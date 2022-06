Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, kỷ niệm 83 năm khai sáng nền đạo, ra mắt tân Ban Trị Sự

Santa Ana (VB) - - Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California số 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana CA 92704 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại (PGHH) đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng nền đạo, trong dịp nầy ban tổ chức cũng đã giới thiệu tân Ban Trị Sự PGHH Trung Ương Hải Ngoại.





Tham dự buổi lễ ngoài số đông quý vị chức sắc, quý ban trị sự về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, quý đồng đạo trong giáo hội. Đặc biệt có nhiều vị trưởng ban đại diện ban trị sự và đồng đạo PGHH trên thế giới như Canada, Úc, và các tiểu bang Hoa Kỳ như Georgia, Florida, Texas, Arizona, Bắc California, Nam California…





Về quan khách theo lời giới thiệu của đồng đạo Trần Văn Tài, thành viên ban tổ chức cho biết, có Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ gồm Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; Linh Mục Mai Khải Hoàn; Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức. Ngoài ra còn có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viên Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Chánh Trị Sự Lê Văn Chút; Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; ông Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster; bà DiedreThu Hà Nguyễn, phó thị trưởng thành phố Garden Grove; Bà Quyên Trần Đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Ubeg; ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Hoàng Đình Khuê, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt; Giáo Sư Trần Văn Chi, Kỷ Sư Nguyễn Quốc Lân Hội Đồng Hương Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Lực, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego và phái đoàn, ngoài ra còn có quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông…





Buổi lễ dưới sự điều hợp của các đồng đạo Trần Văn Tài, MC Bạch Văn Trung, Lê Duyên.





Nghi thức tôn giáo PGHH

Tiếp theo: Đồng đạo Nguyễn Kim Liên thay mặt ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, trong đó có đoạn; “… Một lần nữa, ngày Đại lễ 18/5 lại về với toàn thể tín đồ PGHH, ngày mà đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo cách nay 83 năm tại Làng Hòa hảo, Quân tân Châu, Tỉnh Châu Đốc, một nèn đạo phát xuất từ lòng dân tộc, với nền giáo lý siêu mầu nhưng thực tiễn, nhằm đem chân lý giải thoát của Đức Phật Thích Ca soi sáng khắp nơi hầu cứu vớt chúng sanh trong thời hạ ngươn đang sống cảnh tối tăm và đau khổ… Cuối cùng xin cầu oai linh chư Phật, Đức Thầy và hồng ân Tam Bảo hộ trì cho đất nước Việt Nam sớm qua cơn quốc nạn, đồng bào Việt Nam được an cư lạc nghiệp, sống cảnh thái hòa và những tín đồ PGHH đang bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp, bắt bớ tù đày sớm được trả tự do, phục hồi quyền làm người, nhất là tự do hành đạo và đặc biết càu nguyện cho thế giới sớm thoát qua cơn đại dịch Covid-19…” Sau đó bà tuyên bố khai mạc buổi lệ.