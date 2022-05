Nhà Ngoại Giao Nga Từ Chức Vì “Xấu Hổ” Về “Cuộc Chiến Gây Hấn” Của Putin

Boris Bondarev, cố vấn thuộc Phái bộ thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hiệp Quốc, cho biết ông đã từ chức vì cuộc chiến ở Ukraine, và chưa bao giờ ông thấy “xấu hổ” tới như vậy về đất nước của mình. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)











GENEVA – Một nhà ngoại giao thuộc phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã từ chức vì “bất bình” về cuộc chiến ở Ukraine, cho biết chưa bao giờ ông thấy “xấu hổ” tới như vậy về đất nước của mình, theo trang WashingtonPost đưa tin ngày Thứ Hai, 23 tháng 5 năm 2022.





Trong một lá thư được gửi cho các đồng nghiệp ở Geneva và được đăng trên tài khoản LinkedIn và Facebook mang tên ông, Boris Bondarev, cố vấn thuộc Phái bộ thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hiệp Quốc, cho biết ông đã rời chức vụ công chức của mình.





Ông viết: “Trong hai mươi năm sự nghiệp ngoại giao của mình, tôi đã chứng kiến những bước ngoặt khác nhau trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Nhưng chưa có bao giờ tôi lại thấy xấu hổ về đất nước mình như vào ngày 24 tháng 2 năm nay,” đề cập đến ngày cuộc chiến tranh xâm lược, và tiếp rằng, “Cuộc chiến gây hấn do Putin phát động chống lại Ukraine, và trên thực tế là chống lại toàn bộ thế giới phương Tây, không chỉ là tội ác đối với người dân Ukraine, mà có lẽ, còn là tội ác nghiêm trọng nhất đối với người dân Nga, với chữ Z in đậm gạch bỏ đi mọi hy vọng và triển vọng về một xã hội tự do thịnh vượng ở đất nước chúng tôi.”





Bức thư với lời lẽ gay gắt là một trong những lời phê bình nổi tiếng nhất về cuộc chiến – và tác giả của nó – lại đến từ nội bộ chính phủ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng bất đồng chính kiến ​​sẽ không được dung thứ. Hồi tháng 3, ông nói rằng người dân Nga có thể phân thành “những người yêu nước chân chính với những tên cặn bã và những kẻ phản bội.”





Anatoly Chubais, đại diện đặc biệt của Putin về phát triển bền vững, đã từ chức và rời khỏi Nga vào tháng 3, nhưng không công khai bình luận về lý do ông rời đi.





Giới chức Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự việc. Nhưng những người chỉ trích cuộc chiến có thể phải đối mặt với sự trừng phạt theo luật, khép tội truyền bá “thông tin sai lệch” về quân đội Nga là tội hình sự, bao gồm cả việc gọi cuộc chiến là cuộc chiến, thay vì là “chiến dịch đặc biệt” – thuật ngữ ưa thích của ông Putin.





Ông Bondarev xác nhận với trang AP rằng ông đã đệ đơn từ chức trong một bức thư gửi tới Đại sứ Gennady Gatilov, và không có kế hoạch rời Geneva.

Bondarev nhắm thẳng vào giai cấp thống trị của Nga. Ông viết: “Những người ấp ủ cuộc chiến này chỉ muốn một điều – quyền lực vĩnh cửu, sống trong những cung điện xa hoa vô vị, đi trên những chiếc du thuyền có trọng tải và giá thành ngang ngửa với toàn bộ Hải quân Nga, nếm trải hương vị quyền lực vô hạn và hoàn toàn không bị trừng phạt. Để đạt được điều đó, họ sẵn sàng hy sinh nhiều mạng sống nhất có thể. Hàng nghìn người Nga và Ukraine đã chết chỉ vì điều đó.”





Danh mục trực tuyến của Liên Hiệp Quốc ở Geneva liệt kê Bondarev là cố vấn của phái bộ Liên bang Nga. Theo hồ sơ LinkedIn thì ông là một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng cho biết ông đã giữ vai trò hiện tại của mình kể từ năm 2019.





Cuối thư, ông đề cập đến Bộ nơi ông làm việc, chỉ ra Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, là một ví dụ về sự xuống cấp của nền ngoại giao Nga. Ông viết: “Lavrov đã đi từ một trí thức chuyên nghiệp và có học thức, được nhiều đồng nghiệp của tôi đánh giá cao, đã trở thành một người liên tục phát đi các tuyên bố mâu thuẫn và đe dọa thế giới (bao gồm cả Nga) bằng vũ khí hạt nhân!”





Bộ bây giờ “không còn là ngoại giao,” mà là “hiếu chiến, dối trá và hận thù.”





Việc từ chức rất công khai của Bondarev đã dẫn đến lời kêu gọi các viên chức khác của Nga làm theo.

“Boris Bondarev là một anh hùng,” Hillel Neuer, giám đốc điều hành của U.N. Watch, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, người đã đăng bản sao bức thư của nhà ngoại giao Nga trên Twitter, cho biết. “Chúng tôi hiện đang kêu gọi tất cả các nhà ngoại giao Nga khác tại Liên Hiệp Quốc – và trên toàn thế giới –noi theo tấm gương đạo đức của ông và từ chức”.





“Đây là một bức thư khó tin từ một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga thẳng thừng tố cáo Putin với những ngôn từ trực tiếp, không chút mơ hồ,” Bill Browder, người sáng lập Hermitage Capital và là nhà phê bình Putin nổi tiếng, đã đăng trên Twitter.





Bức thư của Bondarev khép lại bằng lời từ biệt với chức vụ - và chấp nhận tình trạng khá bấp bênh của bản thân. “Bộ đã trở thành nhà và gia đình của tôi. Nhưng chỉ đơn giản là tôi không còn chịu được nữa trong cái trò lố bịch đẫm máu, vô nghĩa và hoàn toàn không cần thiết này,” ông viết thêm rằng “Hoan nghênh những lời mời làm việc…”