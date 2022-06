Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ tưởng niệm tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh và Ukraine Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong.

Westminster (Bình Sa) - - Tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California trên đường Chestnut, thành phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, 2022, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh và Ukraine Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, để cầu nguyện cho những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam cũng như trên thế giới

Điều hợp chương trình Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo). Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút tưởng niệm để cầu nguyện cho các người đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ) lên ngỏ lời chào mừng quan khách và các hỗ trợ viên tham dự. Trong lời chào mừng và cảm ơn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng nói:

“Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, ngoài những công việc đạo sự của các tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng cũng như nhiệm vụ riêng của Hội Đồng Liên Tôn là gìn giữ văn hóa của dân tộc cũng như góp phần tiếng nói cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam, chúng tôi cũng hàng năm tổ chức hai ngày lễ.



“Thứ nhứt là lễ Memorial Day, ngày Chiến Sĩ Trận Vong hôm nay để cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho các chiến sĩ anh hùng đã vị quốc vong thân vì bảo vệ chính nghĩa tự do, vì hy sinh bảo vệ đất nước Hoa Kỳ sớm siêu thoát, và để cầu nguyện cho những người có công bảo vệ cho thế giới tự do.

Hội Đồng Liên Tôn từ trái MC. Giáng Tuyết, Mục Sư lê Minh, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, HT. Thích Minh Tuyên, Giáo Sĩ Mai Biên

Đại diện các tôn giáo trong lễ cầu nguyện

Mục Sư Lê Minh và Giáo Sĩ Mai Biên chụp hình với ban tiếp tân

Mọi người đều nhất tâm cầu xin ơn trên phù hộ cho linh hồn các tử sĩ, cho những đồng bào đã tử nạn trên đường tìm tự do, cho những người đã ra đi vì dịch bệnh Covid, cho những nạn nhân đã qua đời trong cuộc chiến tranh tại Ukrainer được về miền tiên cảnh, cho chiến tranh tại Ukraine sớm kết thúc và cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.Sau phần cầu nguyện, MC xin mọi người hiệp ý cầu nguyện qua bản thánh ca “Kinh Hòa Bình.” Bài ca do thánh Phanxico Asisi sáng tác, được nhiều người không cùng tôn giáo Công Giáo cũng thuộc và hát theo thật sốt sắng, trong đó có những câu rất phù hợp với cuộc sống nhất là trong buổi lễ: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm... Lạy Chúa, xin hãy dạy con, Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”Tiếp theo, Giáo Sĩ Mai Biên giới thiệu đại diện các tôn giáo phát biểu hoặc có những bài hát. Đoàn Thanh Niên Cao Đài do CTS Ngô Thiện Đức phụ trách, mở đầu với bản hợp ca “Ánh Sáng Cao Đài.”Tiếp đến là Hòa Thượng Minh Tuyên và phái đoàn Phật Giáo lên sân khấu. Hòa Thượng Minh Tuyên nhường lời cho giáo sư Trần Văn Chi, một nhân sĩ Phật Giáo. Phát biểu ông nói: