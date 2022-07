Pechanga Resort Casino Đạt Thêm Bốn Giải Thưởng AAA Cho Năm 2022

-- Các giải gồm hai giải nổi bật Bốn Viên Kim Cương và hai giải công nhận Tuyệt Vời Nhất --





Quần thể hồ tắm The Cove khổng lồ 4.5-acre.

Vinh dự tiếp tục đến với Pechanga Resort Casino khi cơ sở này đạt được thêm hai Giải Thưởng Bốn Viên Kim Cương AAA mới cho năm 2022. Đây là năm thứ 21 mà cơ sở Resort/Casino 1,100-phòng sang trọng này đã liên tục được ban thưởng vinh dự này, và là năm thứ 11 cho nhà hàng Great Oak Steakhouse đặc trưng của cơ sở. Mọi khách sạn và nhà hàng phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm khắc trong các lĩnh vực sạch sẽ, tiện nghi, và chiêu đãi để đủ điều kiện cho Chương Trình Kim Cương AAA Diamond Program, với những mức xuất sắc cao hơn cho các giải nổi bật ba, bốn và năm viên kim cương.Cơ sở Resort này năm nào cũng đạt được mức Bốn Viên Kim Cương kể từ khi khai trương vào năm 2002. Chỉ có 14 cơ sở 'resort' khác ở Quận Riverside có được một huy chương Bốn Viên Kim Cương AAA. Nhà hàng Great Oak Steakhouse là nhà hàng duy nhất ở Temecula được chấm điểm Bốn Viên Kim Cương, vinh dự mà chỉ có một nhà hàng khác ở Inland Empire, và năm nhà hàng khác trong toàn Quận Riverside được chia sẻ.“Các giải Bốn Viên Kim Cương AAA nói lên cho chúng tôi biết rằng các vị khách trân quý ghi nhận những nỗ lực cam kết bảo đảm phẩm chất và sự xuất sắc mà chúng tôi đã thể hiện ở Pechanga,” Tjeerd Brink, Tổng Giám Đốc của Pechanga Resort Casino đã nói. “Những sự khen thưởng như thế này hứa hẹn cho các vị khách của chúng tôi một trải nghiệm tích cực mỗi lần họ đến vui chơi – bao gồm trải nghiệm ăn uống, các phòng và 'suite' thượng hạng, và lối phục vụ không chê được của chúng tôi.”Pechanga Resort Casino cũng được trao tặng giải 'Tuyệt Vời Nhất của Thanh Tra AAA’s Inspector’s Best Of" cho việc dọn phòng và cho quần thể hồ tắm The Cove khổng lồ 4.5-acre. Khu 'resort' này được xếp trong 'top' 25% của mọi khách sạn, dựa trên mức sạch sẽ và khung cảnh.