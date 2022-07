Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg mời cư dân tham dự hội chợ sức khỏe cộng đồng

Thông báo cộng đồng







Anaheim, CA – Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg và Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng Ponderosa (Ponderosa Community Resource Center) hợp tác với hơn mười tổ chức để cung cấp các dịch vụ và nguồn lực chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân tại một Hội Chợ Sức khỏe Cộng đồng sắp tới. Tại sự kiện này, cư dân sẽ được khám răng, khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh hen suyễn, tiêm chủng COVID-19, thông tin chăm sóc sức khỏe, v.v… Tất cả đều miễn phí.

"Những năm qua đã cho tất cả chúng ta nhiều kinh nghiệm về tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe. Tôi tự hào được hợp tác với nhiều tổ chức tốt nhất của Quận Cam để giúp cư dân tập trung lại vào việc chăm sóc sức khỏe tổng quát của họ,"Thượng Nghị Sĩ Umberg nói.





“Cư dân của Thành phố Anaheim nhận được nhiều lợi ích về chăm sóc sức khỏe từ các mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chu đáo; Joe Perez, Giám đốc Điều hành của Ponderosa Community Resource Center cho biết.

Buổi Hội Chợ Sức Khỏe Cộng Đồng được tổ chức bởi sự hợp tác của: Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg; Văn phòng Dân biểu Liên bang Lou Correa; Văn phòng Dân biểu Tiểu bang Tom Daly; City of Anaheim; Anaheim Public Utilities; Albertsons; Boat People SOS; CalOptima; Central City Community Health Center; Children’s Hospital of Orange County; Community Action Partnership of Orange County; Healthy Smiles for Kids of Orange County; Hope Builders; Partners4Wellness; Peer Voices of Orange County; Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties; Ponderosa Community Resource Center, Red Cross OC; và The Priority Center.

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa

Địa điểm: Ponderosa Park Family Resource Center – 320 E Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802

XIN GHI DANH THAM DỰ TẠI ĐÂY: https://sd34.senate.ca.gov/free-health-services-community-health-fair-0

Chú ý: Nếu quý vị quan tâm đến việc chủng ngừa COVID-19, quý vị được khuyến khích ghi danh cuộc hẹn với Albertsons bằng cách vào trang mạng https://kordinator.mhealthcoach.net/vcl/1654270477607.

Các cơ sở y tế sẽ cung cấp liều 1st & 2nd và liều tăng cường 1st & 2nd của Moderna & Pfizer cho người lớn; trẻ em từ 5 - 11 tuổi sẽ có thể được tiêm chủng liều 1st & 2nd và tăng cường 1st của Pfizer. Chúng tôi yêu cầu tất cả những người đã ghi tên chích ngừa phải chắc chắn đến cuộc hẹn với mẫu đồng ý tiêm vắc-xin đã điền đầy đủ thông tin (được gửi qua email với xác nhận cuộc hẹn), bản sao thẻ bảo hiểm và thẻ chích ngừa COVID của họ (nếu họ có). Bộ dụng cụ xét nghiệm Codid-19 giao tận nhà Flowflex cũng sẽ được cung cấp cho những người tham gia có Bảo hiểm MediCal, Medicare và Kaiser.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.