Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Cuộc Tấn Công Vào Điện Capitol Ngày 6/1 (The U.S. House Select Committee to Investigate the January 6 Attack on the U.S. Capitol) gọi tắt là Ủy Ban 6/1 được thành lập vào 1/7/2021 đã hoạt động được 10 tháng. Cuộc điều tra bị chậm lại đáng kể vì cựu Tổng Thống Trump và một số nhân vật bị điều tra đã không hợp tác hoặc cố tình trì hoãn công tác điều tra. Mặc dù vậy, Ùy Ban 6/1 đã thâu lượm khá nhiều bằng chứng và đang chuẩn bị bản phúc trình đầu tiên.