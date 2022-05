Điều Tra Về Vụ Bạo Loạn 6/1 Tiến Triển Tới Đâu?

Hình: Chụp lại trên youtube. Một nhóm người Việt bao gồm một số cựu quân nhân VNCH từ California tham dự cuộc bạo loạn tại Washington DC, họ đã hô hào đòi treo cổ Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, cựu Tổng Thống Barack Obama, cựu Ngoại Trưởng Hilary Clinton, gọi những người này là kẻ phản quốc.

Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Cuộc Tấn Công Vào Điện Capitol Ngày 6/1 (The U.S. House Select Committee to Investigate the January 6 Attack on the U.S. Capitol) gọi tắt là Ủy Ban 6/1 được thành lập vào 1/7/2021 đã hoạt động được 10 tháng. Cuộc điều tra bị chậm lại đáng kể vì cựu Tổng Thống Trump và một số nhân vật bị điều tra đã không hợp tác hoặc cố tình trì hoãn công tác điều tra. Mặc dù vậy, Ùy Ban 6/1 đã thâu lượm khá nhiều bằng chứng và đang chuẩn bị bản phúc trình đầu tiên.

Một trong những khó khăn nhất mà Ủy Ban 6/1 gặp phải là Cựu Tổng Thống Trump đã dùng những chiến thuật pháp lý để ngăn chặn hồ sơ giao tiếp của Nhà Trắng lưu trữ tại National Archives & Records Administration. Ủy Ban 6/1 phải mất năm tháng mới lấy được các hồ sơ này.

Cựu Tổng Thống Trump còn xúi dục những cộng sự viên của mình không hợp tác với Ủy Ban 6/1. Vì vậy một số nhân vật quan trọng đã từ chối đến khai trước Ủy Ban 6/1 bao gồm Steve Bannon, Mark Meadows, Peter Navarro, và Dan Scavino. Họ phạm tội khinh thường Quốc Hội và có thể bị phạt tiền và lãnh án tù. Bannon, cựu Chiến Lược Gia của Trump đã bị buộc tội bởi đại bồi thẩm đoàn và chờ ngày ra tòa.

Ủy Ban 6/1 chịu khá nhiều áp lực phải hoàn tất cuộc điều tra sớm vì một lý do rất giản dị là chỉ còn vọn vẹn năm tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thành phần Hạ Viện sẽ thay đổi. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, Tổng Thống Biden chỉ còn được 40% số cử tri ưa chuộng. Đảng Dân Chủ hiện nay chiếm đa số ở Hạ Viện chỉ với năm ghế. Cơ may Đảng Dân Chủ để mất Hạ Viện về Đảng Cộng Hòa là khá cao, nếu nạn lạm phát không được cải thiện từ nay cho đến tháng 10.

Cho tới nay, Ủy Ban 6/1 đã phỏng vấn được trên 1,000 nhân chứng, đã ban hành trên 40 trát tòa để yêu cầu cung cấp tài liệu và lấy lời khai, tổ chức một cuộc điều trần công khai. DB Bennie Thompson (Dân Chủ, Mississippi), Chủ Tịch Ủy Ban 6/1 cho biết rằng ủy ban đang tiến đến giai đoạn soạn thảo bản phúc trình.

Một trong những tài liệu quan trọng và giá trị mà Ủy Ban 6/1 thâu tóm được là một hồ sơ PowerPoint trình bầy chiến thuật đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử 2020. Theo đó, cựu Tổng Thống Trump sẽ tuyên bố tình trạng an ninh quốc gia khẩn cấp để trì hoãn việc chứng nhân các đại cử tri đoàn, làm mất hiệu lực tất cả lá phiếu đưa vào máy và ra lệnh cho quân đội chiếm đoạt và đếm lại tất cả các phiếu giấy.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây do ABC News – lpsos cho thấy rằng 58% dân Hoa Kỳ tin là Trump chịu nhiều trách nhiệm về cuộc bạo loạn và 41% nói rằng Trump chỉ chịu trách nhiệm một phần hay không có trách nhiệm gì cả.

Proud Boys, Một tổ chức cực hữu, da trắng thượng tôn, chủ trương bạo lực, đã tham gia đông đảo vào cuộc bạo loạn tại Washington-DC vào ngày 6/1/2021.

Tờ Báo Anh the Independent tường thuật rằng những tiến triển đáng kể trong tháng Tư vừa qua cho thấy rằng cựu Tổng Thống Trump có trách nhiệm về cuộc tấn công vào điện Capitol. Hồ sơ tòa án nộp ngày 2/3/2022 mà Ủy Ban 6/1 thâu thập được xác nhận vài điều quan trọng. Ủy Ban 6/1 tin tưởng rằng họ có bằng chứng hoặc có thể thu thập được bằng chứng để chứng minh rằng cựu Tổng Thống Trump và những cố vấn hàng đầu của ông có âm mưu để lật đổ kết quả cuộc bầu cử 2020. Báo the Independent cho rằng tài liệu này chứng minh Trump phạm tội hình sự và sẽ làm Đảng Cộng Hòa điên đảo trong khi Trump có thể đang âm thầm chuẩn bị tái tranh cử để trở lại Nhà Trắng vào 2024.

Trump đã thoát hiểm hai lần hạch tội vì được Đảng Cộng Hòa che chở ở Thượng Viện. Lần này có thoát được nữa hay không là do Bộ Tư Pháp của Bộ Trưởng Merrick Garland. Ủy Ban 6/1 có quyền điều tra nhưng không có thẩm quyền truy tố Trump, nên phúc trình của Ủy Ban sẽ được chuyển qua cho Bộ Tư Pháp. Song song với cuộc điều tra của Ủy Ban 6/1, Bộ Tư Pháp cũng đang xúc tiến một cuộc điều tra về cuộc bạo loạn. Anthony Coley, Phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp nói rằng “Bộ Tư Pháp sẽ có những quyết định riêng về tất cả những vụ khởi tố chỉ dựa trên sự kiên và luật pháp.”

Một bản tin của Bộ Tư Pháp đề ngày 18-5-2022 nói rằng Bộ Tư Pháp đã yêu cầu Ủy Ban 6/1 chia sẻ một số tài liệu. Những nhân vật mà Ủy Ban 6/1 phỏng vấn gồm cả Ivanka Trump và Jared Kushner. Bản tin này cho biết Kushner đã cung cấp những tin tức vô cùng giá trị. Cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp rất chậm khiến cho có sự suy đoán rằng Bộ Trưởng Garland chọn không truy tố cựu tổng thống và những tòng phạm.



Để giải thích sự kiện này, bản tin của Bộ Tư Pháp đã khéo léo dùng lời phát biểu của Michael Bromwich, cựu Tổng Thanh Tra của Bộ Tư Pháp, với báo The Guardian rằng “Khi người ta (gồm nhiều luật sư) chỉ trích Bộ Tư Pháp không rõ ràng tập trung cuộc điều tra 6/1 vào Trump, họ đã bầy tỏ sự thiếu kiên nhẫn hơn là hiểu biết rõ về tiến trình của việc điều tra. Bộ Tư Pháp xây dựng vụ án từ dưới lên một cách có phương pháp. Đây hầu như chắc chắn là một cuộc điều tra hình sự phức tạp nhất trong lịch sử quốc gia, liên quan đến nhiều công tố viên nhất, nhiều điều tra viên nhất, nhiều bằng chứng kỹ thuật số nhất, và nhiều bị cáo nhất.”