Động Đất Kinh Hoàng Ở Afghanistan: Ít Nhất 1,000 Người Chết

rận động đất kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Paktika, miền đông Afghanistan, vào sáng sớm Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022. Những rung chuyển lan rộng tới 500 km, khiến 119 triệu người ở Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ đều cảm thấy được. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube) KABUL – Theo các viên chức, số người chết do trận động đất ở Afghanistan lên đến 1,000 người, hơn 600 người bị thương và con số dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 22 tháng 6 năm 2022.





Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Paktika, miền đông Afghanistan, vào sáng sớm Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022, khiến ít nhất 1,000 người chết và là trận động đất chết chóc nhất kể từ năm 2002.





Theo Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey - USGS), tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu khoảng 51 km, cách thành phố Khost, đông nam Afghanistan khoảng 44 km, nhưng thiệt hại nặng nề nhất lại xảy ra ở tỉnh Paktika lân cận. Nhà cửa trở thành đống đổ nát và những thi thể quấn trong chăn vẫn còn nằm trên mặt đất.





Những rung chuyển lan rộng tới 500 km, khiến 119 triệu người ở Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ đều cảm thấy được. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) đánh giá trận động đất là 6.1 độ Richter, trong khi USGS cho biết nó ở khoảng 5.9 độ Richter.





Các nhân viên y tế và cứu trợ cho biết vẫn còn một số người mắc kẹt dưới đống đổ nát và ở các khu vực xa xôi. Việc cứu hộ rất khó khăn, phức tạp do mưa lớn, sạt lở đất và nhiều ngôi làng nằm sâu trong các khu vực sườn đồi không thể tiếp cận.





Bilal Karimi, phó phát ngôn nhân chính quyền Taliban, đăng trên Twitter: “Một trận động đất nghiêm trọng đã làm rung chuyển 4 quận của tỉnh Paktika, khiến hàng trăm người chết và bị thương. Chúng tôi kêu gọi tất cả cơ quan cứu trợ lập tức gửi các đội nhóm đến hiện trường để ngăn chặn thảm họa.”

Tại Kabul, ông Mohammad Hassan Akhund, thủ tướng của chính phủ lâm thời Taliban, cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp ở dinh tổng thống để điều phối nỗ lực cứu trợ các nạn nhân ở Paktika và Khost.





Theo Văn phòng OCHA của Liên Hiệp Quốc (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), có 1,800 ngôi nhà đã bị phá hủy và hư hại ở quận Gayan của Paktika, chiếm 70% tổng số nhà ở của quận. Các viên chức địa phương lo ngại số người bị thương và thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng nếu chính quyền trung ương không hỗ trợ ngay lập tức.





Các binh lính Taliban đã điều một chiếc trực thăng của chính phủ đến quận Gayan, tỉnh Paktika, để sơ tán những người bị thương. Người dân trong khu vực cũng tập trung lại hiện trường để giúp đỡ giải cứu.





Trong một tuyên bố, Thủ Tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã gửi lời chia buồn về trận động đất, đồng thời cho biết quốc gia của ông sẽ giúp đỡ người dân Afghanistan. Giáo Hoàng Francis cũng cầu nguyện cho các nạn nhân và “sự đau khổ của người dân Afghanistan.”