Thống Đốc New York Ký Luật Nâng Tuổi Sở Hữu Súng

Thống đốc Kathy Hochul ký thành luật 10 dự luật liên quan đến an toàn công cộng, người dân New York dưới 21 tuổi sẽ bị cấm mua súng trường bán tự động. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

ALBANY – Theo luật mới do Thống đốc Kathy Hochul ký hôm thứ Hai, người dân New York dưới 21 tuổi sẽ bị cấm mua súng trường bán tự động. New York trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên ban hành sáng kiến ​​kiểm soát súng lớn sau làn sóng xả súng hạng loạt đầy chết chóc, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 6 tháng 6 năm 2022.





Bà Hochul, dân cử Đảng Dân Chủ, đã ký thành luật 10 dự luật liên quan đến an toàn công cộng, trong đó có một dự luật sẽ yêu cầu dập tem nhận dạng trong các loại súng mới, có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng truy tìm các tội phạm liên quan đến súng.





Một luật khác chỉnh sửa lại luật “cờ đỏ báo động” của tiểu bang, cho phép tạm thời tước bỏ súng của những người có thể là mối đe dọa cho người khác hoặc chính bản thân họ.





“Ở New York, chúng tôi đang thực hiện những bước mạnh mẽ, táo bạo. Chúng tôi đang thắt chặt luật cờ đỏ báo động để giữ súng tránh xa những người nguy hiểm,” Thống đốc Hochul nói trong một cuộc họp báo ở Bronx.





Cơ quan Lập pháp New York đã thông qua các dự luật vào tuần trước, thúc đẩy những thay đổi thông qua sau những vụ xả súng hàng loạt liên quan đến các tay súng 18 tuổi sử dụng súng trường bán tự động. 10 người gốc da đen đã chết trong một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc ở siêu thị Buffalo ngày 14 tháng 5. Chỉ 10 ngày sau đó, lại xảy ra một vụ xả súng vào trường tiểu học ở Texas đã cướp đi sinh mạng của 19 trẻ em và 2 giáo viên.

Hành động nhanh chóng ở New York đã cho thấy sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ về cách ứng phó với bạo lực súng đạn.

Sau vụ thảm sát ở Uvalde, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết chính phủ nên tăng cường an ninh ở các trường học và nguồn lực hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần, trong khi đảng Cộng Hòa nói rằng siết chặt luật súng hơn là không có hiệu quả. Một ngày sau vụ xả súng gần hộp đêm Chattanooga khiến 3 người chết và nhiều người bị thương, Thống đốc Tennessee Bill Lee (Đảng Cộng hòa) cũng lặp lại quan điểm tương tự.





Một phần của luật mới của New York cũng sẽ yêu cầu tất cả những người mua súng trường bán tự động phải có giấy phép, trước đây chỉ bắt buộc đối với súng ngắn. Luật mới cũng hạn chế việc bán áo khoác và áo giáp chống đạn, sẽ chỉ được bán cho những người trong một số ngành nghề nhất định.

Thống đốc cho biết New York sẽ tiếp tục đầu tư vào việc phòng chống tội phạm liên quan đến súng bằng cách hợp tác với các cộng đồng địa phương và tiếp tục củng cố luật pháp bằng cách gây áp lực lên Quốc Hội.





Bà Hochul nói: “Hôm nay là bắt đầu, và chưa phải là kết thúc. Suy nghĩ và cầu nguyện sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng hành động mạnh mẽ thì có. Chúng tôi sẽ làm điều đó, nhân danh những sinh mạng đã mất đi, cho những bậc cha mẹ chẳng còn được thấy con mình bước xuống từ xe buýt trường học nữa.”