 triệu người, gần 10% dân số thế giới, bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm ngoái. Con số này nhiều hơn 46 triệu người so với năm 2020 và 150 triệu nếu so với năm 2019.





Các mức độ nạn đói trên thế giới tương đối không thay đổi từ năm 2015 đến năm 2019.





Giám đốc WFP David Beasley cho biết: “Có một nguy cơ thực sự là những con số sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tháng tới,” đồng thời cho biết thêm giá cả lương thực, nhiên liệu và phân bón tăng đột ngột bắt nguồn từ cuộc chiến Nga-Ukraine có nguy cơ đẩy các nước khác vào nạn đói.

Ông nói thêm: “Hậu quả là mất ổn định toàn cầu, nạn đói và di cư ồ ạt trên quy mô chưa từng có. Chúng ta phải có hành động ngay lập tức để ngăn chặn thảm họa đang rình rập.”





Nga và Ukraine là nhà xuất cảng ngũ cốc lớn thứ ba và thứ tư thế giới, trong khi Nga cũng là nhà xuất cảng nhiên liệu và phân bón chính. Nhưng chiến tranh đã làm gián đoạn hoạt động xuất cảng của họ, đẩy giá lương thực thế giới lên mức kỷ lục và gây ra các cuộc biểu tình ở các nước đang phát triển, vốn đang chật vật vì giá lương thực tăng cao do sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến COVID-19.





Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo về những tác động “có xu hướng nghiêm trọng” đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng khi xung đột, khí hậu cực đoan, các cú sốc kinh tế và bất bình đẳng tiếp tục gia tăng.





Ước tính trên toàn cầu vào năm 2020, 22% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trong khi 6.7% (tương đương 45 triệu trẻ) bị gầy còm, một dạng suy dinh dưỡng nguy hiểm có thể tăng nguy cơ tử vong lên tới 12 lần.





Kêu gọi cải tổ các chính sách về nông nghiệp, báo cáo cho biết lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm toàn cầu được hỗ trợ gần 630 tỷ đô la hỗ trợ mỗi năm, lại thường xuyên bị bóp méo giá thị trường; tiền thì không đến được tay những nông dân quy mô nhỏ lẻ, làm tổn hại đến môi trường và không thúc đẩy sản xuất thực phẩm dinh dưỡng.





Khoản hỗ trợ này bao gồm các khoản trợ cấp chủ yếu nhắm vào các loại thực phẩm chủ yếu giàu calo như ngũ cốc, đường, thịt và sữa thay vì các loại thực phẩm bổ dưỡng, lành mạnh như trái cây, rau, đậu và hạt.





Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Mỗi năm, 11 triệu người chết do chế độ ăn uống không lành mạnh. Giá cả thực phẩm tăng có nghĩa là tình hình sẽ trở nên càng tồi tệ hơn,” và nói thêm: “WHO hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia nhằm cải thiện hệ thống thực phẩm thông qua việc đánh thuế các loại thực phẩm không lành mạnh, trợ cấp cho các lựa chọn lành mạnh, bảo vệ trẻ em khỏi những quảng cáo thực phẩm có hại và đảm bảo dán nhãn dinh dưỡng rõ ràng.”