Nguy Cơ Gây Hại của Bóng Tráng Kim Cũng Tăng Vượt Mức — Từ Xấu đến Xấu Hơn

Bong bóng tráng kim

SCE khẩn thiết yêu cầu người ăn mừng giúp tránh mất điện gia tăng mạnh trong kỳ tốt nghiệp vào mùa xuân bằng việc không bao giờ thả các món quà sặc sỡ này ở ngoài trời.

Tốt nghiệp là học xong , nhưng các vấn đề rắc rối mới chỉ bắt đầu.









Chỉ vài phút sau khi tấm bằng tốt nghiệp cuối cùng được trao tại Thousand Oaks High School vào một buổi tối tháng Sáu năm 2019, một người dự lễ đã thả bóng tráng kim và bóng đã bay vào các đường dây điện gần đó — gây ra một vụ nổ nhỏ. 3,683 căn nhà và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện và cần phải có cảnh sát trợ giúp để những người tham gia rời khỏi lễ tốt nghiệp và không gây cản trở cho các nhân viên sửa chữa.





Thật may là không ai bị thương trong vụ việc này khi nói về nguy cơ an toàn công cộng . Southern California Edison trải qua hàng ngàn vụ mất điện do bóng bay gây ra mỗi năm — kể cả 1,103 vụ trong năm ngoái. Các tháng tốt nghiệp mùa xuân là lúc tệ hại nhất, với gần một phần ba số vụ mất điện xảy ra trong tháng Năm (150) và tháng Sáu (181). Khi mùa tốt nghiệp đến, và nhiều học sinh đã trở lại trường học, SCE khẩn thiết yêu cầu những người ăn mừng bằng bóng tráng kim đừng bao giờ thả bóng ra ngoài trời và luôn buộc chúng vào vật nặng theo yêu cầu của luật tiểu bang

Ông Adam Dow, quản lý chính của Ban Quản Lý Rủi Ro Vận Hành và An Toàn Công Cộng tại SCE cho biết: “Hãy nghĩ xem. Trong tháng Năm và tháng Sáu, có gần sáu vụ mất điện do bóng bay gây ra mỗi ngày. Bóng tráng kim an toàn nhất khi được buộc vào vật nặng và giữ trong nhà, đặc biệt là trong mùa tốt nghiệp. Các vụ mất điện này hoàn toàn có thể tránh khỏi, và việc thả bóng tráng kim gây ra các nguy cơ không cần thiết.”









Nguy cơ đáng kể nhất xảy ra khi bóng bay vào thiết bị điện và gây ra các vụ nổ kinh hoàng, đặc biệt là khi chúng làm đứt dây điện — là điều đã xảy ra trong lễ tốt nghiệp ở Thousand Oaks và trong 112 lần khác trong năm ngoái.



Đường dây bị rơi xuống đất có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và thậm chí là tử vong, cũng như cháy và thiệt hại tài sản. SCE nhắc nhở khách hàng nên tránh xa và gọi 911 ngay nếu thấy dây điện rơi xuống đất.









Tuy nhiên, vấn đề xảy ra nhiều nhất khi thả bóng tráng kim là mất điện gây gián đoạn khiến các khách hàng phải chịu 480.6 giờ mất điện trong năm ngoái. Và, trong vụ mất điện ở tốt nghiệp này, có khoảng 585 khách hàng bị mất điện trong gần 11 giờ vì các phần công việc sửa chữa khắc phục ở diện rộng.

Việc này giúp bà Lori Lyche khi đến dự lễ tốt nghiệp của con gái hiểu rõ thêm, bà nói với tờ Thousand Oaks Acorn, “Việc xảy ra rồi kết thúc … tôi thực sự ngạc nhiên vì một quả bóng bay có thể làm được điều đó.”









Ngoại trừ là chuyện này chưa hề kết thúc. Sau vụ nổ là nhiều giờ bất tiện cho khách hàng , hàng ngàn dollar chi phí sửa chữa và, đáng lo nhất là mối đe dọa cho an toàn công cộng.

Ông Dow nói thêm: “Bóng tráng kim trông thì vô hại nhưng rất nguy hiểm khi được thả ở ngoài trời. Giữ an toàn và giữ cho đèn sáng là các ưu tiên cao nhất của chúng tôi, và chúng tôi khẩn thiết yêu cầu khách hàng có trách nhiệm bằng việc, dù là vô tình hay cố ý, không bao giờ thả bóng tráng kim ở ngoài trời.”





Các Gợi Ý An Toàn cho Bóng Tráng Kim