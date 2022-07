Vụ Xả Súng Ở Highland Park: Can Phạm Đã ‘Lập Mưu Và Tính Toán Trước’

Robert E. Crimo III bị cáo buộc 7 tội danh giết người liên quan đến vụ xả súng vào cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập ở Highland Park. Năm 2019, người nhà của Robert từng báo với cảnh sát rằng Robert có kế hoạch “giết tất cả mọi người.” (Nguồn: YouTube)

HIGHLAND PARK – Các viên chức cảnh sát ở ngoại ô Chicago cho biết đã thu được 16 con dao, 1 dao găm và 1 thanh kiếm vào năm 2019 từ Robert E. Crimo III, kẻ bị cáo buộc 7 tội danh giết người liên quan đến vụ xả súng vào cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập ở Highland Park, theo trang NYTimes đưa tin ngày Thứ Ba, 5 tháng 7 năm 2022.





Phó Chánh Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Lake Christopher Covelli cho biết, vào tháng 4 năm 2019, các viên chức đã thu giữ vũ khí từ Robert E. Crimo III sau khi có một người trong gia đình báo với cảnh sát rằng Robert lập kế hoạch “giết tất cả mọi người.” Can phạm không bị buộc tội về vụ việc đó.





Tuy nhiên, tối Thứ Ba, 5 tháng 7 năm 2022, Eric F. Rinehart, công tố viên Quận Lake, cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông đã đệ trình 7 cáo buộc tội giết người cấp độ 1 đối với Crimo, cáo buộc Robert về vụ thảm sát ngày 4 tháng 7 ở vùng ngoại Chicago, và dự kiến ​​sẽ đề nghị thêm hàng chục cáo buộc nữa trong những ngày tới. Ông Rinehart cũng gọi vụ tấn công là “được lập mưu và tính toán trước.”

Công tố viên John R. Lausch Jr. cho biết các cáo buộc giết người của tiểu bang là “phù hợp với thời điểm hiện nay.” Ông từ chối cho biết liệu trong vụ án này, các cáo buộc liên bang có được đưa ra hay không, đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách sẽ tiếp tục điều tra.





Cảnh sát bang Illinois cho biết cha của Crimo đã tài trợ cho con trai đơn xin giấy phép sử dụng súng vào cuối năm 2019, khi Crimo 19 tuổi.





Trong các diễn biến khác:





Tính đến tối Thứ Ba, 5 tháng 7, đã có 7 người chết, hơn 30 người bị thương. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 8 đến 85.





Các viên chức cho biết họ tin rằng can phạm đã dành nhiều tuần để lên kế hoạch cho vụ tấn công và cải trang thành phụ nữ chạy trốn khỏi sân thượng sau khi bắn hơn 70 phát đạn. Ông Covelli cho biết, can phạm “ra khỏi mái nhà, quăng súng, hòa vào đám đông và trốn thoát,” đồng thời nói thêm rằng cảnh sát đã nhanh chóng truy dấu khẩu súng và xem lại các camera an ninh để tìm ra kẻ đáng nghi.





Theo Covelli, khẩu súng trường sử dụng trong vụ xả súng được can phạm mua hợp pháp. Hắn còn 1 khẩu súng trường khác trong xe hơi, cũng được mua hợp pháp. Các viên chức cho biết can phạm xả súng ngẫu nhiên, không có dấu hiệu cho thấy hắn nhắm mục tiêu vào các nạn nhân dựa trên chủng tộc hay tôn giáo.