MÙA LỄ HỘI HÈ NÀY Ở PECHANGA RESORT CASINO TẤP NẬP RỘN RÀNG ĐẾN MỨC CAO NHẤT VỚI SUSHI & SAKE

- Lễ Hội Sushi & Sake Pechanga Hàng Năm Lần 2 Trở Lại theo Yêu Cầu,

Gây Quỹ Tài Trợ Tổ Chức Habitat For Humanity Inland Valley –





Mùa Lễ Hội sẽ tấp nập rộn ràng đến mức cao nhất ở Nam Cali và sẽ có một buổi sinh hoạt ở Pechanga Resort Casino mà những người yêu chuộng Sushi và Sake khó có thể bỏ qua. Lễ Hội Sushi & Sake Pechanga Hàng Năm Lần 2 diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 9 Tháng Bảy, 2022, từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều cho quý khách có vé VIP, và từ 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều cho quý khách có vé thường. Buổi sinh hoạt gồm một buổi trưa ngập tràn các loại Sake Nhật Bản thượng hạng, những miếng Sushi thực hiện bởi các đầu bếp Pechanga thượng thặng, một cuộc đấu giá kín và nhạc sống. Vé hiện đang bán và có thể được mua tại Phòng Bán Vé Pechanga Box Office, bằng cách gọi số (877) 711-2946 hay online tại Pechanga.com . Tiền thu được do buổi sinh hoạt sẽ được trao tặng hỗ trợ Tổ Chức Habitat for Humanity Inland Valley.

Có bốn hạng vé:



• VIP - $150 và được nếm thử trên 40 loại Sake, 8 loại bia và trò chuyện với những người nấu Sake, các đầu bếp, và đấu giá kín để mua các món đấu giá trước những người vé thường



• Tài Xế Chỉ Định (Designated Driver) VIP - $70 và được nếm Sushi và đấu giá kín để mua các món đấu giá trước những người vé thường



• Vé Thường - $75 và được nếm thử trên 40 loại Sake, 8 loại bia, nếm những miếng Sushi tươi nhất do các đầu bếp Pechanga thượng thặng thực hiện, và đấu giá kín để mua các món đấu giá



• Tài Xế Chỉ Định (Designated Driver) - $45 và được ăn thử những miếng Sushi tươi nhất do các đầu bếp Pechanga thượng thặng thực hiện, cũng như được đấu giá kín để mua các món đấu giá





Một tay trống Taiko Nhật Bản, một tay đàn 'guitar' Nhật Bản, và một nghệ sĩ đàn tranh truyền thống Nhật Bản 'Koto' sẽ tạo không khí cho chương trình lễ hội với những khúc nhạc chơi giữa giờ. Trong buổi đấu giá kín sẽ có các món quà được nhiều người tìm kiếm như những sản phẩm nghệ thuật, các gói đi du lịch và nhiều thứ khác nữa.





Ý tưởng thực hiện chương trình lễ hội đã bắt đầu từ khi nhận ra khuynh hướng ưa chuộng uống bia và Sake ở Nam Cali, cũng như việc Sushi ngày càng trở thành một món được nhiều người tìm kiếm ở Mỹ. Việc nhà hàng Umi Sushi & Oyster Bar của Pechanga đoạt Giải Nhì Nhà Hàng Casino Tuyệt Vời Nhất trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả của tờ USA Today vào năm 2018 cũng giúp vững tin thêm vào khả năng thực hiện chương trình lễ hội tại cơ sở Resort/Casino ở Temecula này.Tiền thu được sẽ tài trợ cho các chương trình của tổ chức Habitat For Humanity Inland Valley, cung cấp những nhu cầu nhà ở và sửa chữa nhà cửa cho những công dân lớn tuổi và những ai không còn có thể tự mình làm lấy những công việc loại này nữa.

Thực đơn các món ăn thử cùng danh sách các loại Sake cho buổi lễ hội sẽ sớm được phổ biến.





Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm cơ sở Casino Resort tuyệt vời nhất Miền Tây và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến máy kéo "nóng" nhất, bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino