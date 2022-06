Hoa Kỳ: Nhiều Vụ Xả Súng Hàng Loạt Hơn Trong Ngày Lễ Tưởng Niệm Cuối Tuần

Ít nhất 9 người chết và hơn 60 người bị thương trong các vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần qua. (Nguồn: YouTube)







HOA KỲ – Vài ngày sau vụ việc thương tâm tại trường tiểu học Robb ở Texas khiến 21 người chết, ngày Lễ Tưởng Niệm vào cuối tuần lại xảy ra nhiều vụ xả súng hàng loạt hơn, với tổng cộng ít nhất 14 vụ, theo tin TheGuardian ngày Thứ Năm, 31 tháng 5 năm 2022.





Theo nhóm nghiên cứu vô vụ lợi Gun Violence Archive (GVA), có ít nhất 9 người chết và hơn 60 người bị thương trong các vụ xả súng cuối tuần qua. GVA định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là khi có từ “4 người trở lên bị bắn hoặc bắn chết, không bao gồm kẻ xả súng.” Nhìn chung, bạo lực súng đạn trong khoảng thời gian cuối tuần, tính từ 5 giờ sáng Thứ Sáu đến sáng sớm Thứ Ba, đã khiến 156 người chết và 412 người bị thương.





Trong số các vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần qua đã có 6 người bị thương trong một vụ xả súng trong lễ tốt nghiệp trung học ở Anniston, Alabama, và 1 vụ khác khiến 3 trẻ em dưới 10 tuổi thiệt mạng và 1 phụ nữ chết tại nhà riêng ở hạt Mecosta, Michigan.





Ở Port Richmond, Philadelphia, 2 phụ nữ bị bắn vào đầu, đều đã chết; 1 thiếu niên cũng bị thương do súng bắn vào vai và một người đàn ông khác cũng bị bắn cách đó một dãy nhà, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.





Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 21 tuổi. Cảnh sát cho biết họ đã thu được 47 vỏ đạn tại hiện trường. Theo Steve Keeley, phóng viên của Fox29 ở Philadelphia, trong vòng hai giờ, thành phố có tới 2 vụ bắn chết người: trước đó, cùng ngày, một người cha và đứa con trai 9 tuổi bị bắn trong xe của họ trong thành phố.





Hôm Thứ Bảy, 28 tháng 5 năm 2022, ở Chattanooga, Tennessee, có 6 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi bị thương do súng đạn, 2 người bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Thị trưởng Tim Kelly cho biết đây có lẽ là “một cuộc hỗn chiến giữa các thanh thiếu niên khác.”





Cũng trong ngày Thứ Bảy, xảy ra 5 vụ xả súng hàng loạt khác. Tại Taft, Oklahoma, có 1 người chết và 7 người bị thương. Can phạm Skyler Buckner, 26 tuổi, đã tự nộp mình cho cảnh sát.





Một vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Quận Merced, California, đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch.





Thứ Hai, 30 tháng 5 năm 2022, vụ bạo lực súng đạn gần một cửa hàng rượu ở Cảng Benton, Michigan, đã khiến một người đàn ông chết và 6 người khác bị thương.





Các vụ xả súng xảy ra khi tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm Ulvalde, Texas, vào Chủ Nhật, 29 tháng 5 năm 2022. Một tuần trước, tổng thống và phu nhân cũng đã đến gặp những người phản ứng đầu tiên cùng các gia đình của nạn nhân trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb.





Hôm Thứ Hai, 30 tháng 5 năm 2022, ông Biden đã lặp lại lời thúc giục về việc cấm các loại vũ khí tấn công. Ông nói: “Mục đích của những vũ khí hạng nặng này – đơn giản là không hề hợp lý chút nào về mặt tự bảo vệ, săn bắn và tôi nghĩ – hãy nhớ rằng hiến pháp, Tu Chính Án Số 2 (*) không bao giờ là tuyệt đối. Quý vị không thể mua một khẩu đại bác vào thời Tu Chính Án Số 2 được thông qua. Lúc đó quý vị cũng không thể ra ngoài và mua hàng đống các loại vũ khí.”





(*) Tu Chính Án Số 2 (The Second Amendment): Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thời lập quốc đã thông qua Tu Chính Án Số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ, vào ngày 15 tháng 12 năm 1791, trong đó nêu rõ “Xét thấy lực lượng dân quân có tổ chức nghiêm chỉnh là rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, quyền của dân chúng được giữ và sử dụng vũ khí sẽ không bị vi phạm.” Tuy nhiên, vào thời điểm Tu Chính Án Số 2 ra đời thì loại súng duy nhất tồn tại là những khẩu súng hỏa mai. Sau 200 năm, súng ống hiện đại đã trở nên rất đa dạng và có sức sát thương vượt xa súng hỏa mai, dẫn tới phát sinh thêm mâu thuẫn trong việc diễn giải Tu Chính Án Số 2: liệu người dân được phép hoặc không được phép giữ những loại súng gì?