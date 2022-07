Họp báo về Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange và Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô lần đầu tiên mừng Đại Hội Thánh Mẫu

Hiện diện trong buổi họp báo có: Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành (Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange), Linh Mục Vincent Phạm Ngọc Hùng (Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội), LM Nguyễn Văn Tuyên (Cha Xứ Westminster, phụ trách thánh nhạc), Cha Thái Quốc Bảo (Viện Trưởng), Cha Chu Vinh Quang (phụ trách nghi lễ), ông Bradley Zint (Phụ Tá Giám Đốc Truyền Thông của Giáo Phận), Tiến Sĩ Elisabeth Nguyễn (Ban La Vang), cô Yến Phạm (Văn Phòng Tòa Giám Mục) cùng một số quý vị trong ban tổ chức đại hội. Về phía truyền thông báo chí có đông đủ phóng viên truyền thanh, truyền hình và báo chí Việt ngữ và Hoa Kỳ.



Mở đầu cuộc họp báo, ông Bradley Zint chào mừng mọi người tham dự và giới thiệu Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange phát biểu, Sau lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của các cơ quan truyền thông, Giám Mục Nguyễn Thái Thành cho biết: “Trong 6 năm bận rộn cho việc chuẩn bị lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào ngày 17 tháng 7, 2021 với trên 10 ngàn người tham dự. Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghĩ đến việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu, Đức Cha Vann đã đến Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri do Dòng Đồng Công tổ chức hàng năm, thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Tôi cũng đến đó hai lần để thăm dò, học hỏi và nghe ngóng.





GM. Thomas Nguyễn Thái Thành trình bày về Đại Hội Thánh Mẫ

Linh Mục Thái Quốc Bảo, trình bày về chương trình đại hội

“Đại Hội Thánh Mẫu Orange của chúng ta mà chúng tôi sắp chia sẻ với quý vị cũng theo kiểu mẫu đó, và thật là một điều rất vui mừng và phấn khởi khi Giáo Phận Orange và Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito cho tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu tiên.“Chúng tôi hy vọng đại hội sẽ trở thành truyền thống hàng năm của người Công Giáo trong toàn giáo phận và trong miền của chúng ta. Chúng tôi kính mời quý vị đến khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa này để tham dự Đại Hội với các Thánh Lễ, Rước Kiệu Đức Mẹ, tham dự hội thảo, sinh hoạt.“Trong những ngày của Đại Hội, tôi ước mong toàn thể Cộng đoàn Công Giáo cùng đồng hành, học hỏi với các thuyết trình viên, tham dự các buổi chầu Thánh Thể, đón nhận bí tích hòa giải, lắng nghe những gì các thuyết trình viên chia sẻ và thưởng ngoạn vẻ đẹp đặc biệt của khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa và thăm viếng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.“Trong suốt những ngày mừng đại hội, chúng ta sẽ ghi nhớ chủ đề “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa,” vì chúng ta không ngừng cảm tạ Chúa về những ân ban đã nhận được như sự sống, đời sống trong giáo xứ như một gia đình, và cộng đoàn giáo phận, và món quà đức tin. Cũng trong dịp mừng Lễ Độc Lập, July 4, chúng ta sẽ đặc biệt nhớ đến món quà mà đất nước này dành cho chúng ta là món quà tự do tôn giáo.”Đức Giám Mục cũng có lời cám ơn các linh mục, tu sĩ và các thiện nguyện viên đã góp công sức vào việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Sau đó Đức Giám Mục giới thiệu cha Phêro Nguyễn Văn Tuyên diễn giải về ý nghĩa của chủ đề “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa.” LM Nguyễn Văn Tuyên nhắc lại quá trình hình thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang uy nghi, lộng lẫy. Sau đó, cha cho biết sẽ có 500 ca viên trong ca đoàn tổng hợp trình bày các bản thánh ca tôn vinh Đức Mẹ do các nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác và cùng với hơn 10 ngàn người dâng lời ca khen, cảm tạ Thiên Chúa “Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, rằng muôn đời con vẫn ngợi ca danh Ngài.”Tiếp đến, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội trình bày về ngày đầu tiên của Đại Hội. Trước tiên cha cho biết, ngày thứ Sáu, 24/6, sẽ có thánh lễ “sai đi” với hơn 1,200 đến 1,500 thiện nguyện viên tham dự để được đặt tay cầu nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang cho các anh chị em thiện nguyện viên được bình an và chu toàn công việc góp phần làm cho Đại Hội thành công.Đại hội sẽ khai mạc vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, 1 tháng 7, với nghi thức long trọng gồm Hội Trống và trên 250 em là ca đoàn lớn nhất kể từ năm 1976 đến nay và dàn nhạc giao hưởng sẽ phục vụ. Tiếp đến, LM Joseph Nguyễn Thanh Sơn sẽ dẫn nhập vào Đại Hội qua đề tài “Mẹ Thiên Chúa – Mẹ Giáo Hội – Mẹ Thánh Thể.” Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sẽ có Thánh Lễ do Đức Cha Timothy Freyer chủ tế bằng tiếng Anh và diễn dịch tiếng Việt. Sau thánh lễ có phần Thắp Nến Nguyện Cầu do Văn Phòng Giới Trẻ phụ trách. Cha Giám Đốc mong rằng các bậc phụ huynh khuyến khích con em mình đến tham dự để thêm lòng sốt sắng tôn thờ Thiên Chúa và yêu mến Đức Mẹ.Sau lời trình bày của Cha Phạm Ngọc Hùng, LM Thái Quốc Bảo (Viện Trưởng của Nhà Thờ Chính Tòa) trình bày chi tiết về ngày thứ hai của Đại Hội. Cha cho biết sẽ có “Diễn giả Paul Kim là một người có ảnh hưởng rất lớn. Ông từng diễn thuyết về Công Giáo tại 48 tiểu bang Mỹ và 16 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới,” Linh Mục Thái Quốc Bảo nói. “Xin quý vị mạnh dạn đưa con em đến đại hội để nghe diễn giả Paul Kim diễn thuyết.”