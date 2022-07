Hàn Quốc: Lạm Phát Tháng 6 Chạm Mức Cao Nhất Trong Gần 24 Năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Hàn Quốc trong tháng 6 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp giá tiêu dùng ở Hàn Quốc cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà BOK đặt ra, và cũng là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 11 năm 1998. (Nguồn: YouTube)

SEOUL – Trong tháng 6 năm 2022, mức lạm phát ghi nhận được ở Hàn Quốc là mức tăng nhanh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh Châu Á, làm dấy lên lo ngại rằng trong tháng 7, Ngân Hàng Trung Ương Hàn Quốc (BOK) có thể đưa ra mức tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản để hạ nhiệt giá cả và kiềm chế dòng vốn chảy ra ngoài, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 4 tháng 7 năm 2022.





Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp giá tiêu dùng ở Hàn Quốc cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà BOK đặt ra, và cũng là mức lạm phát cao nhất kể từ mức 6.8% của tháng 11 năm 1998, giữa cuộc khủng hoảng tài chánh Châu Á năm 1997-1998.





Dữ liệu được đưa ra sau khi Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong cho biết ông sẽ để ngỏ khả năng tăng 50 điểm cơ bản. Nếu được thực hiện, việc tăng lãi suất nửa điểm phần trăm sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của BOK.





BOK đã đưa ra 5 lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản kể từ tháng 8 năm ngoái lên 1.75%, mức cao nhất kể từ giữa năm 2019, tham gia làn sóng thắt chặt chính sách toàn cầu khi các ngân hàng trung ương phải vật lộn với những đợt tăng giá cả chưa từng thấy trong nhiều thập niên.





Nhiều chuyên gia quan sát thị trường cho rằng BOK muốn giữ tỷ giá chênh lệch giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong tầm kiểm soát để làm chậm các dòng vốn.





BOK nhận thấy quỹ đạo lạm phát cao hơn dự kiến ​​trước đó và cho biết họ sẽ đánh giá chặt chẽ gánh nặng trả nợ để xác định liệu mức tăng nửa điểm phần trăm có phù hợp hay không. Dù vậy, các chuyên gia phân tích đã cảnh báo rằng mức nợ các hộ gia đình đang ở mức kỷ lục và tốc độ tăng trưởng xuất cảng chậm lại là những nguyên nhân khiến BOK không nên vội vàng tăng lãi suất.

Cũng trong tháng 6, doanh số bán hàng ở nước ngoài của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong 19 tháng, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế.





Park Seok-gil, chuyên gia phân tích tại JPMorgan Chase Bank cho biết: “Việc hoạch định chính sách sẽ trở nên khó khăn hơn khi rủi ro lạm phát tăng cao đan xen với rủi ro tăng trưởng kinh tế giảm, và nó vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian này. Chúng tôi đoán rằng BOK sẽ tăng lãi suất 50 bp vào tháng 7 và 3 lần tăng 25 bp trong thời gian còn lại của năm nay.”





Lạm phát tháng 6 chủ yếu do giá các sản phẩm xăng dầu và dịch vụ cá nhân tăng. Cụ thể, giá xăng dầu tăng 39.6% so với một năm trước do chi phí nhiên liệu cao trong khi Hàn Quốc phụ thuộc chủ yếu vào nhập cảng để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Ngoài ra, nhu cầu phục hồi và việc gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội mạnh mẽ cũng đẩy giá cả các dịch vụ cá nhân tăng 5.8%. Chi phí ăn uống hàng quán cũng tăng vọt ở mức 8%, cao nhất trong gần 30 năm. Lạm phát cơ bản, không bao gồm biến động giá thực phẩm và xăng dầu, đã tăng 3.9% so với tháng trước đó, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2009.





Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết lạm phát dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi 6% trong thời điểm hiện tại và khó tránh khả năng sẽ tăng lên mức 7%. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp để ổn định giá tiêu dùng, như cắt giảm thuế nhiên liệu nhằm giảm bớt gánh nặng do giá năng lượng tăng cao.





Tuy nhiên, những đợt tăng giá điện và tăng giá khí đốt tự nhiên mới được cho là một trong những nguyên nhân khác có thể làm gia tăng lạm phát. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng Won cũng có thể gây thêm áp lực lên lạm phát vì nó sẽ đẩy giá cả hàng hóa nhập cảng tăng cao.





Ngày 23 tháng 6 năm 2022, đồng Won ở mức 1,301.80 Won/USD, đánh dấu tỷ giá thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2009. Bộ Trưởng Tài Chánh Choo cho biết nếu đồng Won giảm sâu hơn, các nhà chức trách Hàn Quốc sẽ có hành động, ám chỉ việc bơm đồng đô la ra thị trường để hỗ trợ cho giá trị đồng Won.