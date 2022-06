Kinh Tế Trung Quốc Tổn Hại Ra Sao Trong Tay Họ Tập

(Nguồn: Bìa báo The Economist)

BẮC KINH – Trong 20 năm qua, Trung Quốc là nguồn tăng trưởng lớn nhất và đáng tin cậy nhất của nền kinh tế thế giới. Họ đã góp 25% tăng trưởng vào tổng sản lượng GDP toàn cầu trong thời kỳ này và phát triển mở rộng 79/80 quý. Trong phần lớn thời gian Trung Quốc mở cửa từ sau khi ông Mao qua đời, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã thực hiện một cách tiếp cận thực tế để làm giàu cho đất nước, kết hợp cải cách thị trường trong khuôn khổ kiểm soát của nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đang có nhiều rủi ro.





Vấn đề trước mắt, chiến dịch KHÔNG-COVID (ZERO-COVID) đã khiến cho nền kinh tế Trung Quốc bị sụt giảm và thậm chí có thể bị ngừng trệ tạm thời. Điều này lại đóng góp vào một vấn đề phức tạp hơn: cuộc đấu tranh tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình để tái tạo chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này, Trung Quốc sẽ phát triển chậm hơn và khó dự đoán hơn, với những hậu quả khôn lường cho chính đất nước họ và ảnh hưởng đến cả thế giới.





Sau gần hai tháng, dù lệnh phong tỏa Thượng Hải dần dần được nới lỏng, nhưng còn lâu Trung Quốc mới có thể đạt mục tiêu KHÔNG-COVID, với những đợt bùng phát mới ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Hơn 200 triệu người đang sống trong những điều kiện hạn chế, còn nền kinh tế thì đang quay cuồng. Doanh số bán lẻ trong tháng 4 năm 2022 thấp hơn 11% so với một năm trước đó, và lượng mua KFC, xe hơi và Cartier đều yếu. Mặc dù một số các nhà máy, cơ sở đang cho công nhân ăn, ngủ ngay tại chỗ, nhưng sản lượng công nghiệp và sản lượng xuất cảng vẫn đang sụt giảm. Trong cả năm nay, Trung Quốc có thể phải chật vật để có thể phát triển với tốc độ nhanh hơn Hoa Kỳ, điều này đã không xảy ra kể từ năm 1990, sau sự kiện Thiên An Môn. Đối với ông Tập, thời điểm hiện nay khá là tệ: sau Đại Hội Đảng lần thứ 20 vào cuối năm nay, ông dự định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là chủ tịch, phá vỡ quy tắc gần đây là các nhà lãnh đạo sẽ rút sau 2 nhiệm kỳ.





Tuy nhiên, ông Tập cũng là người chịu nhiều trách nhiệm khi nền kinh tế chịu cú sốc kép. Đầu tiên là chính sách “zero-covid” đã được thực thi trong 28 tháng. Họ lo ngại rằng việc mở cửa trở lại sẽ dẫn đến nguy cơ có thể giết chết hàng triệu người. Điều đó có thể đúng, nhưng cũng đã làm lãng phí thời gian quý báu: 100 triệu người trên 60 tuổi không được tiêm mũi vắc xin thứ 3. Họ từ chối nhập cảng vắc xin MRNA hiệu quả hơn của phương Tây. Thay vào đó, kế hoạch là đẩy mục tiêu “Zero Covid” sang năm sau. Trung Quốc đã từ bỏ việc đứng ra tổ chức Asian Cup vào tháng 6 năm 2023. Người dân kể về các trạm xét nghiệm khắp nơi và đội quân thường trực “ngoáy mũi” không hồi kết. Vì Omicron có khả năng lây lan cao, nên các đợt bùng phát và phong tỏa là không thể tránh khỏi. Nhưng kể từ khi chính sách “zero-covid” được ông Tập xác định, bất kỳ lời chỉ trích nào về nó đều bị coi là chống đối, phá hoại.





Chính niềm tin vào ý thức hệ đó là nguyên do đằng sau cú sốc thứ hai, một loạt các sáng kiến kinh tế hình thành nên điều mà ông Tập gọi là “khái niệm phát triển mới,” nhằm giải quyết “những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ,” chẳng hạn như cuộc chia rẽ Trung-Mỹ. Các mục tiêu nghe có vẻ hợp lý: giải quyết bất bình đẳng, độc quyền và nợ, và đảm bảo rằng Trung Quốc thống trị các ngành kỹ nghệ mới và được củng cố trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, ông Tập tin rằng đảng phải dẫn đầu, và việc thực thi mang tính trừng phạt và thất thường. Hàng loạt các khoản phạt, các quy định mới và thanh trừng đã khiến ngành công nghệ hiện đang năng động, đóng góp 8% GPD, bị đình trệ. Và một cuộc đàn áp dã man nhưng không triệt để đối với lĩnh vực bất động sản, chiếm hơn 1/5 GDP, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nguồn vốn – một lý do khiến doanh số bán nhà ở trong tháng 4 giảm 47% so với một năm trước đó.