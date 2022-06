Tìm hiểu văn học Belarus: bốn nhà thơ

Chúng ta đều biết rằng Belarus là một nhà nước toàn trị, tuy mức độ cai trị không khắc nghiệt như ở Nga nhưng vẫn là độc tài hơn hầu hết các nước ở Châu Âu. Tuy nhiên văn học Belarus lại là một lĩnh vực không liên hệ bao nhiêu tới những cam kết chính trị của nhà nước Belarus trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến của Putin tại Ukraine. Những bài thơ được dịch từ tiếng Belarus sang tiếng Anh đang phổ biến trên nhiều mạng trong học giới Hoa Kỳ cho thấy một khuôn mặt văn học Belarus rất mực thơ mộng của một dân tộc đang tìm tới chân, thiện, mỹ.





Belarus có khoảng 9 triệu dân, thủ đô là Minsk, từng là một phần của Liên Xô cho tới năm 1991 tới tách ra, được cai trị bởi Tổng Thống Alexander Lukashenko từ năm 1994 (quá lâu, tới 28 năm nắm quyền tối cao). Biên giới Belarus vây quanh bởi Nga, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia. Hơn 40% trong 207,600 cây số vuông (80,200 dặm vuông) là rừng. Belarus bị Thế Chiến 2 tàn phá, mất 1/3 dân số và hơn ½ tài nguyên kinh tế.





Hơn 70% trong dân số 9.49 triệu dân sống ở thành thị. Hơn 85% dân số là sắc tộc Belarusian, hầu hết còn lại là sắc tộc Nga, Ba Lan và Ukraine. Belarus có 2 ngôn ngữ chính thức: tiếng Belarus và tiếng Nga. Tôn giáo lớn nhất là Chính Thống Giáo Nga.





Văn học Belarus khởi sự nhờ kinh điển Thiên chúa giáo bằng văn tự Cyrillic vào Belarus từ thế kỷ 11 tới thế kỷ 13, được dịch ra tiếng Belarus từ thế kỷ 16. Trong thời kỳ bị Đức phát xít chiếm đóng, nhiều nhà văn, nhà thơ Belarus phải lưu vong; nhiều người trở về trong thập niên 1960s. Sau đây, chúng ta sẽ đọc thơ của bốn thi sĩ Belarus để nhìn thấy những góc trời độc đáo của từng người.







VOLHA HAPEYEVA

Volha Hapeyeva (sinh năm 1982 tại Minsk) là một nhà thơ, nhà văn, dịch giả, và nhà ngữ học. Bà có văn bằng Tiến sĩ về ngôn ngữ đối chiếu, đang dạy tại hai đại học ở Minsk và Vilnius (thủ đô của Lithuania). Bà đã xuất bàn nhiều tập thơ, tập truyện, và kịch kể từ 1999. Bà cũng dịch thơ và tiểu thuyết từ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật. Sáng tác của bà được dịch sang hơn một chục ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức. Bà được nhiều giải thưởng văn học. Sau đây là hai bài thơ, dịch từ một chuỗi bài không nhan đề của Volha Hapeyeva (tạm đặt tên theo số để không lẫn vào nhau). Cả hai bài thơ đều liên hệ tới “chữ” (word) – một ảnh hưởng từ Kinh thánh Thiên chúa giáo: Khởi thủy là Ngôi Lời, và Lời ở cùng Thượng Đế (John 1:1 viết: In the beginning was the Word, and the Word was with God…). Thơ của bà viết rất đơn giản, như mang hơi thở đạo vào đời.

BÀI I





và nàng đã mơ thấy chữ

và nàng đã tỉnh thức

và nàng không thể nhớ được

và chữ đó đơn giản và tự đủ nghĩa

làm cho thế giới này bật sáng và tịch lặng

như dường nếu bây giờ mọi thứ được biết

và mọi thứ đã trở thành rõ nghĩa

được giải thích và là chứng cớ

và nàng muốn nhớ chữ đó

và trong khi tìm kiếm, nàng đã học ngôn ngữ

lưỡi nàng chạm vào nướu

-- của chính nàng và của những người khác --

nàng lắng nghe chim và nghe tiếng cây

nàng lắng nghe tiếng thầm thì và nghe những con ong

nàng lắng nghe sự im vắng và nghe không một chữ

và nàng trở về các thành phố

và ngồi đó trong im lặng

như để không làm hoảng sợ chữ e lệ của nàng

và giữa đám đông nàng đã thấy những người khác

và đã gọi họ --- chữ, có phải người đó chăng?

và nhiều người trong đó đã trả lời nàng

và nàng tin nhiều người trong đó

bời vì nàng muốn tin, bởi vì nàng đã quá mệt mỏi

bởi vì nàng đã không ngủ quá lâu

và nàng bắt đầu ngờ vực có phải chữ của nàng đã từng hiện hữu

bất kể ai nàng đã hỏi, không ai từng nghe tới nó

chỉ một lần có ai đã nói

chữ này sẽ là chữ cuối cùng

và khi bạn nhớ nó, bạn sẽ quên tất cả các chữ khác

và sẽ tự thân bạn trở thành một chữ.

.





BÀI 2





có đang đốt những trang thơ

trong căn gác của vũ trụ

có lẽ như một dấu hiệu phản kháng

bởi vì những con chim cứ quên các dòng chữ trong những bài hár của chúng

bây giờ và rồi đưa vào [các ca khúc] tiếng run rẩy của các dây điện

hay bắt chước tiếng máy đều đặn của các toa xe lửa

hay có thể đây là cách nhanh nhất để im lặng tới được những người nghe

im lặng

trong đó ý nghĩa của tất cả các tự điển trên thế giới được giấu kín

và quá nhiều ý nghĩa khác

nhẹ nhàng như thế

ý nghĩa như thế

tuyết màu tro này

bên ngoài cửa sổ

chỉ cần chưa tới một phút

nhưng với tôi, nó sẽ là vô tận.

.





DMITRY STROTSEV

Dmitry Strotsev (sinh năm 1963) là một nhà thơ được nhiều giải thưởng, và là một nhà xuất bản. Ông là tác giả 11 tập thơ, và là người giữ gìn “trường phái thơ Minsk” một phong cách kết hợp các nhà thơ sáng tác bằng tiếng Nga tại Belarus. Strotsev tốt nghiệp ngành kiến trúc, cư ngụ ở Minsk, cũng nổi tiếng trong các bài tiểu luận về văn hóa. Hồi tháng 10/2020, ông bị bắt cóc trên đường phố trong khi đang đi bộ về nhà và rồi bị tống giam 13 ngày vì tham dự các cuộc biểu tình phản đối Tổng Thống Lukashenko không chịu xuống chức bất kể thua phiếu bầu cử. Ông được tổ chức Vaclav Havel Library Foundation trao giải thưởng “2021 Disturbing the Peace Award to a Courageous Writer at Risk” (Giải thưởng quấy rối hòa bình 2021 cho một Nhà văn Can đảm). Ngày 10 tháng 3/2022, Strotsev đưa ra một tuyên ngôn phản đối Putin xâm lăng Ukraine. Dmitri Strotsev là tác giả 17 tập thơ. Bài thơ đầu tiên dưới đây nói về cái đói. Bài thơ thứ nhì dưới đây nói về những que diêm là ông làm khoảng một hay hai tuần sau khi được nhà nước Belarus thả ra khỏi tù.

TẶNG ALEXANDER SKIDAN





trong công viên mùa thu

những đôi mắt đói

thức ăn thừa

trên một tờ báo

giữa chúng ta

những con thú thở

gầm gừ trong một cái chuồng

tiếp tục lộ xương sườn

giống chó chăn cừu lang thang

giữa chúng ta

hãy nói lên, hãy nói lên

Tôi là

chung phận

với mi.

Ngày 14 tháng 9/2009.

.

NHỮNG QUE DIÊM





Bước ra ngoài

tìm những que diêm

.

rời nhà

vì bất kỳ nhu yếu phẩm nào

.

trang phục

cần trọng

.

gọn gàng như thể

bạn có thể biến mất trong mươi,

mười lăm ngày.

.

bạn không bao giờ biết

nơi đâu móng vuốt khủng bố

sẽ chụp lấy bạn.

.

cặp mắt dò xét liên tục

có thể thấy bạn

bất kỳ nơi đâu.

13.11.2020

.

HANNA KOMAR





Hanna Komar sinh năm 1989, là một nhà thơ, dịch giả và nhà hoạt động, đã ấn hành ba tuyển tập thơ, trong đó có một tuyển tập song ngữ nhan đề “Recycled” và một tuyển tập thơ-tài-liệu (docu-poetry). Bà tham dự nhiều cuộc biểu tình vì dân chủ năm 2020. Phần lớn, bà làm thơ trong tiếng Belarus, rồi dịch sang tiếng Anh. Bà từng bị bắt hồi tháng 8/2020 khi toàn quốc biểu tình, nhưng không bị giam lâu. Bà là Tổng Thư Ký PEN Belarus (Văn Bút Belarus) và trong tình trạng được PEN America mô tả là thường trực cơ nguy bị bắt. Thơ của bà phần lớn nói lên kinh nghiệm khi là một thiếu nữ, rồi một phụ nữ, trưởng thành trong một đất nước tộc trưởng phụ hệ. Sau đây là hai bài thơ nói lên những cảm xúc đó.



SAU ĐÓ





chim bay ra

chim non

từ trong tổ nhìn theo:

chim vỗ hai cánh

đuôi chim xoay,

quạt không khí

chân trời nghiêng đi

thế giới chung quanh

chật lại trong một quả trứng.

nếu chim không quay lại

vỏ trứng sẽ là nhà.

.





BỊ BUỘC LẠI





Bị buộc lại bởi sữa mẹ đóng cục,

bên viền váy của mẹ

bên chiếc tách rạn nứt

dọc theo đóa hồng,

bên cánh hoa

trao cho mẹ không từ người chồng,

bị buộc lại bởi người chồng của mẹ

trong khi ông bị buộc lại bởi ký ức

về cái đầu gà mà thân phụ ông

chặt đứt trước mắt ông, làm sao

bạn không thể bị buộc lại sau đó, mà

đột nhiên đó là bạn

hay đó là đầu của bạn

bị buộc lại bởi một cái trứng

bởi hàng rào chuồng

bởi một hạt ngũ cốc, bởi đỉnh cao

bởi tên của người cha

bởi sữa đóng cục từ ngực mẹ

biên giới

của váy mẹ…

Bây giờ bạn biết rồi

tôi là thứ quái vật nào.

hãy cho tôi tự do

hay là chạy.

.

VALZHYNA MORT



Valzhyna Mort sinh năm 1981 tại Minsk, thủ đô Belarus, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Mort học Đại học Ngữ học (State University of Linguistics) tại Minsk. Tốt nghiệp Thạc sĩ Sáng tác Văn học tại đại học American University. Mort nổi tiếng khắp Châu Âu về các buổi đọc thơ trực tiếp trước công chúng. Mort được nhiều giải thưởng về thơ. Tập thơ đầu tiên của bà là “I'm as Thin as Your Eyelashes” (Tôi gầy như lông mi của em), ấn hành tại Belarus năm 2005. Nhưng trước đó, vào năm 2004, bà được giải thưởng Crystal Vilencia Award vì trình diễn thơ xuất sắc ở Slovenia. Bà cũng được nhiều giải thưởng thơ khác. Thơ và các bài tiểu luận của bà thường xuyên đăng trên các báo, như The Best American Poetry, The New Yorker, The New York Times, The Financial Times, Poetry, Poetry Review, Granta, The White Review, The Baffler và nhiều nữa. Mort dạy ở đại học Cornell University và viết trong 2 ngôn ngữ: Anh văn và Belarus. Thơ của bà được dịch ra hàng chục ngôn ngữ. Bài thơ sau đây của bà mang dấu ấn chiến tranh đè nặng lên dân tộc Belarus.

.

BELARUSIAN I