PG&E và California Fire Foundation (Quỹ Phòng cháy Chữa cháy California) đồng hợp tác để tăng cường chuẩn bị và phòng chống cháy rừng

SACRAMENTO, Calif.— Trong Tuần Lễ Chuẩn Bị Phòng Chống Cháy Rừng ở California từ ngày 1-7 tháng 5 năm 2022, Công ty Pacific Gas and Electric (PG&E) và Quỹ Phòng cháy Chữa cháy California (CFF) đã công bố tiếp tục sự hợp tác của đôi bên để hỗ trợ an toàn và chuẩn bị phòng cháy rừng.

PG&E và Quỹ Tập đoàn PG&E (Quỹ) tổng cộng đang cung cấp 1,4 triệu USD cho Chương Trình Chuẩn Bị và An Toàn Cháy Rừng (WSPP) của CFF. Đây là năm thứ năm, mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn khi có cháy rừng và cung cấp nguồn lực cho các cộng đồng chưa được giám sát ở các khu vực có nguy cơ cháy cao. Bao gồm một chương trình tài trợ đã trao tặng cho 54 sở cứu hỏa địa phương, cơ quan cứu hỏa và các nhóm cộng đồng $670.000 trong năm ngoái.

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, sở cứu hỏa và các tổ chức có trụ sở tại địa phương ở California có thể gửi đơn xin nhận tài trợ để nâng cao nhận thức và an toàn cháy rừng năm nay. Đơn xin tài trợ phải được nộp trước 11:45 giờ tối ngày 17 tháng 6 năm 2022 trên trang web của CFF CFF website Thông báo trao tài trợ sẽ bắt đầu vào giữa tháng 7 năm 2022.

Kể từ năm 2018, CFF, cơ quan điều hành và quản lý WSPP, đã trao tặng 199 khoản tài trợ cho các sở cứu hỏa và cơ quan cứu hỏa trên toàn tiểu bang, tập trung chính vào vùng Bắc và Trung California. Tài trợ nhắm mục tiêu vào các cộng đồng được xác định là có nguy cơ hỏa hoạn cao hoặc cực cao theo Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California xác định.

“Hạn hán ở California cùng với điều kiện thời tiết khô nóng hơn đang đặt các cộng đồng vào tình thế nguy hiểm. Rick Martinez, Giám Đốc Điều Hành của CFF cho biết: Chương Trình An Toàn và Chuẩn Bị Cho Cháy Rừng là sự hợp tác với PG&E, được thành lập để giải quyết nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng. “Quan hệ đối tác của chúng tôi trong 5 năm qua, khi California chứng kiến ​​sự gia tăng các vụ hỏa hoạn, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các cộng đồng địa phương phòng chống hỏa hoạn tốt hơn”.

“Tại PG&E, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các đám cháy rừng thảm khốc sẽ dừng lại. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể hành động một mình. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và giúp người dân địa phương chúng ta được chuẩn bị tốt hơn và kiên cường hơn trước mối đe dọa ngày càng tăng này", Sumeet Singh, Phó Chủ Tịch Điều Hành PG&E, Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro và Đảm Bảo An Toàn Tạm Thời cho biết.

KhoảnTài Trợ đã Giúp Cộng Đồng như thế nào

Trong 5 năm qua, PG&E đã hỗ trợ tổng cộng 6 triệu USD cho việc nâng cao nhận thức về an toàn cháy nổ thông qua WSPP. Khoản đóng góp từ thiện do cổ đông tài trợ, không phải do khách hàng của PG&E chi trả.

Kể từ năm 2018, WSPP đã tài trợ:

Thiết bị chữa cháy chuyên dụng và thiết bị bảo hộ cá nhân.

Các nỗ lực quản lý không gian và thảm thực vật phòng vệ.

Các chương trình giảm thiểu nhiên liệu/rủi ro.

Giáo dục phòng chống hỏa hoạn và chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp bao gồm các chương trình chuẩn bị sẵn sàng khi có cháy rừng dành cho người cao tuổi.

Các chiến dịch tiếp cận tuyên truyền an toàn phòng chống hỏa hoạn bao gồm 12.000 tài liệu quảng cáo nhắm mục tiêu đến các cộng đồng chưa được giám sát bằng các văn bản được dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hoa, Hmong và Việt Nam.

Hợp tác với nhóm cộng đồng ở các khu vực có nguy cơ cháy cao để tuyên truyền thông tin an toàn phòng cháy.

WSPP phát triển và phân phối thông điệp an toàn phòng cháy thông qua ngôn ngữ nhắm vào các cộng đồng người Tây Ban Nha, Hoa, Hmong và Việt Nam. Những nỗ lực này bao gồm một chiến dịch truyền thông toàn diện bao gồm các bảng quảng cáo ngoài trời và ngôn ngữ truyền thông, đài phát thanh và quảng cáo kỹ thuật số.

CFF, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa, gia đình của họ và cộng đồng mà họ bảo vệ. Chương trình Lính Cứu Hỏa Song Hành Cùng Bạn của CFF, cũng được hỗ trợ bởi PG&E, cung cấp thông điệp an toàn phòng cháy bằng nhiều ngôn ngữ, phù hợp với văn hóa ở cả dạng kỹ thuật số và bản in, để hỗ trợ công chúng giữ an toàn.

Giới thiệu về PG&E

Công ty Pacific Gas and Electric, một công ty con của Tập đoàn PG&E (NYSE: PCG), là một công ty cung cấp kết hợp điện và khí đốt tự nhiên phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.com và pge.com/news.

Giới thiệu về Quỹ Phòng Cháy Chữa Cháy California

Quỹ Phòng Cháy Chữa Cháy California, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính cho gia đình các lính cứu hỏa bị thiệt mạng, lính cứu hỏa và cộng đồng mà họ bảo vệ. Được thành lập vào năm 1987 bởi Lực Lượng Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp Bang California, nhiệm vụ của Quỹ Phòng Cháy Chữa Cháy California bao gồm một loạt các dự án hỗ trợ nạn nhân và người sống sót cũng như các sáng kiến ​​phát triển cộng đồng. cafirefoundation.org