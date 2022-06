Vắc Xin COVID-19 Của Novavax ội Đồng Cố Vấn Của FDA Ủng Hộ Mạnh Mẽ

ALBANY – Theo luật mới do Thống đốc Kathy Hochul ký hôm thứ Hai, người dân New York dưới 21 tuổi sẽ bị cấm mua súng trường bán tự động. New York trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên ban hành sáng kiến ​​kiểm soát súng lớn sau làn sóng xả súng hạng loạt đầy chết chóc, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 6 tháng 6 năm 2022. Bà Hochul, dân cử Đảng Dân Chủ, đã ký thành luật 10 dự luật liên quan đến an toàn công cộng, trong đó có một dự luật sẽ yêu cầu dập tem nhận dạng trong các loại súng mới, có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng truy tìm các tội phạm liên quan đến súng.