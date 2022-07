Giới Thiệu Sách Mới: All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories (Sông Quy Về Biển và Những Truyện Ngắn Khác)

Nhà văn Mỹ gốc Việt Khánh Hà đã từng có nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang trong cộng đồng văn học Hoa Kỳ; từng nhận nhiều giải thưởng; từng có một quyển sách được trao đến hai giải thưởng văn học giá trị của Hoa Kỳ cách nhau chỉ một tháng—đó là giải truyện ngắn 2020 William Faulkner Literary Competition trong tháng 9, 2020, và tháng 10, 2020 anh lại đoạt tiếp giải The 2020 Orison Anthology Award in Fiction từ tác phẩm The Woman-Child.





Những điều hiếm có này đã được người viết trình bày trước đây trong bài Khánh Thúc Hà (Khanh Ha) Ngôi Sao Việt Tỏa Sáng Trên Vòm Trời Văn Học Hoa Kỳ, đăng trên Việt Báo ngày 29/10/2020. Và sau đó thì tuyển tập truyện ngắn A Mother’s Tale and Other Stories của anh cũng được C&R Press 2020 Fiction Award trao giải thưởng và phát hành năm 2021. Sẽ có bài viết khác về quyển sách đặc biệt này.





Đó là chuyện của năm 2020. Đến cuối năm 2021, thêm một lần nữa Khánh Hà lại làm cho giới văn học Hoa Kỳ chú ý và kinh ngạc vì tác phẩm All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories cũng nhận được giải thưởng EastOver Prize for Fiction 2021, dành cho thể loại tiểu thuyết. Và năm nay 2022, All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories đã được EastOver Press phát hành ra mắt độc giả.





Xin điểm qua một số nhận xét từ các nhà văn và nhà phê bình văn học Hoa Kỳ về tuyển tập All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories của tác giả Khánh Hà:





Theo The US Review of Books, quyển sách này được độc giả khắp nơi bình chọn là một trong những sách yêu thích: “Đây là một tuyển tập hay về những câu chuyện tình yêu, niềm đam mê, và lòng tốt.”





All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories cũng được Midwest Book Review ca ngợi: “Những câu chuyện này tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các nền văn hóa khác nhau, môi trường đang thay đổi của Việt Nam, và những người Mỹ — Việt tham gia vào một sân chơi khác với cuộc chiến đã đưa họ đến với nhau trong quá khứ.”





Andrew X. Pham, một nhà văn Mỹ gốc Việt được nhiều giải thưởng văn học, trong số đó có giải 1999 Kiriyama Pacific Rim Book Prize từ tập hồi ký Catfish and Mandala, đã nhận xét về All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories như sau: “Các câu chuyện được thể hiện đầy đủ và có sắc thái rõ ràng, với những nhân vật sống động được tạo hình bởi chiến tranh hoặc bị ám ảnh bởi thảm kịch. Đây là một trong những tuyển tập hiếm hoi mà tôi muốn giữ lại và đọc lại.” (Theo EastOver Press)





John Balaban, người nhận Giải thưởng Lamont Prizea và William Carlos Williams của Học Viện Thi sĩ Hoa Kỳ, đã mô tả tuyển tập của Khánh Hà: “Thật đẹp với những chi tiết tự nhiên và sống động cùng những cuộc đối thoại sắc nét.” (Theo EastOver Press)





Trong một bài điểm sách cho tạp chí The US Review of Books, Mark Heisey đã viết về All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories của Khánh Hà: “Hà viết với một sự thân mật hiếm thấy. Những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời của những nhân vật này trở nên tràn đầy ý nghĩa và hàm ý. Ngôn ngữ anh ấy chọn không quá hoa mỹ mà chính xác với chi tiết rõ ràng, gợi nhớ đến sự tích của Joyce hoặc khoảnh khắc satori trong văn học Nhật Bản.”





Còn Book Viral, một cơ quan phê bình sách chuyên nghiệp, cũng đã rất khâm phục nhà văn Khánh Hà: “Kỹ thuật viết văn xuôi thật đặc biệt, Hà viết truyện ngắn mà một câu văn thường làm được việc của một trang giấy... Ở trình độ này, Hà cho chúng ta một bài học cao siêu trong việc tạo dựng sự căng thẳng nhưng hiện thực đến từng chi tiết. . .”





Và còn rất nhiều nhà phê bình văn học khác nữa viết về tuyển tập truyện ngắn này.





Sau đây kính mời quý vị hãy cùng P. Hoa, nghe chia sẻ tâm tình của nhà văn Khánh Hà (Nv KH) - tác giả của All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories. (Sông Quy Về Biển và Những Truyện Ngắn Khác)





P. Hoa: Thưa anh Khánh Hà, trước nhất, xin chúc mừng anh đã trình làng một tác phẩm đáng giá nữa, tiếp nối những quyển sách “nổi đình nổi đám” của anh trước đây. Anh có thể vui lòng tóm tắt và chia sẻ chút ít về tuyển tập All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories không? Nội dung tuyển tập chứa đựng những gì? Anh tâm đắc t ruyện nào nhất để độc giả thấy rằng họ “không thể bỏ qua” tuyển tập truyện ngắn này?





Nv KH: Trước hết xin cám ơn chị P. Hoa đã có nhã ý phỏng vấn. Tôi rất hân hạnh được trở lại đây một lần nữa để đàm thoại cùng chị về tuyển tập truyện ngắn mới nhất tựa đề All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories. Đây là một tuyển tập gồm mười một truyện ngắn, tất cả đã được đăng trên các tạp chí văn chương Mỹ. Trong đó có ba truyện đoạt giải thưởng là: The Woman-Child; Night, This River; và A Mute Girl’s Yarn. Toàn bộ truyện có bối cảnh Việt Nam và Mỹ kể về tình yêu lẫn đam mê trong bi kịch và hiểm họa.





Truyện ngắn mà cũng là tựa đề tuyển tập, dẫn đến một mối tình bi đát khác chủng tộc, giữa một người đàn ông Mỹ và một cô gái Việt tuổi đôi mươi; truyện The Yin-Yang Market (Chợ Âm-Dương) kể một hiện thực huyền ảo của một cô bé ngây thơ sống giữa thực và mộng.





A Mute Girl’s Yarn (Chuyện Cô Bé Câm) kể chuyện thời mới lớn đầy huyễn hoặc với những nét chấm phá của một quyển sách thần tiên nhi đồng. Tuyển tập này đem đến với độc giả những kẻ bị đọa đày, nguyền rủa cùng những kẻ lạc loài và những người đầy can đảm, nhưng họ cùng cố gắng vượt lên trên định mệnh đã an bài. Trong chuyến hành trình này độc giả sẽ cảm nhận những bi kịch được đền bù qua sự chuộc tội lỗi, để thấy rằng trong bạo lực vẫn có những nét đẹp của lòng nhân bản.





P. Hoa: Wow! Quá tuyệt vời! Tất cả truyện ngắn trong tuyển tập này đều đã được đăng trên các tạp chí văn chương Mỹ và càng đặc biệt hơn là có ba truyện đoạt giải thưởng! Như vậy đủ thấy tập sách này giá trị biết bao! Xin cho hỏi tiếp: Đây là quyển sách anh viết theo dạng tiểu thuyết, vậy thì động lực nào, nguyên nhân nào, đã gợi cho anh nguồn cảm hứng để sáng tác ra những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn như lời những nhà phê bình khen ngợi; và đánh bại hàng bao nhiêu truyện của những nhà văn khác ở Hoa Kỳ, chiến thắng giải thưởng vinh dự “EastOver Prize for Fiction 2021?





Nv KH: Nguyên nhân, không phải cảm hứng, là động lực cho tôi sáng tác. Động lực đó có thể là một thị giác bất chợt hoặc là một cảm giác mạnh như một ngọn lửa cháy ngầm trong tâm khảm qua một thời gian rất lâu. Nhưng động lực chính vẫn là nỗi đam mê với chữ nghĩa. Nỗi đam mê đó bành trướng và mở rộng tâm hồn tôi khi tôi bắt đầu trưởng thành, và sự đam mê đó trở thành ngôn ngữ qua lối hành văn và diễn đạt tư tưởng.





P. Hoa: Dạ cám ơn những chia sẻ thú vị của anh Khánh Hà. Quả thật “một thị giác bất chợt hoặc là một cảm giác mạnh như một ngọn lửa cháy, và... nỗi đam mê với chữ nghĩa” đã giúp anh làm nên kỳ tích! Những điều này thật phù hợp với suy nghĩ của một nhà thơ được yêu thích của Hoa Kỳ, Robert Frost. Robert Frost đã từng có một câu nói nổi tiếng được liệt vào hàng “danh ngôn” cho giới cầm bút, “Nhà văn không đổ nước mắt, sẽ không lấy được nước mắt của độc giả. Không có ngạc nhiên ở người viết, không có ngạc nhiên ở người đọc.” (No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader - Robert Frost quotes). Chắc chắn là tuyển tập All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories đã được hình thành từ những cảm giác mạnh, những ngọn lửa cháy, và nỗi đam mê cho nên anh Khánh Hà mới “hớp hồn” được ban giám khảo cuộc thi!





Thưa anh, năm ngoái anh thắng giải The 2021 EastOver Prize for Fiction tức là giải thưởng về viết tiểu thuyết, và anh được trao giải trước khi tập sách All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories này xuất bản - Anh có thể cho biết thêm một ít chi tiết về giải thưởng EastOver Prize hay không?





Nv KH: Giải thưởng văn chương này chỉ dành cho tuyển tập truyện ngắn, có nghĩa là không dành cho tiểu thuyết dài. Ban biên tập của EastOver Press sẽ đọc hàng trăm bản thảo để tuyển chọn khoảng năm tuyển tập xuất sắt nhất cho một danh sách ngắn (shortlist) và từ danh sách đề cử này họ sẽ chọn một tuyển tập thắng giải.





P. Hoa: Đây là một vinh dự lớn lao! Nói vui theo kiểu... đấu võ đài, thì anh Khánh Hà đã “hạ gục” hàng trăm tác giả khác, và rồi, cuối cùng anh còn phải chiến đấu 1 trên 5 để đến đích và đoạt lấy giải thưởng! P.Hoa có chút thắc mắc, anh đã gửi bản thảo dự thi cho The 2021 EastOver Prize for Fiction khi chưa hoàn tất việc in ấn. Điều gì khiến anh tự tin và gửi tác phẩm dự thi vào lúc đó?





Nv KH: Tôi luôn luôn tin ở mình trong việc viết văn. Điều quan trọng nhất là tôi tin độc giả sẽ tìm thấy ở những nhân vật trong tuyển tập này những phẩm chất đặc thù mà họ có thể chia sẻ. Từ ngữ “thông cảm” là điểm chính yếu vì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là một ở bản thể. Qua bao niên kỷ vô tận chúng ta đã hiện sinh và tái hiện sinh ở đây hay những nơi khác dưới bao nhiêu dạng thức, màu da, qua bao nhiêu chuyển biến của một tiến hóa bất tận. Câu hỏi ở đây là chúng ta là ai? Ta là ta qua bẩm sinh, nhưng chúng ta hiện hữu trong tất cả những ai xung quanh chúng ta; ngược lại họ cũng hiện hữu trong chúng ta. Từ đáy bản thể chúng ta giống nhau. Đó là tại sao tôi hy vọng tôi và độc giả có thể tương ứng, có nghĩa là họ tìm thấy một mối quan hệ mật thiết với những nhân vật trong tuyển tập này.





P. Hoa: Quá hay! “Từ đáy bản thể chúng ta giống nhau.” Nhìn ra anh Khánh Hà còn là “một nhà tâm lý học” cừ khôi! (Smile). Có thể nói, anh hiểu rõ những suy nghĩ, tâm lý, tình cảm, đời sống nội tâm, và thế giới bên trong của mỗi con người, mới tự tin đến như vậy khi sáng tác. Như vậy thì sự thành công của anh cũng không có gì phải ngạc nhiên.





Thưa anh Khánh Hà, như anh đã cho biết trong bài phỏng vấn trước đây, anh rời quê hương Việt Nam trước 1975, ngày miền Nam lọt vào tay Bắc Việt. Nhưng những quyển sách và câu chuyện anh viết đều ít nhiều liên quan đến chiến tranh VN. Anh có thể cho biết nguyên do nào gợi nguồn cảm hứng cho anh viết tiểu thuyết liên quan đến chiến tranh và về quê hương Việt Nam sau chiến tranh. Sao anh không viết về những chuyện tình cảm lãng mạn đời thường xung quanh nước Mỹ là nơi anh đang sinh sống?





Nv KH: Thưa chị lý do chính là tôi sinh trưởng ở Việt Nam. Nếu tôi là người Việt sinh trưởng ở Mỹ thì có lẽ tôi sẽ viết về những chuyện tình cảm mà bối cảnh là một small town, về li dị, về chuyện vợ chồng cắm sừng nhau, về chuyện con cái xâm mình, nhuộm tóc và nghiện ngập...





P. Hoa: Dạ cám ơn anh. Hỏi thì hỏi vậy, chứ thực ra cũng dễ nhận biết, là anh vẫn còn lưu luyến về quê cha đất tổ, về đất nước và con người Việt Nam, xuyên qua những tác phẩm của anh từ trước giờ.





Một câu hỏi nữa: Là một nhà văn đã thành danh, xin anh chia sẻ chút kinh nghiệm viết lách cho những nhà văn non trẻ. Anh đã bắt đầu viết và hoàn thành quyển sách này như thế nào và khi nào? Nghĩa là, anh mất bao lâu từ khởi đầu đến khi hoàn tất? Anh luôn hoàn thành trong một thời gian nhất định theo đúng kế hoạch anh tự đặt ra cho mình, hay là anh viết tùy hứng đến khi nào xong thì thôi? Và điều quan trọng là, viết như thế nào để... hấp dẫn độc giả?





Nv KH: Thưa chị khi viết thì nhà văn ở trong một thế giới khác. Trong trạng thái xuất thần đó họ viết không phải vì muốn hấp dẫn độc giả mà họ viết để đem đến cho độc giả những hình ảnh, những cảm xúc theo lối hành văn đặc thù của họ. Tôi chỉ viết truyện ngắn sau khi viết xong một tiểu thuyết dài (novel). Trong lúc nghỉ ngơi tôi sáng tác truyện ngắn. Đôi khi tôi trở thành một nhà đạo diễn bằng cách dàn xếp lại một vài chương từ một truyện dài đã viết và tôi biến đổi một vài sự kiện trong đó để tạo thành một truyện ngắn. Cả ba truyện đoạt giải thưởng văn chương truyện ngắn trong tuyển tập này đều là con đẻ, đã biến chất, từ những truyện dài tôi đã viết. Nhưng, thưa chị, truyện ngắn phải có một khởi đầu, một trung đoạn, và một kết thúc. Tôi luôn tin rằng một truyện ngắn có giá trị là một đoản văn làm người đọc phải suy nghĩ khi kết thúc, cũng như khi ta nhấp một ngụm rượu và cảm được cái vị đặc thù trên đầu lưỡi một hồi sau đó.





P. Hoa: Đúng là... nhà văn viết tiểu thuyết có khác! Những câu trả lời của anh rất thông minh, hấp dẫn, và đầy tính thuyết phục! Chọn một vài sự kiện tâm đắc trong truyện dài rồi “đạo diễn” cho chúng trở thành những “bảo bối” quả là độc đáo và vô cùng thú vị. Chia sẻ trên của anh thật quý giá cho những người mới bước vào con đường viết lách.





Sau cùng, anh có thể cho biết tác phẩm mới, tiếp theo cuốn All the Rivers Flow into the Sea thuộc lãnh vực nào và bao lâu nữa sẽ ra mắt?

Nv KH: Tiểu thuyết dài tôi đã viết xong, có chủ đề Điện Biên Phủ, viết về một nghệ sĩ Việt Minh đã trung thành với phong trào chống Pháp, hiến dâng tuổi trẻ của mình cho đảng và thấy được bộ mặt thật của đảng, của bộ chính trị sau bốn mươi năm. Đó là một tác phẩm lồng trong một chuyện tình giữa người nghệ sĩ và một cô gái Hà Nội đã tham dự trong phong trào chống Pháp, đã mất tuổi trẻ trước khi vỡ mộng.





Hiện tôi đang viết một tiểu thuyết dài về trại cải tạo. Nó không phải là một phê bình gay gắt một chủ nghĩa đã giam hãm hàng trăm ngàn người của Cộng Hòa Việt Nam trong hàng trăm trại cải tạo, mà để thấy một sự thật không tô vẽ, một kinh hoàng không thay đổi của một hệ thống giam cầm bất nhân Cộng sản Việt Nam, và đặt lên một câu hỏi: “Làm sao một người đang ấm cúng có thể cảm nhận được một người đang bị lạnh cóng?”

P. Hoa: Ồ! Phải nói sao đây, đúng là có một sự ngạc nhiên và đầy hào hứng, khi biết nội dung hai quyển truyện dài mà anh đã và đang chuẩn bị hoàn thành. Chắc chắn là chúng sẽ hấp dẫn, không chỉ đối với độc giả Việt Nam, mà còn với độc giả nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Xin chúc may mắn cho cả hai đứa con tinh thần sắp tới của anh.





Cám ơn anh Khánh Hà cho cuộc trò chuyện đầy thú vị này. Kính chúc anh cùng gia đình luôn được vạn an.

Nv KH: Xin thành thật cảm ơn chị P. Hoa đã cho tôi một cơ hội quí báu đàm luận với chị. Trong cuộc trao đổi ý kiến này tôi hy vọng độc giả của chị sẽ biết thêm về một tác giả người Việt nhưng không sáng tác bằng tiếng Việt. Tuy nhiên những gì tác giả đã sáng tác đều quay về cái gốc của mình qua lăng kính mới từ hải ngoại.





P. Hoa: Dạ cám ơn anh Khánh Hà. Anh sáng tác bằng Anh ngữ, P. Hoa nhận thấy đây lại là điều khiến cho cộng đồng Việt hãnh diện, và vui mừng. Trước, vì anh là một trong số không nhiều nhà văn Mỹ gốc Việt được giới văn học Hoa Kỳ trân trọng, và sau, vì anh đã ghi lại những câu chuyện có liên quan về đất nước và con người Việt để cho các thế hệ trẻ gốc Việt nói tiếng Anh hiểu hơn và nhớ về quê hương Việt Nam của họ.

Xin trân trọng giới thiệu tuyển tập truyện ngắn All The Rivers Flow into The Sea And Other Stories cùng quý độc giả. Mời mọi người hãy ủng hộ nhà văn gốc Việt Khánh Hà vì anh đã đem lại niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.





Phương Hoa





Banners & Noble: https://www.barnesandnoble.com/w/all-the-rivers-flow-into-the-sea-khanh-ha/1141585653

